Montilliers – 20 décembre 2023. La société Grolleau (Code ISIN : FR0014005ZM5 / Mnémonique : ALGRO) publie ses résultats semestriels de l'exercice 2023 (1er avril – 30 septembre 2023). Les états financiers ont été arrêtés par le Conseil d'administration de Grolleau SA le 15 décembre 2023. La revue limitée des états financiers par les Commissaires aux comptes est actuellement en cours.

Grolleau rappelle que les comptes semestriels intègrent la société OMP Mechtron (OMP) de façon proportionnelle à hauteur de 49,9% depuis le 1er août 2023 (2 mois).

Normes françaises – en K€[1] S1 2022-23 S1 2023 consolidé publié[2] Chiffre d'affaires 18 905 14 897 Marge sur coûts d'achats[3] 9 692 8 106 % du CA 51,3% 54,4% Charges externes[4] (2 647) (2 293) Charges de personnel[5] (5 912) (5 491) Excédent Brut d'Exploitation (EBE)[6] 997 494 Marge d'EBE6 5,3% 3,3% Dotations aux amortissements et provisions nettes des reprises (inclus crédit-bail) (488) (1 035) Résultat d'exploitation 510 (542) Résultat financier (22) (65) Résultat exceptionnel (53) (334) Impôt sur les bénéfices - (7) Résultat net 374 (943)

Sur ce 1er semestre 2023, Grolleau affiche, malgré la baisse du chiffre d'affaires, une marge d'EBE de 3,3%, égale à celle de l'exercice 2022-23 (12 mois), et donc en forte progression par rapport au 2nd semestre 2022-2023. Elle s'appuie sur les effets positifs de l'intégration d'OMP Mechtron sur 2 mois (malgré un mois d'août traditionnellement peu contributeur) et sur les actions d'efficacités opérationnelles mises en place chez Grolleau.

Premiers effets de l'intégration d'OMP et bonne maîtrise des charges au 1er semestre 2023

Grolleau enregistre un chiffre d'affaires consolidé publié de 14,9 M€ au terme de ce 1er semestre 2023, tenant compte de l'intégration d'OMP Mechtron de façon proportionnelle sur deux mois. A périmètre constant, le chiffre d'affaires de Grolleau est de 12,1 M€.

Le pôle Smart City, comprenant l'activité armoire urbaine et les bornes de recharge électrique, représente 48% du chiffre d'affaires du 1er semestre 2023, le pôle Télécom (armoires et shelters NRO / data centers) contribue à hauteur de 30% au chiffre d'affaires semestriel alors que le pôle Energie & Industrie (armoire d'énergie, péage autoroutiers, ferroviaire et portes de bateaux notamment) représente 22% du chiffre d'affaires semestriel.

La marge sur coûts d'achats ressort à 8,1 M€ en publié. Elle progresse de 3,1 points et passe à 54,4% au 30 septembre 2023 contre 51,3% au 30 septembre 2022, compte tenu du mix produit (part plus importante du Smart City dans le mix sectoriel notamment).

Les charges opérationnelles courantes ressortent maîtrisées grâce aux actions menées par Grolleau sur sa structure de coûts pour absorber les effets inflationnistes et la baisse conjoncturelle d'activité.

Les charges externes[7] sont en baisse de 13,4% à 2,3 M€ au 30 septembre 2023 malgré l'intégration des charges locatives des sites industriels d'OMP (en Italie notamment) au prorata sur 2 mois.

Les charges de personnel[8] baissent de -7,1% à 5,1 M€ au 30 septembre 2023 (contre 5,9 M€ au 30 septembre 2022), malgré l'intégration d'OMP sur deux mois, grâce aux mesures d'efficacités opérationnelles et à la baisse des intérimaires.

A la clôture de ce 1er semestre 2023, l'EBE ressort à 3,3%, meilleur qu'au 2nd semestre 2022-23 et identique à celui réalisé par Grolleau sur l'ensemble de l'exercice 2022-23 M€. A périmètre historique, l'EBE est de 1,9 %.

Les dotations aux amortissements et provisions nettes des reprises[9] sont en hausse de +0,5 M€ (à 1,0 M€) et reflètent les investissements industriels du Groupe avec l'intégration d'OMP. Le résultat d'exploitation ressort à (0,5) M€.

Après prise en compte d'un résultat financier de (0,1) M€ et d'un résultat exceptionnel de (0,3) M€ liés aux indemnités de départs (périmètre historique) et aux frais d'intégration d'OMP, le résultat net ressort à (0,9) M€.

Situation bilancielle

La situation bilancielle reflète l'intégration d'OMP dans les comptes de Grolleau de façon proportionnelle à hauteur de 49,9%.

Les capitaux propres ressortent à 13,7 M€ au 30 septembre 2023 (14,6 M€ au 31 mars 2023).

Les stocks passent de 3,2 M€ au 30 septembre 2022 à 8,1 M€ au 31 mars 2023, OMP disposant d'un niveau de stocks de composants élevés (dits « spare ») indispensables à la conduite de son activité.

Au 30 septembre 2023, la variation du besoin en fonds de roulement (BFR) a consommé 0,9 M€ de trésorerie sur les six mois d'exercice (la variation était de (0,2) M€ au 31 mars 2023).

Les flux de trésorerie générés par les investissements sont de (1,0) M€. Ils intègrent les incidences de variation de périmètre pour (0,1) M€ (correspondant à l'entrée de trésorerie des entités d'OMP, nette de l'acquisition des titres de capital et des frais d'acquisition engagés en 2023) et les acquisitions d'immobilisations corporelles de la période (0,9 M€).

Les dettes financières brutes s'élèvent à 8,8 M€ au 30 septembre 2023 (8,0 M€ au 31 mars 2023). La trésorerie disponible est de 8,1 M€ au 30 septembre 2023. Au 30 septembre 2023, Grolleau est en situation d'endettement financier net[10] de 0,7 M€, soit un taux d'endettement net (gearing) faible de 5,5% des capitaux propres.

A noter enfin qu'au 30 septembre 2023, les dettes fiscales et sociales s'élèvent à 8,3 M€ au 30 septembre 2023, contre 3,1 M€ au 31 mars 2023. Cette évolution s'explique par l'intégration des dettes d'OMP Mechtron dont les remboursements sont échelonnés sur 5 ans.

Vers un doublement de taille pour Grolleau - Des perspectives favorables pour 2024 avec de nouveaux succès sur le marché des data centers

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 13 décembre 2023 a approuvé le changement de clôture comptable au 31 décembre 2023 (exercice publié de 9 mois).

En proforma 12 mois (du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023), le nouveau Groupe devrait réaliser un chiffre d'affaires annuel consolidé de plus de 40 M€ sur une base d'intégration proportionnelle à 49,9%, avec une marge d'EBE supérieure à 3,3%. Le chiffre d'affaires proforma 12 mois représenterait plus de 60 M€ sur une base d'intégration globale à 100%.

Grolleau et OMP ont commencé la mise en œuvre des synergies commerciales, produits et industrielles. Elles s'avèrent prometteuses et conformes aux attentes, notamment sur le plan international. Cette collaboration a déjà abouti à l'obtention une commande d'étude et de réalisation de prototypes pour une bornes de recharge multi énergie aux Etats-Unis.

Grolleau a en outre déjà remporté plusieurs commandes de shelters et de data centers qui seront livrés en 2024. Grâce au succès d'une première commande signée en 2023 pour le compte de Nexloop, filiale de CELLNEX France (leader Europe de la gestion de points hauts pour le compte des opérateurs mobiles), Grolleau annonce également une nouvelle commande de 5 data centers supplémentaires, soit un total de 6 data centers. Ceux-ci seront fabriqués en 2024 pour cet opérateur neutre d'infrastructures. Nexloop gère 33 500 km de fibres optiques, 280 boucles locales dans 96 agglomérations et plus de 130 Edge Datacenters en France.

Le début d'année 2024 démarrera avec un carnet de commandes solide de plus de 13 M€ à date (inclus OMP).

De plus, les relais de croissance mis en place sur les secteurs télécoms et les bornes de recharge (avec IES notamment) monteront progressivement en puissance sur 2024. Grolleau a notamment recruté 3 personnes sur des postes stratégiques pour poursuivre le déploiement de ses nouveaux marchés, notamment les data centers. Parmi ces recrutements clés, Etienne Dugas, Fondateur d'Infranum et disposant d'une solide expérience en télécoms, a rejoint Grolleau en qualité de Directeur Général Adjoint, en charge du développement commercial.

Mise à disposition du rapport financier semestriel

Le rapport financier semestriel, incluant les comptes au 30 septembre 2023, sera disponible au plus tard le 31 décembre 2023 dans la rubrique « Informations Financières » / « Documents financiers » sur le site internet de la Société : www.grolleau-bourse.com, après émission du rapport de certification des comptes par les commissaires aux comptes.

