Le 19 octobre 2022

GreenYellow annonce la finalisation de l'entrée d'Ardian à son capital et accélère son expansion en Europe

Ardian finalise l'acquisition d'environ 75% du capital de GreenYellow. Les actionnaires historiques renouvellent leur confiance dans le groupe avec un réinvestissement au capital du Groupe Casino, de Tikehau et de Bpifrance.

L'arrivée d'Ardian en tant qu'actionnaire majoritaire va permettre à GreenYellow de consolider l'évolution de son business model d'opérateur d'actifs infrastructures et sa stratégie de croissance dans une période cruciale pour la transition énergétique.

GreenYellow accélère son développement en Europe, priorité de la stratégie de croissance pour les 5 prochaines années.

Finalisation de l'évolution de l'actionnariat de contrôle

GreenYellow, expert de la production photovoltaïque décentralisée, des projets d'efficacité énergétique, et des services à l'énergie, annonce la finalisation de l'entrée d'Ardian au capital du Groupe en tant que nouvel actionnaire majoritaire. La transaction s'est effectuée sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,4 milliard d'euros.

Ardian détient désormais environ 75% du capital de GreenYellow. Les trois actionnaires historiques, Groupe Casino, Tikehau et Bpifrance, maintiennent une participation dans le Groupe.

Depuis plus de 15 ans, GreenYellow accompagne les entreprises et les collectivités en France et à l'international pour développer, détenir et opérer sur le long-terme leurs projets de transition énergétique.

Accélération du modèle d'opérateur de long-terme et expansion européenne

Alors que la transition énergétique prend une acuité particulière, dans un contexte d'urgence climatique et de tensions internationales sur le marché de l'énergie qui pèsent sur la pérennité des entreprises et qui amplifient les stratégies d'investissements durables, GreenYellow affiche une forte dynamique de croissance. L'entreprise poursuit le déploiement de sa plateforme unique et globale d'offres intégralement financées qui permettent de répondre aux principaux besoins des entreprises et des collectivités.

A fin août 2022, GreenYellow dispose de plus de 500 centrales solaires en exploitation dans le monde et près de 275 projets sont en construction, ce qui représente plus de 930 MWc de puissance installée ou en cours de construction. Le pipeline additionnel d'opportunités en solaire photovoltaïque s'élève à 3,5GWc.

De même, GreenYellow compte plus de 3100 Contrats de Performance Energétique en exploitation dans le monde et 285 projets sont en cours de réalisation, ce qui représente plus de 1050 GWh d'économies d'énergie générées par an. Le pipeline additionnel d'opportunités en efficacité énergétique s'élève à 1100 GWh.

La finalisation de l'opération avec Ardian va également permettre à GreenYellow de consolider ses fonds propres avec l'injection de 170 millions d'euros de capital pour poursuivre :

Son développement d'opérateur détenant et exploitant ses actifs sur le long-terme .

. Son expansion géographique avec une forte accélération attendue en Europe.

GreenYellow affiche son ambition d'accélérer son développement en Europe, priorité de la stratégie de croissance pour les 5 prochaines années. La société compte désormais des bureaux à Madrid et à Varsovie et va poursuivre sa stratégie de croissance dans d'autres pays européens. GreenYellow annonce également son implantation en Hongrie, avec la construction en cours de la plus grande centrale photovoltaïque en autoconsommation du pays pour un industriel du secteur automobile. D'une puissance de 9MWc, celle-ci permettra de produire chaque année 10 GWh d'énergie verte.

« Nous ouvrons aujourd'hui une nouvelle page de l'histoire de GreenYellow, dans un contexte de marché porteur où notre plateforme globale d'offres financées répond parfaitement à la demande de transition énergétique.

L'arrivée d'Ardian, un investisseur pionnier dans les ENR, en tant qu'actionnaire majoritaire va nous apporter les moyens et l'accompagnement nécessaire pour accélérer notre développement. Nous allons saisir les opportunités de croissances externes en Europe et poursuivre notre développement sur l'ensemble de nos métiers », a déclaré Otmane HAJJI, Président de GreenYellow.

« L'offre de GreenYellow est une réponse concrète et immédiate pour réconcilier croissance et résilience des entreprises et des collectivités face à la crise énergétique actuelle. Elle renforce la sécurité de leurs approvisionnements et réduit leur facture énergétique, tout en leur offrant des solutions décisives pour leur effort de décarbonation et de sobriété énergétique.

En soutenant les ambitions de GreenYellow, l'équipe Infrastructure d'Ardian s'affirme comme un partenaire clé des acteurs de la transition énergétique. Notre avons bâti au fil des ans une plateforme unique qui a contribué historiquement au développement des énergies renouvelables, agit avec ambition pour la décarbonation de l'économie en soutenant la conversion d'infrastructures existantes, et s'est engagé fortement dans le financement de l'essor de la filière hydrogène », a déclaré Mathias BURGHARDT, Membre du Comité Exécutif d'Ardian et Responsable de l'activité infrastructure.

A propos de GreenYellow

GreenYellow est devenu en 15 ans un acteur majeur de la transition énergétique en France et à l'international, et un véritable allié des entreprises et des collectivités.

Expert de la production solaire photovoltaïque décentralisée, des projets d'efficacité énergétique, des services à l'énergie et de la mobilité électrique, GreenYellow accompagne ses clients sur toute la chaine de valeur. Le groupe assure le développement, le financement et l'exploitation des projets d'infrastructure leur permettant de produire de l'énergie verte, locale et compétitive, de réduire leur consommation d'énergie et ainsi accélérer leur décarbonation.

Opérant dans 16 pays sur 4 continents, GreenYellow innove constamment pour répondre aux défis climatiques et enrichir sa plateforme d'offres unique et globale.

A propos d'Ardian Infrastructure

Ardian est l'un des leaders mondiaux de l'investissement privé, avec 141 milliards de dollars d'actifs gérés ou conseillés pour le compte de plus de 1 300 clients dans le monde. Forts de nos expertises Private Equity, Real Assets et Credit, nous offrons à nos clients un large choix d'opportunités d'investissement et nous avons la capacité de répondre à leurs besoins avec l'agilité qui nous caractérise.

Pour nos clients institutionnels, Ardian Customized Solutions constitue des portefeuilles d'investissement sur-mesure, développe une stratégie d'investissement spécifique adaptée aux besoins du client et donne accès à des fonds gérés par des partenaires de premier plan.

Pour nos clients privés du monde entier, Ardian Private Wealth Solutions propose un service dédié permettant au plus grand nombre d'accéder aux fonds d'Ardian et à leur performance.

Détenue majoritairement par ses employés, Ardian accorde une importance particulière au développement de ses talents et valorise une culture collaborative basée sur l'intelligence collective. Répartis dans 15 bureaux en Europe, en Amérique et en Asie, nos 980+ collaborateurs, sont pleinement engagés à générer des rendements supérieurs à travers des stratégies d'investissement responsable et dans le respect des standards éthiques et de responsabilité sociale les plus élevés.

Chez Ardian, nous nous investissons pleinement pour bâtir des entreprises pérennes .

www.ardian.com

