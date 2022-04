25/04/2022 - 08:00

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 25 avril 2022

Résultats annuels 2021

Chiffre d'affaires : 245,9 M€

EBITDA : 38,4 M€

Une situation financière saine et solide

Free cash-flows : 32,0 M€

en M€ 2020 2021 Var. % Chiffre d'affaires 223,5 245,9 +10,0% Dont Marques Parfums / Cosmétiques 36,0 43,1 +19,7% Dont Boutiques en propre 187,5 202,8 +8,2% Autres revenus[1] 10,5 11,9 +13,3% Total Revenus 234,0 257,8 +10,2% EBITDA[2] 36,9 38,4 +4,1% Résultat opérationnel 9,1 4,4 -51,6% Résultat financier (4,8) (2,8) - Impôt sur les bénéfices (1,9) (0,9) - Résultat net part du groupe 2,3 0,7 -67,8%

Les comptes consolidés 2021 ont été approuvés par le Conseil d'administration qui s'est réuni le 22 avril 2022. Les comptes ont fait l'objet d'un audit légal par les Commissaires aux comptes. Le rapport financier annuel sera publié au plus tard le 30 avril 2022.

Malgré une année 2021 encore perturbée par le contexte sanitaire et les fermetures administratives, Bogart affiche une croissance sur ses deux pôles d'activité et un EBITDA en légère progression. La situation financière reste par ailleurs très saine et solide.

Activité et Résultats

Au terme de cet exercice 2021, Bogart affiche un chiffre d'affaires de 245,9 M€ contre 223,5 M€, en hausse de +10,0% à taux de changes courants (+8,2% à périmètre et taux de changes constants). Le Groupe rappelle avoir intégré les 38 magasins Nocibé au 1er octobre 2021.

Les charges de personnel progressent de +9,7% à 56,1 M€ au 31 décembre 2021 contre 51,1 M€ au 31 décembre 2020. Pour mémoire, l'exercice 2020 bénéficiait des dispositifs de chômage partiel mis en place au siège, dans les usines et dans les réseaux de boutiques. Cette évolution des charges de personnel tient compte également de l'intégration des effectifs des magasins Nocibé (+187 salariés).

Les charges externes progressent de +31,0% à 44,1 M€ au 31 décembre 2021 contre 33,6 M€ au 31 décembre 2020, un niveau plus normatif alors que l'exercice précèdent bénéficiait de réductions de coûts liées au contexte (fermetures de points de vente, baisse de l'intérim et des frais de publicité, limitation des déplacements et renégociation des loyers et des honoraires, etc.).

Au final, l'EBITDA progresse à 38,4 M€ au 31 décembre 2021 contre 36,9 M€ au 31 décembre 2020, soit une hausse de +4,1%.

Le résultat opérationnel courant ressort à 5,3 M€ au 31 décembre 2021 contre 3,9 M€ au 31 décembre 2020.

Le résultat opérationnel ressort à 4,4 M€ au 31 décembre 2021 contre 9,1 M€ au 31 décembre 2020[3]. Il est important de noter que l'an dernier, le résultat opérationnel intégrait pour 5,5 M€ de produits non courants (reprise sur provision liée au badwill résiduel sur Distriplus pour 1,2 M€) et un produit net de cession sur un immeuble (4,3 M€).

Après prise en compte du résultat financier de (2,8) M€ et d'une charge d'impôts de (0,9) M€, le résultat net part du Groupe ressort à 0,7 M€.

Une situation financière très solide

Au 31 décembre 2021, les capitaux propres de Groupe Bogart s'élèvent à 97,2 M€ contre 99,2 M€ au 31 décembre 2020, après rachat d'actions propres (1,5 M€) et versement des dividendes (3,4 M€).

La capacité d'autofinancement reste très solide à 32,6 M€ au 31 décembre 2021 contre 34,7 M€ au 31 décembre 2020.

La Société a parfaitement maîtrisé son BFR qui ressort en variation positive de 9,1 M€ alors que la société a élargi significativement son périmètre avec l'intégration au 1er octobre 2021 des 38 magasins Nocibé.

Les flux nets de trésorerie générés par l'activité s'élèvent à 41,7 M€ au 31 décembre 2021 contre 58,1 M€ au 31 décembre 2020, couvrant très largement les investissements nets de la période de 9,6 M€ (acquisition des 38 magasins Nocibé).

Bogart a obtenu pour 24,7 M€ de nouveaux emprunts et procédé au remboursement de 44,8 M€ d'emprunts (dont 19,2 M€ d'emprunts bancaires, le reste étant de la dette locative au titre de l'application de la norme comptable IFRS 16).

Le free cash-flows[4] ressort au total à 32,0 M€ au 31 décembre 2021 contre 61,9 M€ au 31 décembre 2020.

La trésorerie brute s'élève à 93,2 M€ au 31 décembre 2021 contre 88,3 M€ au 31 décembre 2020.

Les dettes financières brutes s'élèvent à 226,6 M€ au 31 décembre 2021 (dont 87,1 M€ d'emprunts et concours bancaires) contre 192,9 M€ au 31 décembre 2020. L'endettement financier net ressort négatif[5] à (6,2) M€ au 31 décembre 2021.

Début d'exercice 2022 favorable

Le début d'exercice 2022 a démarré dans de bonnes conditions.

Le Groupe a acquis en janvier 2022 le leader Slovaque (Fann) de la distribution sélective de produits de beauté avec 68 parfumeries.

Grâce à son niveau de trésorerie toujours élevée, BOGART restera à l'écoute d'opportunités sur l'exercice 2022 pour continuer le développement de ses parts de marchés en Europe.

Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022 sera publié le jeudi 28 avril avant Bourse.

Point sur la situation en Ukraine/Russie

Face aux évènements se tenant actuellement en Russie / Ukraine, le Groupe informe que l'impact est très faible à l'échelle du Groupe, cette zone ne réalisant que 0,6% du chiffre d'affaires consolidé.

Bogart ne possède aucune implantation industrielle ou commerciale sur ces zones géographiques.

Site internet du Groupe www.groupe-bogart.com

Relations Presse

Manon CLAIRET

[email protected]

Tél. : 01 53 67 36 73

CONTACTS

BOGART

[email protected]

Tél. : 01 53 77 55 55

ACTUS FINANCE ET COMMUNICATION

Relations Investisseurs

Anne-Pauline PETUREAUX

[email protected]

Tél. : 01 53 67 36 72

TABLEAU DE PASSAGE EBITDA / R É SULTAT OP É RATIONNEL

Données en M€ - normes IFRS 2020 2021 EBITDA 36,9 38,4 CVAE -0,1 -0,1 Destruction de stocks -0,6 -1,0 Dotations aux amortissements nettes de reprises de provisions -30,2 -31,5 Autres produits (charges) opérationnels non courants 3,1 -1,4 Résultat opérationnel 9,1 4,4

[1] Revenus issus des licences et des refacturations publicitaires faites aux marques qui sont distribuées dans les réseaux en propre de Bogart.

[2] EBITDA = Résultat opérationnel + CVAE + dotations aux amortissements et provisions + destruction de stocks + autres produits et charges opérationnels non récurrents

[3] Un tableau de passage de l'EBITDA au résultat opérationnel est intégré en Annexe de ce communiqué.

[4] Free cash-flows : flux de trésorerie générés par l'activité – flux d'investissements

[5] Endettement net = Emprunts auprès des établissements de crédits + dettes de location + concours bancaires et intérêts courus - trésorerie disponible