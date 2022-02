21/02/2022 - 08:00

Information presse

Le 21 février 2022

GreenYellow lève près de 200 millions d'euros de financements

pour soutenir sa croissance

Acteur majeur de la transition énergétique en France et à l'international, GreenYellow continue son évolution vers un modèle dit « infrastructure » d'opérateur détenant et exploitant ses actifs sur le long-terme.

Pour soutenir cette transition, GreenYellow a conclu deux opérations de financement pour un montant total de près de 200 millions d'euros, dont :

109 millions d'euros d'obligations convertibles en actions, avec bons de souscription d'actions d'une maturité de 5 ans, souscrites auprès d'un investisseur institutionnel, Farallon Capital et

87 millions d'euros de crédit syndiqué auprès d'un pool de banques de premier plan, d'une maturité initiale d'un an.

Ces opérations témoignent de la capacité du Groupe à accélérer son modèle d'opérateur et soulignent la pertinence de sa plateforme énergétique décentralisée, globale et synergétique, sur le solaire, l'efficacité énergétique et les services énergétiques intelligents.

« Nous sommes fiers de voir se concrétiser ces opérations de financement avec Farallon Capital et des institutions financières de premier plan. Cela confirme la force de notre plateforme pour saisir toutes les opportunités liées à la transition énergétique. Ces financements permettent d'accélérer le déploiement de notre plein potentiel de croissance et notre transition vers un modèle dit "infrastructure", pour atteindre notre ambition de devenir demain un leader mondial de l'énergie décentralisée » a indiqué Otmane Hajji, Président de GreenYellow.

« Farallon Capital est heureux de participer au développement de GreenYellow, acteur unique de la transition énergétique en France et à l'international. Grâce à sa plateforme, GreenYellow accompagne à la fois les acteurs publics et privés dans leur transition énergétique, secteur en très forte croissance partout dans le monde» a indiqué Wissam Charbel, Associé Gérant de Farallon Capital Europe.

A propos de GreenYellow

GreenYellow, filiale énergétique du groupe Casino, est devenu en 14 ans un acteur majeur de la transition énergétique en France et à l'international et un véritable allié des entreprises et des collectivités dans ce domaine.

Expert de la production solaire photovoltaïque décentralisée, des projets d'efficacité énergétique et des services à l'énergie, GreenYellow propose à ses clients une plateforme unique et globale, pour faire de leur transition énergétique une réalité bénéfique et engagée.

Opérant dans 16 pays sur 4 continents, GreenYellow enrichit constamment son offre, grâce à l'innovation, pour répondre aux besoins des acteurs privés et publics et les accompagner dans la réduction de leur empreinte écologique.

A propos de Farallon Capital

Farallon Capital gère plus de $40 Milliards de capital pour le compte d'endowments universitaires, fondations caritatives et fonds de pensions. Fondé en 1986 à San Francisco, Farallon Capital est un spécialiste de la gestion d'actifs alternatifs avec une approche d'investissement multi-stratégies. Farallon Capital opère sur différentes classes d'actifs et zones géographiques et vise à trouver le meilleur équilibre entre risque et rendement à travers une analyse fondamentale mettant l'accent sur la préservation du capital.

CONTACTS MEDIAS

Julie Dorel – Directrice Marketing et Communication GreenYellow – +33 (0)6 37 52 30 18 – [email protected]

Juliette Prost – +33 (0)6 72 47 53 28 – [email protected]

Julien Tahmissian – +33 (0)7 88 35 98 90 – [email protected]