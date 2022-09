22/09/2022 - 08:00

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 22 septembre 2022

BOGART (Euronext Paris - Compartiment B - FR0012872141 - JBOG), spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de parfums et de produits cosmétiques de luxe, annonce avoir signé un partenariat avec Slimane pour la création et la distribution de sa première marque de capillaires naturels, sous le nom « Cousin.e.s».

L'auteur-compositeur et interprète,via sa société Odyssée Cosmetics, fait appel au Groupe français de cosmétiques pour formuler et développer des soins experts et naturels dédiés aux cheveux secs, bouclés, frisés et crépus et aux cuirs chevelus sensibles.

Première étape de ce partenariat industriel et commercial, le lancement au mois de Novembre des trois premiers produits Cousin.e.s : L'Elixir Capillaire, le Shampoing et le Baume Capillaire.

Avec ses soins apaisants et disciplinants, enrichis en Huile de Nigelle issue de l'agriculture biologique et formulés à plus de 95% d'ingrédients d'origine naturelle, la marque ambitionne de devenir leader de sa catégorie, sur un segment de marché en pleine expansion (près de 50% de croissance annuelle des soins capillaires haut de gamme dans le réseau des parfumeries sélectifs en France[1]).

Formulation exemplaire, image résolument rupturiste sont autant d'atouts que la marque fera valoir auprès de sa cible, grâce à un dispositif de lancement digital exceptionnel.

Première marque « haircare » du portefeuille de « Bogart fragrances & cosmetics », Cousin.e.s vient compléter l'offre du Groupe désormais présente sur tous les segments du marché de la beauté.

Après un lancement en France, en Belgique et au Luxembourg en novembre 2022, les produits seront lancés en parfumeries sélectives à Dubaï et sur d'autres marchés européens.

Dès 2023, de nouveaux produits viendront compléter cette gamme dédiée aux cheveux les plus exigeants.

[1] Source : France : Porté par les parfums, le circuit sélectif progresse de 9% en 2021 - Premium Beauty News