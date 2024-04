26/04/2024 - 07:15

Résultats annuels 2023 :

Chiffre d'affaires consolidé 9 mois : 26,0 M€ (44 M€ proforma[1])

Marge d'EBE proforma1 : 4,4%, supérieur à l'objectif annoncé

Un exercice 2024 de consolidation pour constituer un acteur de référence sur ses marchés

Montilliers – 26 avril 2024. La société Grolleau (Code ISIN : FR0014005ZM5 / Mnémonique : ALGRO) publie ses résultats annuels audités au titre de l'exercice 2023, clos le 31 décembre 2023 et d'une durée exceptionnelle de 9 mois. Ils ont été arrêtés par le Conseil d'administration le 23 avril 2024. Pour rappel, la société OMP Mechtron (OMP) est consolidée en intégration proportionnelle à hauteur de 49,9% depuis le 1er août 2023.

Pour mieux refléter la taille du Groupe et faciliter la comparaison, Grolleau présente également un compte de résultat sur une période pro forma de 12 mois (du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Cf annexe).

Normes françaises – en K€

Données consolidées auditées

Données pro forma non auditées 2022-23 2023 consolidé

audité (9 mois) [2] 2023 proforma

12 mois (49,9%)

non audités Chiffre d'affaires 34 063 26 018 44 278 Marge sur coûts d'achats[3] 17 535 13 787 23 328 % du CA 51,5% 53,0% 52,7% Autres achat et charges externes retraitées[4] (5 045) (4 022) (6 897) Charges de personnel retraitées4 (11 408) (9 308) (14 495) Excédent Brut d'Exploitation (EBE)[5] 1 111 457 1 937 Marge d'EBE5 3,3% 1,8% 4,4% Dotations aux amortissements et provisions nettes des reprises (inclus crédit-bail) (1 074) (1 431) (2 031) Autres produits et charges d'exploitation - 255 131 Résultat d'exploitation 37 (719) 37 Résultat financier (7) (134) (296) Résultat exceptionnel retraité (66) (394) (259) Impôt sur les bénéfices 105 114 (263) Participation des salariés (61) - - Quote-part des sociétés mises en équivalence - (56) (56) Résultat net 8 (1 189) (358) Résultat net part du groupe 8 (1 260) (421)

Préambule sur le compte de résultat 2023 consolidé (9 mois)

Sur cet exercice 2023, d'une durée exceptionnelle de 9 mois, Grolleau publie un chiffre d'affaires consolidé audité de 26,0 M€. L'EBE consolidé audité ressort à 0,5 M€ au 31 décembre 2023 sur une période de 9 mois, soit une marge d'EBE de 1,8% (2,3% à périmètre constant), tenant compte des mesures d'efficacité opérationnelle menées par Grolleau sur son périmètre historique et d'une faible contribution d'OMP depuis son entrée dans le périmètre compte tenu de sa saisonnalité (avec des mois traditionnellement plus faibles sur août et décembre).

Proforma 12 mois : Marge d'EBE de 4,4%, supérieure aux attentes

En proforma sur 12 mois (intégration proportionnelle à 49,9%)[6], le chiffre d'affaires de Grolleau s'élève à 44,3 M€ reflétant la nouvelle dimension du Groupe. Sur cette base proforma, la répartition sectorielle est la suivante : Smart City (39% du chiffre d'affaires proforma) ; pôle Energie et Industrie (33% du chiffre d'affaires proforma) et Télécoms et Data (28% du chiffre d'affaires proforma). A noter que sur une base d'intégration globale à 100%, le chiffre d'affaires proforma 12 mois6 est de 62,3 M€.

La marge sur coûts d'achats proforma 12 mois est de 52,7 %. Elle ressort en progression par rapport à l'exercice 2022-23 (12 mois), qui était de 51,5%.

En proforma 12 mois, les charges de personnel représentent 14,5 M€, tenant compte de l'intégration des effectifs d'OMP sur une année pleine (en intégration proportionnelle à 49,9%), et représente 32,7% du chiffre d'affaires proforma 2023. Pour mémoire, elles représentaient 33,4% du chiffre d'affaires 2022-23.

En proforma 12 mois, les charges externes s'élèvent à 6,9 M€ sous l'effet de l'intégration d'OMP sur 12 mois en intégration proportionnelle à 49,9% (charges locatives des sites industriels d'OMP), soit 15,5% du chiffre d'affaires. A titre de comparaison, en 2022-23, celles-ci représentaient 14,8% du chiffre d'affaires.

En proforma sur 12 mois, la marge d'EBE ressort à 4,4 % (au-dessus de l'objectif fixé qui était de 3,3%)[7], tenant compte des effets relutifs d'OMP sur une année pleine.

Les dotations aux amortissements et provisions nettes des reprises[8] s'élèvent à (2,0) M€ et reflètent les investissements industriels du Groupe avec l'intégration d'OMP.

Le résultat d'exploitation proforma 12 mois est à l'équilibre, identique à 2022-23.

Le résultat financier proforma sur 12 mois s'élève à (0,3) M€.

Après prise en compte d'un résultat exceptionnel de (0,3) M€ lié à des indemnités de départs, et de l'impôt ((0,3) M€) le résultat net part du Groupe proforma sur 12 mois ressort à (0,4) M€.

Situation bilancielle

La situation du bilan reflète l'intégration d'OMP dans les comptes de Grolleau de façon proportionnelle à hauteur de 49,9% depuis le 1er août 2023.

Les flux de trésorerie générés par l'activité ressortent à (1,6 M€), dont (1,4 M€) de variation du besoin en fonds de roulement (BFR). Les stocks passent notamment de 3,2 M€ au 30 mars 2023 à 7,9 M€ au 31 décembre 2023, OMP disposant d'un niveau de stocks de composants élevés (dits « spare ») indispensables à la conduite de son activité. Les dettes fiscales et sociales s'élèvent à 6,5 M€ au 31 décembre 2023, contre 2,8 M€ au 31 mars 2023. Cette évolution s'explique par l'intégration des dettes d'OMP Mechtron dont les remboursements sont échelonnés sur 5 ans.

Les dettes financières brutes s'élèvent à 8,2 M€ au 31 décembre 2023 (8,0 M€ au 31 mars 2023), dont 67% à échéance plus d'1 an. La trésorerie disponible est de 6,5 M€ au 31 décembre 2023. Le Groupe est en situation d'endettement financier net[9] très maîtrisé de 1,7 M€, soit 6% des capitaux propres qui ressortent à 13,2 M€ au 31 décembre 2023.

Un exercice 2024 de consolidation, avec une légère croissance attendue – De nouveaux succès sur les relais de croissance notamment dans le secteur de l'énergie

Au 1er trimestre 2024 (1er janvier- 31 mars 2024), Grolleau enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 12,0 M€ en croissance de +63,5% par rapport au 1er trimestre 2023 (publié) et quasi stable par rapport au 1er trimestre 2023 proforma (-1,4%), face à une base de comparaison très élevée l'an dernier chez OMP et un mix produit moins favorable sur le marché télécoms.

(en millions d'euros) – non audités 1er janvier - 31 mars 2023 publié 1er janvier -

31 mars 2023 (proforma 49,9%) 1er janvier-

31 mars 2024 publié Var %

publiée Var. %

(proforma 49,9%) Chiffre d'affaires consolidé 7,3 12,1 12,0 +63,5% -1,4% Télécoms 2,0 4,0 3,0 +52,9% -23,2% Smart City 3,2 4,5 4,9 +51,9% +9,7% Energie & Industrie 2,1 3,7 4,0 +91,8% +8,3%

Au niveau des perspectives, et dans un contexte de marché globalement moins porteur sur les segments télécoms et bornes de recharges, le Groupe a remporté de nouveaux succès sur ses trois pôles, notamment dans le secteur de l'énergie et la transition énergétique.

Sur l'activité Télécoms, Grolleau a remporté un premier succès sur le marché de la fibre optique en Belgique et livrera cet été un premier prototype pour le groupe PROXIMUS, fournisseur de services numériques et de solutions de communication actif en Belgique et sur les marchés internationaux. Ce prototype consiste en un shelter, équipé de système de refroidissement, de détection et d'extinction d'incendie. En parallèle, Grolleau a également été nommé chef de file dans le cadre du consortium créé par Infranum pour la remise en état et modernisation des réseaux numériques en Ukraine. De son côté, OMP a été qualifié pour de nouveaux sous-ensembles pour le réseau fixe qui seront produits dans l'usine chinoise pour une multinationale finlandaise de télécommunications.

Le pôle Smart City bénéficie toujours de la dynamique de commande régulière de l'activité armoires urbaines dans les villes alors que le partenariat avec IES continue avec une montée en charge attendue plus significative sur l'exercice 2025. En parallèle, OMP poursuit sa production de bornes de recharges pour le leader européen des chargeurs de véhicules électriques Alpitronic, avec une capacité installée pouvant aller jusqu'à 100 bornes par semaine selon la demande.

Enfin, sur le pôle Energie & Industrie, la demande reste dynamique sur le ferroviaire et OMP intensifie également ses livraisons de pré-série de pompes hydrauliques pour véhicules commerciaux avec des besoins déjà identifiés au niveau européen et américain. Grolleau a gagné également une commande sur un nouveau marché pour un Shelter associé à des panneaux photovoltaïques de petites surfaces avec Energie de Loire (EDL), installateur et producteur d'énergie solaire.

A date, le Groupe dispose désormais d'un carnet de commandes global sur 12 mois de 17,7 M€ (inclus OMP). Ce carnet de commandes ne tient pas compte du contrat significatif remporté par Grolleau, et annoncé ce jour, au travers d'un Groupement d'Entreprise avec la société CHAPSOL – Groupe CARSEY (« CHAPSOL »), pour la fourniture de postes de transformation électrique basse tension/haute tension auprès d'un acteur majeur de l'énergie. Ce contrat-cadre d'une durée de 3 ans renouvelable, représente un potentiel minimum de 15 M€ pour Grolleau sur la durée du contrat.

Au final, l'exercice 2024 sera consacré à la mise en place des synergies avec OMP. Le Groupe vise un chiffre d'affaires annuel en légère progression par rapport à 2023 (en proforma 49,9%) avec toutefois un mix produit et géographique moins favorable que l'an dernier sur le plan des marges.

Le Groupe entend consolider en 2024 ses fondamentaux pour constituer un acteur industriel de référence solide pour capter toutes les opportunités de ses marchés afin d'accélérer sa croissance rentable en 2025.

Mise à disposition du rapport financier annuel

Le rapport financier annuel 2024 sera disponible sera disponible dans les prochains jours sur le site internet de Grolleau, www.grolleau-bourse.com, dès l'émission du rapport de certification des commissaires aux comptes.

À PROPOS DE GROLLEAU

Créé en 1950, Grolleau est un acteur industriel français spécialisé dans la fourniture d'équipements d'infrastructures pour accompagner le développement des villes et des territoires intelligents (Smart Territory) en plein essor avec le déploiement de la 5G et des objets connectés.

Grolleau est le spécialiste reconnu des équipements extérieurs pour la protection et la sécurisation des technologies critiques qui assurent le bon fonctionnement des territoires (gestion de l'énergie et de l'eau, connectivité et télécommunications, mobilité verte, smart grid). Grolleau est le numéro 1 français des armoires urbaines (télécoms / énergie) sur tout le territoire et le 1er fabricant français de bornes de recharge électrique sur voirie.

Concepteur, fabricant et intégrateur français de ses équipements, Grolleau contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur, de la conception à la livraison. Le Groupe est présent en France (Montilliers) et au travers d'OMP Mechtron en Italie, en Chine et au Mexique.

Retrouvez toutes les informations relatives à Grolleau sur : www.grolleau-bourse.com

Annexe

COMPTE DE RESULTAT

Normes françaises – en K€

Données consolidées auditées

Données pro forma non auditées 2023 audités PRO FORMA

2023 (49,9%)

non audités Chiffre d'affaires 26 018 44 278 Coûts d'achat des marchandises vendues (12 231) (20 950) Marge sur coûts d'achats 13 787 23 328 Marge sur coûts d'achats en % du chiffre d'affaires 53,0% 52,7% Autres achats et charges externes retraitées (4 022) (6 897) Charges de personnel retraitées (9 308) (14 495) Excédent Brut d'Exploitation (EBE) 457 1 937 Marge d'EBE en % du chiffre d'affaires 1,8% 4,4% Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (1 431) (2 031) Autres produits et charges d'exploitation diverses 255 131 Résultat d'exploitation (719) 37 Résultat financier (134) (296) Résultat courant (853) (259) Résultat exceptionnel retraité (394) (263) Impôts sur les résultats 114 220 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence (56) (56) Résultat net de l'ensemble consolidé (1 189) (358) Intérêts minoritaires 71 63 Résultat net (part du groupe) (1 260) (421)

BILAN CONSOLIDE - AUDITE

en milliers d'euros 2023.03 2023.12 Immobilisations incorporelles 1 073 2 858 Dont Ecarts d'acquisition - 1 603 Immobilisations corporelles 5 586 6 852 Immobilisations financières 2 050 657 Actif immobilisé 8 708 10 368 Stocks et en-cours 3 233 7 914 Clients et comptes rattachés 6 011 9 510 Autres créances et comptes de régularisation 1 612 4 192 Dont Impôts différés Actif 109 635 Valeurs mobilières de placement 1 000 - Disponibilités 10 277 6 455 Actif circulant 22 132 28 070 Total Actif 30 840 38 438

en milliers d'euros 2023.03 2023.12 Capital 1 421 1 421 Primes liées au capital 6 958 6 958 Réserves 5 855 5 882 Résultat net (Part du groupe) - (1 260) Capitaux propres (Part du groupe) 14 234 13 002 Intérêts minoritaires - (16) Autres fonds propres 239 249 Total des capitaux propres 14 473 13 235 Provisions pour risques et charges 254 314 Provisions 254 314 Dettes financières 7 986 8 188 Fournisseurs et comptes rattachés 4 991 8 556 Autres dettes et comptes de régularisation 3 136 8 145 Dont Impôts différés Passif - - Dettes 16 114 24 889 Total Passif 30 840 38 438

