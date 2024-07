25/07/2024 - 18:50

Montilliers – 25 juillet 2024. La société Grolleau (Code ISIN : FR0014005ZM5 / Mnémonique : ALGRO) publie un chiffre d'affaires de 10,7 M€ au 2ème trimestre 2024, en croissance de +2,5% par rapport au 2ème trimestre 2023 (proforma[1]) grâce à la bonne dynamique du pôle Energie et Industrie. Au final, le chiffre d'affaires du 1er semestre 2024 (période du 1er janvier- 30 juin 2024) est de 22,5 M€, en forte croissance par rapport au 1er semestre 2023 publié (+72,1%) et en croissance de + 0,8% par rapport au 1er semestre 2023 proforma, globalement en ligne avec les attentes pour cet exercice 2024 de consolidation.

(1er janvier- 31 mars) 7,3 11,9* 11,8* +61,5% -0,7% Chiffre d'affaires consolidé T2 (1er avril –30 juin) 5,8 10,4 10,7 +85,5% +2,5% Télécom 1,6 3,5 3,3 +105,3% -5,1% Smart City 3,6 4,6 3,9 +7,1% -16,3% Energie & Industrie 0,5 2,3 3,5 +562,9% +52,1% Chiffre d‘affaires consolidé S1 (1er janvier – 30 juin 2024) 13,1 22,3 22,5 +72,1% +0,8% Télécom 3,6 7,4 6,3 +74,4% -15,0% Smart City 6,9 8,9 8,7 +26,4% -2,6% Energie & Industrie 2,6 6,0 7,5 +188,6% +25,0%

*Chiffre retraité des intercos (dans la publication du 26 avril 2024 une erreur s'est glissée, le chiffre d'affaires T1 2024 est de 11,8 M€ - et non 12,0 M€ - et celui du T1 2023 proforma est de 11,9 M€ - au lieu de 12,1 M€-).

Croissance de +2,5 % au 2ème trimestre

Grolleau enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 10,7 M€ au 2ème trimestre 2024 (période du 1er avril- 30 juin 2024) en croissance de +85,5% par rapport au 2ème trimestre 2023 (publié). En proforma, il est en légère croissance de +2,5%, tenant compte d'une base de comparaison très élevée l'an dernier chez OMP et un mix produit moins favorable sur les activités télécoms et bornes de recharge.

Le secteur Télécom ressort à 3,3 M€, en léger repli de -5,1%, au 2ème trimestre 2024 par rapport au 2ème trimestre 2023 proforma. Il est toutefois en nette amélioration par rapport au 1er trimestre 2024 (qui enregistrait un repli de -23,9% par rapport à son proforma) reflet de la très forte dynamique d'activité de Grolleau qui a quasiment compensé le repli ponctuel chez OMP. Sur le 2ème trimestre, Grolleau a notamment livré un data center modulaire pour le site industriel d'une société multinationale de l'agroalimentaire en France [3]. En parallèle, Grolleau a poursuivi ses livraisons d'armoires à contrôle d'accès numérique pour le déploiement du réseau de fibre noire pour TERRALPHA, livré une nouvelle tranche de baie d'énergie pour la radio numérique et des armoires pour le déploiement de la fibre optique sur une nouvelle région en France. De son côté, l'activité d'OMP en Chine a été globalement dynamique en particulier sur le marché du réseau fixe sans toutefois compenser le repli du marché télécoms.

Comme attendu, l'activité Smart City est en repli plus marqué sur ce trimestre (-16,3% par rapport au 2ème trimestre 2023 proforma) tenant compte d'une base de comparaison moins favorable (activité très dense sur l'activité bornes de recharge au 2ème trimestre 2023). L'activité armoires urbaines est restée dynamique sur la période alors que la demande globale européenne sur les bornes de recharge DC Ultra-rapide est ponctuellement ralentie. A noter que Grolleau a livré le deuxième prototype de satellite de distribution et de paiement pour les bornes de recharge ultra rapide (DC) pour le compte de son client installé aux Etats-Unis (issu d'une synergie avec OMP).

Enfin, le pôle Energie & Industrie réalise la plus forte croissance de ce trimestre (+52,1% par rapport au 2ème trimestre 2023 proforma) avec des livraisons très soutenues dans le secteur de l'énergie et du naval. Grolleau a terminé la livraison des 1 200 portes d'un navire de croisière pour les Chantiers de l'Atlantique et a livré avec succès son premier Shelter[4] associé à des panneaux photovoltaïques de petites surfaces avec Energie de Loire (EDL). A noter également, le démarrage des premières livraisons de coffrets de signalisation pour la surveillance de lignes de métro pour le Grand Paris auprès d'un groupe industriel français leader des hautes technologies (200 coffrets au total à livrer d'ici fin 2024). De son côté, OMP a intensifié ses livraisons de pompes hydrauliques pour véhicules commerciaux sur son site italien et a également enregistré une solide activité sur le secteur ferroviaire, marché qui continue à démontrer sa pertinence, grâce à un très bon respect des délais de livraisons fixés (« On Time Delivery »).

Au final, le chiffre d'affaires du 1er semestre 2024 est de 22,5 M€, en hausse de +72,1% par rapport au chiffre d'affaires du 1er semestre 2023 (publié) et +0,8% par rapport au proforma 2023[5].

Un exercice 2024 de consolidation

Comme annoncé, l'exercice 2024 est consacré à la consolidation du nouveau Groupe et la mise en place des synergies avec OMP. Le carnet de commandes global restant à facturer sur 12 mois s'élève à 17,0 M€ au 30 juin 2024 (inclus OMP), d'un niveau proche de celui du 31 mars 2024 (17,7 M€), sans tenir compte du contrat significatif de 15 M€ sur 3 ans gagné par Grolleau auprès d'un acteur majeur de l'énergie qui démarrera début 2025[6].

Sur le pôle Télécom, Grolleau anticipe un rythme de livraisons plus soutenu à partir du 4ème trimestre. Le Groupe procédera à la mise service des premiers équipements livrés à GOFiber[7] dans le cadre du déploiement de la fibre optique en Belgique (Grolleau est en charge de la maîtrise d'œuvre, installation et génie civil). Grolleau livrera également des armoires pour accompagner le déploiement des réseaux FTTH en Afrique du Nord.

En France, le marché des data centers a commencé sa montée en puissance. Grolleau devrait livrer d'ici la fin d'année la totalité des shelters[8] pour Nexloop (filiale de Cellnex France) (un a été déjà livré au 1er semestre) et un autre sera déployé en Martinique à destination d'une collectivité (client final). Grolleau continue également à répondre à d'autres sollicitations, principalement pour des acteurs industriels.

Le pôle Smart City bénéficie toujours de la dynamique de commande régulière de l'activité armoires urbaines dans les villes ; qui ne permet toutefois pas de compenser la faiblesse ponctuelle de la demande européenne de l'activité bornes de recharge. Au 2nd semestre, Grolleau livrera un prototype de satellite de distribution pour les bornes de recharge ultra rapide D.C pour un nouvel acteur présent dans la conversion d'énergie en France. Grolleau a remporté également un nouveau marché auprès de TotalEnergies pour la réalisation de 800 points de charge à livrer d'ici fin d'année. La montée en puissance du partenariat avec IES produira ses premiers effets en 2025 ; ce dernier a sollicité également GROLLEAU pour des besoins identifiés en Amérique du Nord. Enfin, OMP poursuit sa production de bornes de recharge pour le leader européen des chargeurs de véhicules électriques Alpitronic, à un rythme régulier qui suit celui du marché.

Sur le pôle Energie & Industrie, OMP a été qualifié sur son site au Mexique pour livrer des pompes hydrauliques pour véhicules commerciaux pour des nouveaux besoins sur le marché américain en forte demande et devrait continuer à maintenir un bon niveau d'activité sur le ferroviaire. Sur le secteur de l'énergie, Grolleau livrera 2 shelters légers énergie pour les aéroports de Paris et de Lyon. Grolleau et OMP sont également sollicités sur le nouveau marché des ESS (systèmes de stockage d'énergie).

Au final, dans un contexte de marché qui reste moins porteur pour les segments télécoms et bornes de recharge, Grolleau anticipe un chiffre d'affaires en repli au 3ème trimestre avant une reprise de la croissance au 4ème trimestre qui sera portée par le rythme soutenu des livraisons du pôle Télécoms. Sur l'ensemble de l'exercice 2024, Grolleau vise un chiffre d'affaires annuel comparable au proforma 2023 (pour rappel de l'ordre de 44 M€) avec toutefois un mix produit et géographique moins favorable sur le plan des marges.

Sur cet exercice 2024 de transition, le Groupe rappelle sa volonté de consolider ses fondamentaux pour constituer un acteur industriel de référence solide pour capter toutes les opportunités de ses marchés afin d'accélérer sa croissance rentable en 2025.

À PROPOS DE GROLLEAU

Avec 70 ans d'histoire Grolleau est un acteur industriel français spécialisé dans la fourniture d'équipements d'infrastructures pour accompagner le développement des villes et des territoires intelligents (Smart Territory) en plein essor avec le déploiement de la 5G et des objets connectés. Concepteur, fabricant et intégrateur français de ses équipements, Grolleau contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur, de la conception à la livraison.

Grolleau est le spécialiste reconnu des équipements extérieurs pour la protection et la sécurisation des technologies critiques qui assurent le bon fonctionnement des territoires (gestion de l'énergie et de l'eau, connectivité et télécommunications, mobilité verte, smart grid). Grolleau est également le numéro 1 français des armoires urbaines (télécoms / énergie) sur tout le territoire et le 1er fabricant français de bornes de recharge électrique sur voirie.

En 2023, Grolleau acquiert à 49,9% le groupe OMP, un acteur industriel européen avec une solide histoire industrielle, spécialisé dans l'intégration mécanique et électronique, avec 3 sites industriels à travers le monde.

Le Groupe est présent en France (Montilliers) et au travers d'OMP Mechtron en Italie, en Chine et au Mexique.

Retrouvez toutes les informations relatives à Grolleau sur : www.grolleau-bourse.com

[1] Le chiffre d'affaires pro forma intègre le chiffre d'affaires consolidé de Grolleau et le chiffre d'affaires consolidé d'OMP Mechtron en intégration proportionnelle (à 49,9%) sur la période concernée, retraité de la part intragroupe.

[2] Chiffre d'affaires publié, hors OMP qui a été intégré de façon rétroactive au 1er août 2023

[3] Cf communiqué du 20 juillet 2023

[4] En français = abri

[5] Le chiffre d'affaires pro forma intègre le chiffre d'affaires consolidé de Grolleau et le chiffre d'affaires consolidé d'OMP Mechtron en intégration proportionnelle (à 49,9%) sur la période concernée, retraité de la part intragroupe.

[6] Cf communiqué du 26 avril 2024

[7] Joint-venture entre Proximus, Ethias, et la collectivité locale belge germanophone

[8] En français = abri