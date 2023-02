02/02/2023 - 18:00

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 2 février 2023

BOGART (Euronext Paris - Compartiment B - FR0012872141 - JBOG), spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de parfums et de produits cosmétiques de luxe, publie un chiffre d'affaires en croissance à deux chiffres (+12,4%) au 4ème trimestre 2022. Le pôle Bogart Fragrances et Cosmétiques a poursuivi sa bonne dynamique, porté par le succès des lancements sur ses marques phares en fin d'année. Le pôle Bogart Beauty Retail affiche un 4ème trimestre 2022 en croissance grâce aux effets de l'élargissement du périmètre (magasins Fann sur une année pleine) et au dynamisme de certains pays (en particulier en Belgique (enseigne Di) et en Israël) qui a compensé le repli de l'activité en France en fin d'année. Au final, le chiffre d'affaires de BOGART en 2022 s'élève à 293,0 M€ (+19,2%). Toutefois, comme annoncé, le Groupe a enregistré une baisse de la rentabilité de son réseau de magasins en France qui aura des impacts sur les résultats de l'exercice 2022. Des mesures de réorganisation ont été prises rapidement sur ce réseau et sont actuellement en discussion avec les organisations représentatives du personnel.

Revenus en M€ (non audités) 2021 2022 Variation Chiffre d'affaires T4 84,2 94,6 +12,4% Bogart Fragrances et Cosmétiques 15,6 18,0 +15,4% Bogart Beauty Retail 68,6 76,6 +11,7% Autres revenus T4[1] 3,0 2,5 -16,7% Total Revenus T4 87,2 97,1 +11,4%

Revenus en M€ (non audités) 2021 2022 Variation Chiffre d'affaires 12 mois 245,9 293,0 +19,2% Bogart Fragrances et Cosmétiques 43,1 55,1 +27,8% Bogart Beauty Retail 202,8 237,9 +17,3% Autres revenus 12 mois1 11,8 11,6 -1,7% Total Revenus 12 mois 257,7 304,6 +18,2%

Croissance de +12,4 % du chiffre d'affaires au 4ème trimestre

Bogart publie un chiffre d'affaires consolidé de 94,6 M€ au 4ème trimestre 2022, en croissance de +12,4% par rapport au 4ème trimestre 2021. A périmètre (hors intégration des magasins Nocibé et Fann[2]) et changes constants, la croissance est de +7,6%.

L'activité Bogart Fragrances & Cosmétiques a été dynamique sur le 4ème trimestre 2022, portée notamment par le succès des nouveaux lancements des marques phares Carven (parfum féminin), Jacques Bogart (parfum masculin) et Ted Lapidus (parfum féminin) aux Etats-Unis, Amérique Latine et Moyen-Orient et par un effet de change positif. Ainsi, ce pôle affiche au 4ème trimestre 2022 un chiffre d'affaires de 18,0 M€, en hausse de +15,4% (+8,1% à changes constants).

Sur l'ensemble de l'année 2022, le chiffre d'affaires du pôle Bogart Fragrances & Cosmétiques atteint un record à 55,1 M€, soit +27,8% (+22% à changes constants).

L'activité Bogart Beauty Retail ressort à 76,6 M€ au 4ème trimestre 2022 contre 68,6 M€ au 4ème trimestre 2021, en hausse de +11,7%, compte tenu du rachat de la société Fann en Slovaquie au début de l'exercice 2022. A périmètre constant, la croissance de ce pôle est de +5,8% (+7,5% à périmètre et changes constants). L'activité dynamique dans certains pays (en particulier en Belgique (enseigne Di) et Israël), notamment lors des fêtes de fin d'année, a compensé le repli du chiffre d'affaires des magasins en France (en baisse de -6,6% entre le 4ème trimestre 2021 et le 4ème trimestre 2022).

Sur l'ensemble de l'année 2022, le chiffre d'affaires du pôle Bogart Beauty Retail est en croissance de +17,3%, tenant compte des pleins effets de l'élargissement de son périmètre (+4,0% à périmètre constant) et d'un effet positif de change. À périmètre et changes constants, la croissance est de +2,8%.

Au terme de cet exercice 2022, le chiffre d'affaires du Groupe s'élève à 293,0 M€, en croissance de +19,2% par rapport à l'exercice 2021 (+6,4% à périmètre et changes constants).

Point sur la situation de l'activité retail en France

Dans son communiqué du 19 janvier 2023, BOGART annonçait des mesures prises par April France, sa filiale, à la suite du recul d'activité et de profitabilité constaté sur son réseau de magasins en France lié à la fois au contexte économique général (inflation, pouvoir d'achat, guerre en Ukraine), à la hausse des charges (prix de l'énergie, loyers covid à la charge du locataire) et à l'élargissement de son réseau (intégration des magasins Nocibé).

Une deuxième réunion s'est tenue le 30 janvier 2023 avec les représentants du personnel relatif au projet de réorganisation d'April France. Pour mémoire, ce projet prévoit la fermeture potentielle de 17 magasins (sur 67 points de vente) pouvant conduire à la suppression de 50 postes dans le cadre d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE). Des prochaines réunions d'échanges vont se poursuivre avec le Comité Social et Economique (CSE) et l'ensemble des représentants du personnel organisant les modalités du PSE.

Impact sur les résultats du Groupe 2022

La baisse de la rentabilité de l'activité Bogart Beauty Retail en France (baisse de l'EBITDA de Bogart Beauty Retail France estimée à environ 5 M€ avant IFRS 16) va peser sur les résultats du Groupe en 2022. Si l'EBITDA 2022 de Bogart devrait se maintenir, grâce au traitement comptable des loyers des nouveaux magasins (norme IFRS 16), le résultat opérationnel courant est attendu en repli significatif par rapport à 2021 mais devrait rester toutefois positif sur l'année (en 2021, il était de 5,3 M€).

Perspectives 2023

En ce début d'exercice 2023 Bogart est confiante sur la poursuite de la croissance de ses marques de parfums et cosmétiques sur le prochain exercice (activité « Fragrances & Cosmétiques »).

En parallèle, Bogart sera attentif à ses charges fixes pour limiter les effets de l'inflation dans son réseau de magasins. En France, Bogart poursuivra ses discussions avec les instances représentatives du personnel pour la mise en place de son projet de PSE. Le Groupe espère que les négociations aboutiront rapidement à un accord pour permettre de mettre en place une réorganisation efficiente et dans les meilleures conditions pour le Groupe et ses salariés.

Site internet du Groupe www.groupe-bogart.com

[1] Revenus issus des licences et des refacturations publicitaires faites aux marques qui sont distribuées dans les réseaux en propre de Bogart.

[2] 38 magasins Nocibé depuis octobre 2021 et 70 parfumeries de la chaîne Fann en Slovaquie depuis janvier 2022