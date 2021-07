29/07/2021 - 08:00

Paris, le 29 juillet 2021





Groupe Bogart (Euronext Paris - Compartiment B - FR0012872141 - JBOG ), spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de parfums et de produits cosmétiques de luxe, publie son chiffre d'affaires du 1er semestre 2021.

Après un 1er trimestre 2021 marqué par la poursuite des fermetures de magasins en Allemagne et en Israël et une activité internationale encore ralentie, le 2ème trimestre traduit un retour à la croissance sur les deux activités du Groupe. La société bénéficie également d'un effet de base favorable par rapport au 2ème trimestre 2020 qui avait été très impacté par la crise sanitaire de la covid-19 (fermetures des réseaux en propre et des réseaux partenaires, fermetures des usines et des expéditions pendant deux mois).

Le Groupe BOGART entend désormais capitaliser sur ce rebond et confirme ses ambitions d'une croissance significative de chiffre d'affaires et de l'EBITDA en 2021.

Revenus en M€ (non audités) 2020 2021 Variation

en % Chiffre d'affaires T1 53,8 48,5 -9,9% Chiffre d'affaires T2 41,1 53,7 +30,7% Marques Parfums/Cosmétiques 5,0 8,4 +68,0% Boutiques en propre 36,1 45,3 +25,5% Chiffre d'affaires S1 94,9 102,2 +7,7% Marques Parfums/Cosmétiques 13,7 17,1 +24,8% Boutiques en propre 81,2 85,1 +4,8%

Détail par activité

Au 2ème trimestre 2021, le groupe publie un chiffre d'affaires consolidé de 53,7 M€ contre 41,1 M€ au 2ème trimestre 2020, en croissance significative de +30,7%.

L'activité Marques Parfums/Cosmétiques a réalisé un chiffre d'affaires de 8,4 M€ au 2ème trimestre 2021 contre 5,0 M€ au 2ème trimestre 2020, en forte croissance de +68%. Cette activité a bénéficié de la reprise des zones Asie, Moyen-Orient et Etats-Unis alors que l'Europe de l'Ouest est restée encore ralentie.

Le chiffre d'affaires de l'activité Boutiques en propre s'élève à 45,3 M€ au 2ème trimestre 2021 contre 36,1 M€ au 2ème trimestre 2020, en nette croissance de +25,5%. Le Groupe a pu bénéficier sur une partie du trimestre de la réouverture des parfumeries en Belgique (à partir du 28 avril 2021), en France (à partir du 19 mai 2021) et en Israël.A l'issue de ce 1er semestre 2021, le Groupe publie donc un chiffre d'affaires consolidé de 102,2 M€ contre 94,9 M€, en hausse de +7,7% (+7,4% à périmètre et change constants).

Poursuite du plan de lancements sur les marques du Groupe

Groupe BOGART a lancé au mois de juin un nouveau parfum pour Homme de Carven (« C'est Paris ») qui connaît un fort succès. En parallèle, la marque Méthode Jeanne Piaubert a lancé deux nouveaux produits (INISCIENCE (visage) et SLIMSCULPT (corps)) alors que STENDHAL lance 100 références de maquillage et poursuit la refonte de deux lignes.

Le Groupe poursuivra sa dynamique de lancements au second semestre 2021 avec un nouveau parfum féminin pour Carven (« C'est Paris »), une nouvelle marque de vernis vegan (60 produits) pour Close et la 1ere marque de Cologne sans alcool du Groupe (« Néo Cologne »). Jacques Bogart lancera également d'ici la fin d'année un nouveau parfum Silver Scent (« Infinite Silver ») alors qu'APRIL poursuivra la sortie de nouveaux produits de maquillage.

Cette stratégie proactive continuera à soutenir l'activité des prochains mois.

Doublement du réseau April en France et renforcement de l'organisation du Groupe

Groupe BOGART a annoncé récemment son projet de reprise de 41 fonds de commerce de la chaîne de parfumeries Nocibé en France[1] via sa filiale de distribution APRIL SAS (enseigne April).

Cette opération qui illustre à nouveau la stratégie d'intégration verticale vertueuse de la société va permettre au Groupe Bogart de passer de 30 points de vente en France à 71 en augmentant significativement le maillage national (avec 35 nouvelles villes), la notoriété de son enseigne April et en améliorant la rentabilité de son réseau. Ce projet reste soumis à la levée de certaines conditions suspensives usuelles et l'accord de l'autorité de la concurrence. Groupe Bogart prévoit une intégration des actifs en octobre 2021.

Le Groupe rappelle également avoir élargi son implantation au Emirats Arabe Unis, à Dubaï, avec 7 nouvelles ouvertures de magasins prévues en 2021 (dont une déjà ouverte en mai 2021 au centre commercial du Dubaï Mall).

Avec un réseau de magasins en propre élargi et densifié notamment à l'échelle européenne, Groupe BOGART a souhaité également renforcer son organisation avec le recrutement de Tanguy de Ripainsel en qualité de Directeur de l'activité Retail du Groupe BOGART. Ancien Directeur Général de Planet Parfums, il sera notamment en charge de la coordination du réseau de l'ensemble des magasins à l'échelle du Groupe. En parallèle, Groupe Bogart a nommé Cyril de Montesquieu (ancien Directeur de l'offre et des achats Groupe et membre du comité de direction de Nocibé) en qualité de Directeur du réseau de parfumeries sélectives April en Europe.

Cette nouvelle organisation permettra notamment un reporting centralisé et régulier du Retail et un suivi des achats et des coûts au niveau groupe.

En parallèle Le Groupe a renforcé son Comité Exécutif désormais composé de :

Anouk Poey de Langlais, Directrice Marketing Groupe

David Konckier, Président Directeur Général

Nicolas Dewitte, Directeur Général Adjoint

Stéphane Goubert, Directeur Administratif et Financier

Tanguy de Ripainsel, nouveau Directeur de l'activité Retail

Cyril de Montesquieu, nouveau Directeur du réseau de parfumeries sélectives April Europe

Confirmation des ambitions chiffrées

Groupe Bogart réaffirme sa confiance sur la reprise progressive de ses différents marchés clés tout au long de cet exercice. La société poursuivra le contrôle de ses charges et le pilotage rigoureux de sa trésorerie et confirme ses ambitions d'une croissance significative de son chiffre d'affaires et de son EBITDA en 2021.

Prochain rendez-vous : résultats semestriels le 30 septembre 2021

