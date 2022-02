03/02/2022 - 17:50

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 3 février 2022

BOGART (Euronext Paris - Compartiment B - FR0012872141 - JBOG), spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de parfums et de produits cosmétiques de luxe, publie un bon 4ème trimestre. Le pôle Bogart Fragrances & Cosmétiques retrouve progressivement des niveaux d'activités proche de ceux réalisés avant la crise sanitaire alors que la fréquentation des magasins reste encore pénalisée par le contexte sanitaire. Dans son ensemble, l'année 2021 est restée perturbée par les fermetures administratives en Allemagne et en Israël en début d'année, l'arrivée du pass sanitaire à l'été et des marchés historiques encore ralentis (Amérique Latine et Moyen Orient). Dans ce contexte perturbé, BOGART réussit à afficher sur cet exercice 2021 une croissance sur ses deux activités.

Revenus en M€ (non audités) 2020 2021 Variation Chiffre d'affaires T4 68,1 84,6 +24,2% Bogart Fragances et Cosmetiques 12,0 15,8 +31,7% Bogart Beauty Retail 56,1 68,8 +22,6% Autres revenus T4[1] 2,5 3,6 +44,0% Total Revenus T4 70,6 88,2 +24,9%

Revenus en M€ (non audités) 2020 2021 Variation Chiffre d'affaires 12 mois 223,5 246,3 +10,2% Bogart Fragances et Cosmetiques 36,0 43,3 +20,3% Bogart Beauty Retail 187,5 203,0 +8,3% Autres revenus 12 mois1 10,5 12,4 +18,1% Total Revenus 12 mois 234,0 258,7 +10,6%

Croissance de +24,2 % du chiffre d'affaires au 4ème trimestre

Bogart publie un chiffre d'affaires consolidé de 84,6 M€ au 4ème trimestre 2021, en croissance de +24,2% par rapport au 4ème trimestre 2020. A périmètre (tenant compte de l'intégration des 38 magasins Nocibé au 1er octobre 2021) et changes constants, la croissance est de bon niveau à +16,0%.

L'activité Bogart Fragrances & Cosmétiques affiche une solide croissance de +31,7% par rapport au 4ème trimestre 2020. Les zones Etats-Unis et Europe retrouvent les niveaux d'activités élevés enregistrés en 2019 (avant crise sanitaire) alors que les marchés historiques du Groupe en Amérique Latine et au Moyen Orient restent encore pénalisés.

Ce pôle a bénéficié des récents lancements sur les marques phares du Groupe et en particulier Carven qui enregistre un niveau historique de ventes grâce au large succès des parfums « C'est Paris » lancé en duo. Les fragrances Carven « Dans ma Bulle » maintiennent un niveau de ventes élevé. A noter que la marque Carven s'affirme aujourd'hui comme la 2ème marque du Groupe en termes de chiffre d'affaires sur l'année 2021, après la marque historique Jacques Bogart. L'activité cosmétiques est en croissance portée en particulier par le déploiement réussi en Europe de l'Ouest de la nouvelle ligne de maquillage premium de Stendhal (100 références). La ligne de vernis vegan (60 produits) pour la marque Close ainsi que les nouveautés sur la marque April en fin d'année ont également été bien accueillies.

Sur l'ensemble de l'année 2021, le chiffre d'affaires du pôle Bogart Fragrances & Cosmétiques est en croissance de +20,3%.

L'activité Bogart Beauty Retail ressort à 68,8 M€ contre 56,1 M€ au 4ème trimestre 2020, soit une hausse de +22,6% bien que la fréquentation des magasins reste encore marquée par le contexte de crise sanitaire. Ce pôle bénéficie sur ce trimestre d'une base de comparaison favorable comparé au 4ème trimestre 2020 qui avait connu des fermetures administratives en novembre 2020 sur les réseaux de boutiques en propre en France et en Belgique et des premiers effets de l'intégration des 38 magasins Nocibé (sur 3 mois). A périmètre et changes constants, la croissance de ce pôle est de +13,7%.

Sur l'ensemble de l'année 2021, le chiffre d'affaires du pôle Bogart Beauty Retail est en croissance de +8,3% à changes courants (+5,8% à périmètre et changes constants).

Au terme de cet exercice 2021, le chiffre d'affaires du Groupe s'élève donc à 246,3 M€, en croissance de +10,2% par rapport à l'exercice 2020 (+8,2% à périmètre et changes constants).

Cette dynamique de croissance se retrouvera dans les mêmes proportions sur l'EBITDA.

Une année riche en nouveaux lancements en 2022

Bogart anticipe un exercice 2022 dynamique sur son activité « Fragrances & Cosmétiques » avec le déploiement dans ses 480 parfumeries de près de 500 nouvelles références de maquillage sous la marque April. Le lancement du parfum Jacques Bogart Silver Scent « Infinite Silver » est également très attendu.

En ce début d'exercice 2022 le groupe est confiant dans la poursuite de la croissance de ses deux activités, qui bénéficieront de nombreuses innovations sur toutes les marques et de l'élargissement du périmètre avec l'intégration des magasins Nocibé mais également de la récente acquisition du réseau de 70 parfumeries de la chaîne Fann en Slovaquie[1].

Enfin, le Groupe poursuivra également l'harmonisation de son réseau de boutiques en propre avec le passage sous enseigne April des 95 parfumeries du réseau HC Parfümerie en Allemagne au 1er mai 2022.

[1] Revenus issus des licences et des refacturations publicitaires faites aux marques qui sont distribuées dans les réseaux en propre de Bogart.

