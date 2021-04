28/04/2021 - 18:00

Chiffre d'affaires : 223,5 M€

EBITDA : 36,9 M€

Free cash-flows : 55,1 M€ (x2,2 par rapport à 2019)

L'année 2020 aura été marquée par une crise inédite entrainant la fermeture à plusieurs reprises du réseau de magasins en Europe et un marché très impacté. Dans ce contexte difficile, la Société s'est concentrée sur son modèle d'intégration verticale et sur sa rentabilité grâce à la baisse des coûts et un pilotage rigoureux de sa trésorerie. Groupe Bogart affiche ainsi un EBITDA en baisse de seulement 15,2%, malgré un chiffre d'affaires en repli de 26,3%, et une situation financière très solide avec des flux opérationnels en très forte croissance.

Revenus en M€ 2019

publié 2019

retraité[2] 2020 Var. % Var.%

retraité Chiffre d'affaires 303,3 303,3 223,5 -26,3% -26,3% Dont Marques Parfums / Cosmétiques 50,4 50,4 36,0 -28,6% -28,6% Dont Boutiques en propre 252,9 252,9 187,5 -25,9% -25,9% EBITDA[3] 43,5 43,5 36,9 -15,2% -15,2% Résultat opérationnel 17,6 18,1 9,1 -48,3% -50,0% Résultat financier (4,8) (4,8) (4,8) - - Impôt sur les bénéfices (2,7) (2,7) (1,9) - - Résultat net part du groupe 10,1 10,6 2,3 -77,2% -78,3%

Les comptes consolidés 2020 ont été approuvés par le Conseil d'administration qui s'est réuni le 28 avril 2021. Les comptes ont fait l'objet d'une revue limitée par les Commissaires aux comptes.

Activité et Résultats

Au terme de cette année 2020, Groupe Bogart affiche un chiffre d'affaires de 223,5 M€ contre 303,3 M€, en repli de -26,3% à changes courants. À périmètre (intégration des parfumeries Pascal, Milady, Gottman) et changes constants, le chiffre d'affaires est en repli de -27,6%. Cette évolution s'explique par l'impact de la crise sanitaire de la COVID-19 sur l'activité commerciale de la société (fermeture répétée des réseaux de magasins en propre) et une situation très défavorable sur les marchés du Groupe (Amérique Latine, Moyen Orient, Europe de l'Ouest).

Pour faire face à cette situation exceptionnelle, le Groupe a su prendre les mesures nécessaires pour limiter l'impact de la baisse du chiffre d'affaires sur sa rentabilité.

Les charges de personnel baissent significativement, de -23,5%, à 51,1 M€ au 31 décembre 2020 contre 66,8 M€ au 31 décembre 2019 grâce aux dispositifs de chômage partiel mis en place au siège, dans les usines et dans les réseaux de boutiques.

Les charges externes baissent également de -32,4% passant de 49,7 M€ à 33,6 M€ au 31 décembre 2020 grâce aux actions sur les coûts (baisse de l'intérim ; des frais de publicité ; moins de déplacements ; renégociation des loyers et des honoraires, etc.). La société a également fait une revue en profondeur de la rentabilité structurelle de son réseau de points de vente et procédé à la fermeture de 14 points de vente pour 7 ouvertures avec des loyers inférieurs.

Au final, ces mesures ont permis de largement préserver l'EBITDA qui ressort à 36,9 M€ au 31 décembre 2020 contre 43,5 M€ au 31 décembre 2019 (-15,2%).

Le résultat opérationnel ressort à 9,1 M€ au 31 décembre 2020 contre 17,6 M€ au 31 décembre 2019[4]. Il intègre une reprise sur provision de 1,2 M€ (contre 7 M€ à fin 2019) liée au badwill résiduel sur Distriplus et un produit de cession de 7 M€ sur un immeuble.

Après prise en compte du résultat financier de (4,8) M€ et d'une charge d'impôts de (1,9) M€, le résultat net part du Groupe ressort à 2,3 M€.

Situation financière toujours très solide - Très forte hausse des flux de trésorerie générés par l'activité

Au 31 décembre 2020, les capitaux propres de Groupe Bogart s'élèvent à 99,2 M€ contre 100,9 M€ au

31 décembre 2019, après rachat d'actions propres (2,0 M€) et versement des dividendes (3,5 M€).

La capacité d'autofinancement reste très solide à 34,7 M€ au 31 décembre 2020 contre 40,4 M€ au 31 décembre 2019.

La Société a parfaitement maîtrisé son BFR qui ressort en diminution de 23,5 M€ contre une hausse de 9,2 M€ en 2019 (pour mémoire l'an dernier la Société avait intégré la société Distriplus).

Les flux nets de trésorerie générés par l'activité s'élèvent ainsi à +58,1 M€ au 31 décembre 2020 contre +31,2 M€ au 31 décembre 2019, soit une hausse de +86,2%.

Les investissements sont restés stables à 3,0 M€ fin 2020 contre 3,2 M€ au 31 décembre 2019.

Groupe Bogart a également obtenu un Prêt Garanti par l'Etat de 14,5 M€ et procédé au remboursement de 34,7 M€ d'emprunts (dont 3,2 M€ d'emprunts bancaires, le reste étant de la dette locative au titre de la norme IFRS 16).

Le free cash-flows[5] ressort au total à 55,1 M€ au 31 décembre 2020 contre 25,1 M€ à la même période l'an dernier.

Au final, le Groupe affiche une trésorerie brute en hausse à 88,3 M€ au 31 décembre 2020 (dont 14,5 M€ de PGE) contre 57,7 M€ au 31 décembre 2019.

Les dettes financières brutes s'élèvent à 193,0 M€ au 31 décembre 2020 (dont 82,3 M€ d'emprunts et concours bancaires) contre 205,9 M€ au 31 décembre 2019.

La société présente un endettement net négatif[6] sur cet exercice (passant de 19 M€ en 2019 à

(6,0) M€ en 2020).

Perspectives 2021

Après un exercice 2020 marqué par un repli d'activité, l'année 2021 devrait être plus favorable.

La sortie de crise mondiale progressive devrait conduire à la réouverture au fil de l'eau des marchés clés du Groupe et les différents lancements prévus cette année dans le réseau et chez les partenaires soutiendront l'activité. Groupe Bogart poursuivra en parallèle son action sur la rentabilité de Distriplus.

La société travaille également à la construction d'une direction européenne afin de valoriser la taille de son réseau et poursuivre ses actions d'optimisation (mutualisation des coûts et des achats).

Au niveau des marques, Groupe Bogart va poursuivre sa phase active de lancements sur l'exercice 2021. Les nouveautés Carven (Dans ma Bulle de Fleurs), Méthode Jeanne Piaubert et Ted Lapidus (Stories) prévus sur plusieurs marchés seront lancées dès la réouverture des marchés visés.

Le Groupe se tient prêt également à déployer dans son réseau et chez ses partenaires en France et à l'export 800 nouveaux produits cette année grâce à un important travail de R&D conduit en 2020.

Au niveau des boutiques en propre, les magasins en France restent actuellement fermés alors que la Belgique et l'Allemagne ont partiellement réouverts. En Israël, le réseau est ouvert et les premiers

chiffres sont encourageants pour laisser présager un rebond sur ce marché ; la tendance sera toutefois à confirmer au cours des prochains mois.

Le réseau April va également accélérer son implantation aux Emirats Arabes Unis. Après l'annonce de l'ouverture il y a quelques mois de la première boutique April au sein du Dubaï Mall, la société a prévu 6 autres implantations à Dubai.

A noter enfin que Groupe Bogart lancera cette année son site e-retail en Allemagne et une nouvelle version omnicanale des sites du Groupe en septembre.

Enfin, grâce à un niveau de trésorerie élevée, le Groupe Bogart reste à l'écoute d'opportunités pour continuer le développement de ses parts de marchés.

Prochain rendez-vous

Groupe Bogart publiera son chiffre d'affaires du 1er trimestre le 17 mai 2021

TABLEAU DE PASSAGE EBITDA/RESULTAT OPERATIONNEL

Données en M€ - normes IFRS 2019 2019 retraité 2020 EBITDA 43,5 43,5 36,9 CVAE -0,3 -0,3 -0,1 Destruction de stocks -0,7 -0,7 -0,6 Dotations aux amortissements nettes de reprises de provisions -24,6 -24,1 -30,2 Autres produits (charges) opérationnels non courants -0,3 -0,3 3,1 Résultat opérationnel 17,6 18,1 9,1

[1] Endettement net = Emprunts auprès des établissements de crédits + emprunts sur acquisitions en crédit-bail + concours bancaires et intérêts courus - trésorerie disponible

[2] 2019 retraité dans le cadre d'harmonisation de durée d'amortissement de la filiale Distriplus

[3] EBITDA = Résultat opérationnel + CVAE + dotations aux amortissements et provisions + destruction de stocks + autres produits et charges opérationnels non récurrents

[4] Un tableau de passage de l'EBITDA au résultat opérationnel est intégré en Annexe de ce communiqué.

[5] Free cash-flows : flux de trésorerie générés par l'activité – flux d'investissements

[6] Endettement net = Emprunts auprès des établissements de crédits + emprunts sur acquisitions en crédit-bail + concours bancaires et intérêts courus - trésorerie disponible