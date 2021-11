16/11/2021 - 08:00

Prix de l'Offre à Prix Ferme : 9,50 euros par action

Taille de l'Offre : augmentation de capital de 7,0 M€ environ pouvant être portée à un maximum d'environ 8,0 M€ en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension

Période de l'Offre : du 16 au 29 novembre 2021 pour l'Offre au public et pour le Placement Global

Engagements de souscription pour un montant de 5,3 M€

Début des négociations sur le marché Euronext Growth : 3 décembre 2021

Titres éligibles aux PEA et PEA PME-ETI

Montilliers – 16 novembre 2021. La société Grolleau (la « Société » ou « Grolleau »), acteur majeur des infrastructures des territoires intelligents (Smart Territory), annonce ce jour le lancement de son introduction en Bourse, en vue de l'admission aux négociations de ses actions sur le marché Euronext Growth à Paris (Code ISIN : FR0014005ZM5 / Mnémonique : ALGRO).

Laurent Marbach, Président-Directeur Général de Grolleau, déclare : « C'est avec ambition que nous lançons aujourd'hui notre introduction en Bourse, une nouvelle étape importante pour notre Société.

Nous accompagnons depuis notre origine les mutations technologiques d'un monde de plus en plus connecté, interactif et durable. Les investissements dans les villes et les territoires s'accélèrent, notamment avec le déploiement de la 5G et des objets connectés qui ouvrent le champ à de nouveaux services pour les citoyens ou demain la voiture autonome.

C'est dans cette dynamique porteuse que nous nous inscrivons de manière légitime, fort de notre expérience industrielle de plus de 70 ans et de nos positions de leader déjà établies. Nous jouons un rôle central en fournissant les équipements d'infrastructures et les services associés dans les domaines de l'énergie, des télécommunications, de la gestion de l'eau ou de l'éclairage public ainsi que dans celui du développement de la mobilité électrique.

L'introduction en Bourse va nous permettre de renforcer nos moyens financiers notamment en vue d'accroître nos positions sur nos marchés porteurs, de développer de nouveaux segments à fort potentiel, notamment autour de la 5G et de la gestion des flux de données (smart data). Nous allons également accélérer notre déploiement à l'international fort de nos premiers succès au Royaume-Uni et en Afrique.

Nous avons l'ambition de doubler notre taille à horizon 5 ans, tout en améliorant régulièrement notre rentabilité. C'est à cette ambition que nous vous proposons de vous associer lors de notre introduction en Bourse. Faisons ensemble de Grolleau un acteur incontournable du Smart Territory. »

Grolleau, acteur français majeur du marché en croissance du Smart Territory

Grolleau conçoit et fabrique, dans son usine en France, des équipements techniques extérieurs sécurisés pour héberger et protéger les technologies critiques nécessaires au déploiement et au fonctionnement des territoires intelligents (Smart Territory). Ce marché très porteur draine d'importants investissements de la part des collectivités et des opérateurs d'infrastructures, notamment avec l'arrivée de la 5G.

Les territoires se doivent, en effet, de répondre rapidement aux enjeux de connectivité et de responsabilité sociétale et environnementale (optimisation de la consommation énergétique, déploiement de la mobilité verte) pour offrir un cadre de vie attractif à tous les citoyens, quel que soit l'endroit où ils se trouvent.

Grolleau accompagne depuis de longues années les mutations technologiques des villes et des territoires et a développé une offre complète d'équipements techniques et de services pour tous les domaines du Smart Territory comme la gestion de l'électricité, l'éclairage public, la signalisation, la gestion de l'eau ou les relais télécoms (4G, fibre).

Une offre complète pour accompagner la transition numérique des territoires

Grolleau est aujourd'hui le fabricant français numéro 1 des armoires extérieures urbaines et télécoms installées sur la voirie dans les villes et dans les campagnes. Ces armoires peuvent être supervisées à distance (contrôle d'accès, alertes) dans le cadre de contrats de services. Grolleau installe chaque année plus de 15 000 armoires en France. Cette offre a récemment été enrichie de shelters[1] de nœud de raccordement optique (NRO) nécessaire au déploiement de la fibre sur tout le territoire.

Grolleau est devenu également en 2021 le fabricant français numéro 1 des bornes de recharge électrique urbaines, fournissant en marque blanche plusieurs partenaires comme TotalEnergies ou Schneider par exemple (20% des bornes de recharge installées sur la voirie ont été fabriquées par Grolleau).

Enfin, la Société vient de lancer une offre de datacenters modulaires clés en main, pouvant être déployés partout sur le territoire en vue de gérer et de sécuriser le traitement des données, qui vont connaître une très forte croissance avec le développement de la 5G.

Grolleau s'adresse à un portefeuille diversifié de 500 clients prestigieux, parmi les plus grands Tier one, sur trois segments de marchés (urbain, télécoms et industrie). Grolleau a noué des partenariats commerciaux de longue durée qui lui assure une large visibilité sur ses commandes (commandes pluriannuelles).

Grolleau est aujourd'hui un acteur de référence dans les enjeux du Smart Territory, capable de répondre à l'ensemble des besoins en infrastructures connectées des territoires.

Une maîtrise complète de la chaîne de valeur

Grolleau dispose d'ores et déjà, en France, des capacités industrielles et commerciales nécessaires à sa croissance future. Depuis sa création, la Société opère sur son propre outil industriel, à Montilliers (proche d'Angers) sur une surface de 60 000 m2 (dont 18 000 m2 de surface de production).

Grolleau contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur : conception, fabrication (transformation de la tôle, peinture, assemblage et câblage), intégration électrique des modules technologiques, tests sur place en usine et livraison (5 camions en livraison chaque jour).

La Société compte 200 collaborateurs au 30 septembre 2021 (dont 60% dédiés à la production) avec des recours ponctuels à la sous-traitance lors de ses pics d'activité.

Grolleau s'appuie sur un management, une organisation du travail flexible et un savoir-faire historique en planification et en gestion logistique, reconnus par ses clients. La Société dispose également d'un bureau d'études et d'ingénierie (10% des effectifs totaux) qui regroupe toutes les compétences nécessaires (flux électriques et thermiques, mécaniques, électroniques, objets connectés) pour la conception de ses produits.

La Société est également engagée dans une politique durable et fait partie du TOP 7 des entreprises évaluées par EcoVadis[2] dans son secteur d'activité.

Des axes de croissance pérennes sur un marché porteur

La Société dispose de leviers importants qui vont porter la croissance des prochaines années sur ses 3 principaux marchés :

Sur le marché télécoms (55% du chiffre d'affaires 2020-21[3]), Grolleau continuera de bénéficier du déploiement de la fibre en France sur tout le territoire, avec encore de nombreux équipements à installer notamment dans les zones les moins peuplées. La Société a commencé à exporter son expertise à l'international, avec déjà de premières installations d'équipements fibrés en Écosse.

Grolleau dispose également d'un fort relais de croissance potentiel avec la commercialisation de datacenters modulaires clés en main. Cette nouvelle offre va permettre un traitement de proximité des données tout en garantissant leur souveraineté. Une première commande a été livrée en Afrique et des développements sont en cours avec des donneurs d'ordres français sur des projets associés au déploiements de la 5G et des objets connectés.

Sur le marché urbain (35% du chiffre d'affaires 2020-213), Grolleau va continuer à capter les investissements destinés à renouveler et renforcer les infrastructures pour les adapter aux nouvelles technologies intelligentes sur tout le territoire. Ce marché est également soutenu par de grands projets d'infrastructures sur les prochaines années comme le Grand Paris ou les JO 2024.

Grolleau entend renforcer également sa place de leader sur la fabrication de bornes de recharge électrique urbaines, un vivier fort de croissance, soutenu par les initiatives gouvernementales à l'image du plan France Relance (déploiement de 100 000 équipements en France dont seulement la moitié environ installée à date[4]). Partenaires des grands donneurs d'ordre dans ce domaine, la Société vise à conserver une part de marché de l'ordre de 20% en France.

Grolleau accompagne également ses clients dans leur développement à l'international, notamment pour l'implantation de bornes de recharge électrique en grandes et moyennes surfaces ou dans les stations-services. Les besoins restent très significatifs sur ce marché : en Europe, 3 millions de bornes de recharge électrique sont à déployer pour alimenter les 44 millions de véhicules électriques à horizon 2030 si l'Union Européenne souhaite devenir climatiquement neutre d'ici 2050[5].

Enfin sur le marché industrie (10% du chiffre d'affaires 2020-213), la Société, déjà présente sur le marché des bornes de péage, dispose notamment de solides opportunités sur le marché du smart grid[6] pour le stockage et la conversion d'énergie, un marché prometteur.

Des ambitions fortes : un doublement de taille en 5 ans couplé à une amélioration des marges

Sur l'exercice 2020-21[7] (exercice clos au 31 mars), Grolleau a réalisé un chiffre d'affaires de 22,3 M€ couplé à une marge d'EBE légèrement positive démontrant la résilience de la Société pendant la crise sanitaire. La structure financière est restée saine et solide avec une trésorerie nette de 1,1 M€ au 31 mars 2021.

La dynamique commerciale de Grolleau est très bien engagée sur l'exercice 2021-22[8]. Grolleau a réalisé un chiffre d'affaires semestriel de 15 M€ et vise un chiffre d'affaires annuel de 30 M€ (+35%) pour un EBE de 4 à 5% pour l'exercice clos au 31 mars 2022. La Société dispose d'un carnet de commandes record et historique au 30 septembre 2021 à 12,0 M€, +57% par rapport au niveau d'il y a deux ans (avant crise sanitaire).

Capitalisant sur son solide positionnement sur des marchés pérennes et en croissance, Grolleau entend atteindre un chiffre d'affaires de 50 M€ (17,5% TCAM[9]) en 2025-26 et une marge d'EBE de 8 à 10% dès 2023-24.

Euronext Growth pour accompagner les solides ambitions de croissance

L'introduction en Bourse de Grolleau vise à doter la Société de moyens financiers nécessaires pour accompagner ses ambitions de croissance.

Le produit net des fonds levés dans le cadre de l'émission des Actions Nouvelles (6,3 millions d'euros sur la base du Prix de l'Offre) permettra à la Société de poursuivre les objectifs suivants :

32% pour la digitalisation du site afin de maintenir un outil de production innovant et performant en développant « une usine 4.0 » pour la production d'objets connectés ;

26% pour son développement commercial et réaliser des investissements en Recherche et Développement (R&D) ;

42% pour réaliser des acquisitions ciblées afin d'intégrer de nouvelles compétences.

Des engagements de souscription de 5,3 M€

Grolleau a reçu des engagements de souscription pour un montant total de 5,3 M€, représentant 76,2% de l'Offre[10], dont :

4,0 M€ de la part de VATEL CAPITAL

0,8 M€ de la part de GREENSTOCK

0,5 M€ de la part de AXXION S.A.

Éligibilité de l'Offre aux PEA & PEA PME-ETI

Grolleau annonce respecter les critères d'éligibilité au PEA-PME précisés par les dispositions des articles L. 221-32-2 et D.221-113-5 et suivants du Code monétaire et financier. En conséquence, les actions Grolleau peuvent pleinement être intégrées au sein des Plans d'Épargne en Actions (PEA) et des comptes PEA PME-ETI, qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique.

Mise à disposition du Document d'InformationDes exemplaires du Document d'Information revu par Euronext et daté du 16 novembre 2021 sont disponibles sans frais et sur simple demande au siège social de Grolleau (Rue du Moulin de la Buie, 49310 Montilliers), ainsi qu'en version électronique sur le site d'Euronext (www.euronext.com) et sur celui de la Société (www.grolleau-bourse.com).

Retrouvez toutes les informations relatives à l'introduction en Bourse de Grolleau sur : www.grolleau-bourse.com

Intermédiaires financiers et conseils

ATOUT CAPITAL

Listing Sponsor

et Conseil STIFEL EUROPE

Chef de File

PSI et Teneur de Livre ACTUS FINANCE

Communication

financière

À PROPOS DE GROLLEAU

Créé en 1950, Grolleau est un acteur industriel français spécialisé dans la fourniture d'équipements d'infrastructures pour accompagner le développement des villes et des territoires intelligents (Smart Territory) en plein essor avec le déploiement de la 5G et des objets connectés.

Grolleau est le spécialiste reconnu des équipements extérieurs pour la protection et la sécurisation des technologies critiques qui assurent le bon fonctionnement des territoires (gestion de l'énergie et de l'eau, connectivité et télécommunications, mobilité verte, smart grid). Grolleau est le numéro 1 français des armoires urbaines (télécoms / énergie) sur tout le territoire et le 1er fabricant français de bornes de recharge électrique sur voirie.

Concepteur, fabricant et intégrateur français de ses équipements, Grolleau contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur, de la conception à la livraison, sur son site industriel de Montilliers (Angers) sur plus de 60 000 m2 et emploie 200 collaborateurs. La société a réalisé un chiffre d'affaires de 22,3 M€ au 31 mars 2021 et entend plus que doubler son chiffre d'affaires à horizon 2025-26.

RELATIONS INVESTISSEURS

ACTUS finance & communication

Anne-Pauline PETUREAUX

[email protected]

Tél. 01 53 67 36 72



RELATIONS PRESSE

ACTUS finance & communication

Amaury DUGAST

[email protected]

Tél. 01 53 67 36 74

MODALITÉS DE L'INTRODUCTION EN BOURSE SUR LE MARCHÉ EURONEXT GROWTH PARIS

Conformément à la réglementation, le Document d'Information a été revu par Euronext afin d'initier le projet de cotation des actions de la Société Grolleau sur le marché Euronext Growth Paris (voir ci-après le calendrier indicatif de l'opération) sous la forme d'une augmentation de capital d'un maximum de 7,99 M€ (y compris Clause d'Extension) comprenant :

une offre au public en France réalisée sous la forme d'une Offre à Prix Ferme, principalement destinée aux personnes physiques ;

un Placement Global principalement destiné aux investisseurs institutionnels.

La présente admission sur le marché Euronext Growth Paris et l'émission des actions offertes ne donneront pas lieu à un Prospectus visé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), cette dernière représentant un total d'offre inférieur à 8 M€, étant précisé qu'aucune offre similaire n'a été faite par la Société au cours des douze derniers mois.

CAPITAL SOCIAL AVANT L'OPÉRATION

Société anonyme à Conseil d'Administration au capital de 1 000 000,00 €, soit 2 000 000 actions de 0,50€ chacune de valeur nominale, intégralement souscrites, entièrement libérées et de même catégorie.

CARACTÉRISTIQUES DE L'ACTION

Libellé : GROLLEAU

Euronext Growth Paris

Code ISIN : FR0014005ZM5

Mnémonique : ALGRO

ICB Classification : Industrie - construction et menuiserie métallique

LEI : 9695007STNK0YTL6S456

Éligibilité aux PEA-PME & PEA PME-ETI

STRUCTURE DE L'OFFRE

La diffusion des Actions Nouvelles sera réalisée dans le cadre d'une offre globale (l'« Offre »), comprenant :

Une offre au public en France réalisée sous la forme d'une Offre à Prix Ferme, principalement destinée aux personnes physiques (l'« Offre à Prix Ferme » ou l'« OPF »), étant précisé que : Les ordres seront décomposés en fonction du nombre de titres demandés : fraction d'ordre A1 (de 1 action jusqu'à 250 actions incluses) et fraction d'ordre A2 (au-delà de 250 actions) ; Les fractions d'ordre A1 bénéficieront d'un traitement préférentiel par rapport aux fractions d'ordre A2 dans le cas où tous les ordres ne pourraient pas être entièrement satisfaits.

» ou l'« »), étant précisé que : Un Placement Global principalement destiné aux investisseurs institutionnels en France et dans certains pays (à l'exception notamment des États-Unis d'Amérique, de l'Australie, du Canada et du Japon) (le « Placement Global »).

PRIX DE SOUSCRIPTION DES ACTIONS NOUVELLES

9,50 euros par Action Nouvelle (0,50 euro de valeur nominale et 9,00 euros de prime d'émission), à libérer intégralement en numéraire au moment de la souscription.

MONTANT DE L'ÉMISSION

Le produit brut de l'émission d'Actions Nouvelles sera d'environ 6,96 millions d'euros (ramené à environ 5,22 millions d'euros en cas de limitation de l'opération à 75%) pouvant être porté à environ 7,99 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension.

Le produit net de l'émission d'Actions Nouvelles est estimé à environ 6,26 millions d'euros (ramené à environ 4,69 millions d'euros en cas de limitation de l'opération à 75%) pouvant être porté à environ 7,20 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension.

MODALITÉS DE L'OFFRE

Les titres de la Société, dont l'inscription sur le marché Euronext Growth est demandée, sont :

L'ensemble des actions ordinaires composant le capital social, soit 2 000 000 actions de 0,50 euro de valeur nominale chacune intégralement souscrites et entièrement libérées et de même catégorie (les « Actions Existantes ») ;

») ; Un maximum de 732 265 Actions Nouvelles à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d'offre au public, pouvant être porté à un maximum de 842 105 Actions Nouvelles en cas d'exercice en totalité de la Clause d'Extension tel que ce terme est défini ci-après.

Les Actions Nouvelles sont des actions ordinaires de la Société, toutes de même catégorie. Elles seront assimilables, dès leur émission, aux Actions Existantes. Elles porteront jouissance courante.

CLAUSE D'EXTENSION

En fonction de l'importance de la demande exprimée dans le cadre de l'Offre, le montant initial de l'Offre, pourra, à la discrétion de la Société, être augmenté de 15%, soit un nombre maximum de 842 105 Actions Nouvelles (la « Clause d'Extension »).

ENGAGEMENTS DE SOUSCRIPTION REÇUS

VATEL CAPITAL, GREENSTOCK et AXXION S.A. se sont engagés inconditionnellement et irrévocablement à placer des ordres de souscription dans le cadre de l'émission, pour des montants respectifs de 4,0 M€, 0,8 M€ et 0,5 M€ en numéraire, ayant vocation à être servis intégralement si la demande le permet, étant précisé qu'ils pourront néanmoins être réduits dans le respect des principes d'allocation usuels.

Sur la base du prix de l'Offre, ces engagements de souscription représentent, au total, 76,2% de l'offre d'Actions Nouvelles.

ENGAGEMENTS D'ABSTENTION ET DE CONSERVATION

Engagement d'abstention de la Société :

Pendant une période de 180 jours suivant la date de règlement-livraison, sous réserve de certaines exceptions décrites dans le Document d'Information.

Engagements de conservation :

Laurent Marbach (20,00% du capital) : 100% pendant 12 mois

Active'Invest (68,84% du capital) : 90% sur les 6 premiers mois - 75% sur les 6 mois suivants

CALENDRIER INDICATIF

15 novembre 2021 Conseil d'Euronext validant le projet d'admission sur Euronext Growth 16 novembre 2021 Diffusion du communiqué de presse annonçant l'Offre

Avis d'Euronext Paris relatif à l'ouverture de l'OPF

Ouverture de l'OPF et du Placement Global 29 novembre 2021 Clôture de l'OPF à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour celles par Internet

Clôture du Placement Global à 17 heures (heure de Paris) 30 novembre 2021 Centralisation de l'OPF par Euronext

Diffusion du communiqué de presse indiquant le nombre définitif d'Actions Nouvelles, le résultat de l'Offre et l'exercice éventuel de la Clause d'Extension

Avis d‘Euronext Paris relatif au résultat de l'Offre 2 décembre 2021 Règlement-livraison de l'OPF et du Placement Global 3 décembre 2021 Début des négociations des actions de la Société sur le marché Euronext Growth Paris

FACTEURS DE RISQUE

Tout investissement en actions comporte des risques. Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d'investissement, à se reporter aux chapitres 3 « facteurs de risques » et 20 « facteurs de risques liés à l'Offre » figurant dans le Document d'Information.

AVERTISSEMENT

Le présent communiqué de presse contient des indications sur les perspectives et axes de développement de la Société. Ces indications sont parfois identifiées par l'utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « penser », « avoir pour objectif de », « s'attendre à », « entendre », « estimer », « croire », « devoir », « pourrait », « souhaite » ou, le cas échéant, la forme négative de ces termes ou toute autre variante ou expression similaire. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la Société. Elles sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l'environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. Ces informations contiennent des données relatives aux intentions, estimations et objectifs de la Société concernant notamment, le marché, la stratégie, la croissance, les résultats, la situation financière et la trésorerie de la Société. Les informations prospectives mentionnées dans le présent communiqué de presse sont données uniquement à la date du présent communiqué. La Société ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives contenues dans le présent communiqué, excepté dans le cadre de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable. La Société opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide ; il ne peut donc pas être en mesure d'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective, étant rappelé qu'aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de résultats réels.

[1] Shelters = structure outdoor en aluminium ou en béton offrant une protection aux équipements télécoms

[2] Grolleau SAS fait partie du top 7 des entreprises évaluées par EcoVadis dans le secteur d'activité Construction et menuiserie métalliques. Grolleau SAS a reçu la note de 60/100

[3] Sur un total de chiffre d'affaires de 22,3 M€ en 2020-21

[4] 43 700 bornes de recharge électrique installées sur la voirie publique au 15 juillet 2021 - www.ecologie.gouv.fr

[5] Étude du groupe de recherche Transport & Environnement 2020

[6] Smart grid : réseau électrique intelligent qui, grâce à des technologies informatiques, ajuste les flux d'électricité entre fournisseurs et consommateurs pour contribuer à une adéquation entre production, distribution et consommation

[7]Données auditées

[8]Données non auditées

[9] Taux de Croissance Annuel Moyen

[10] Sur la base du prix de l'OPF, soit 9,50 € par action