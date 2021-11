16/11/2021 - 13:30

Schneider Electric et GreenYellow s'associent pour accélerer la trajectoire bas carbone des grandes entreprises à travers le monde

Schneider Electric, leader de la transformation numérique de la gestion d'énergie et des automatismes, et GreenYellow, acteur international majeur de la production d'énergie solaire décentralisée et l'efficacité énergétique, ont annoncé aujourd'hui un partenariat visant à proposer des programmes d'efficacité énergétique clés en main et entièrement financés aux grandes entreprises internationales. La signature du contrat a été officialisée en présence de Laurent Bataille, Président de Schneider Electric France, et d'Otmane Hajji, Président de GreenYellow.

Pour Schneider Electric, ce partenariat s'inscrit dans le développement de solutions supplémentaires axées sur l'amélioration de l'efficacité énergétique au service de la transformation numérique des applications industrielles et des bâtiments.

Avec ce partenariat, GreenYellow franchit une nouvelle étape dans son développement international et accélère significativement le déploiement de sa plateforme dans le monde.

Un partenariat pour accélérer les objectifs de décarbonation des grandes entreprises mondiales

Alors que la COP26 vient de s'achever à Glasgow avec l'intention de renforcer l'action des Etats et des acteurs en matière de lutte contre le changement climatique, Schneider Electric et GreenYellow s'engagent et annoncent un partenariat pour proposer des solutions concrètes et répondre aux défis de décarbonation des grandes entreprises internationales.

GreenYellow et Schneider Electric ont ainsi signé ce jour un contrat de partenariat de 3 ans visant à proposer aux clients internationaux de Schneider Electric et de GreenYellow des programmes et des technologies d'efficacité énergétique entièrement financés et déployables sur l'ensemble de leurs sites, dans l'ensemble des territoires où ils sont implantés. L'offre déployée sur la base de ce partenariat se spécialisera sur le segment des industriels présents dans plusieurs pays et grands consommateurs d'énergie pour accompagner ceux qui ont l'ambition d'accélerer leur décarbonation.

Le partenariat sera déployé dans un premier temps dans les 16 pays où GreenYellow est implanté, en Europe, en Amérique latine, en Afrique et en Asie, avec de nouveaux pays possibles, en fonction des besoins des clients.

Schneider Electric, désignée entreprise la plus durable au monde par l'indice Global 100 de Corporate Knights en janvier 2021, apportera à ce partenariat son expertise de conseil dans la définition de feuilles de route opérationnelle de décarbonation ainsi que EcoStruxure™ Resource Advisor, la plateforme numérique permettant de collecter les données et d'évaluer les progrès des entreprises dans leur décarbonation. GreenYellow apportera son savoir-faire en matière d'efficacité énergétique, assurera l'installation des technologies d'efficacité et leur suivi, s'engagera sur les garanties de performances et portera l'investissement, afin de proposer des programmes entièrement financés.

A travers ce partenariat, GreenYellow vise un minimum d'investissement de 100 millions d'euros dans le monde, équivalent à des programmes d'éfficacité énergétique déployés dans plusieurs centaines d'usines et permettant de générer pour les clients et la planète, plusieurs centaines de GWh d'économies d'énergie par an.

L'alliance de deux champions français de l'énergie

Pour Schneider Electric, cela étend ses capacités de conseil dans le déploiement de programmes de mise en œuvre mondiaux en renforçant les capacités existantes de l'entreprise en matière d'efficacité énergétique, dans le but d'accélérer le parcours de ses clients vers la neutralité carbone.

« Schneider Electric accompagne la transition vers un monde plus numérique et électrique pour relever les défis imposés par la crise climatique. Notre partenariat avec GreenYellow s'inscrit dans cette droite lignée : accélérer l'atteinte des objectifs de neutralité carbone de nos clients », a déclaré Laurent Bataille, Président de Schneider Electric France.

Pour GreenYellow, ce partenariat vient soutenir l'accélération de son développement international - qui a annoncé fin juillet son implantation en Europe de l'est - et confirme la pertinence de son modèle agile pour accompagner les entreprises dans leur transition énergétique, économique et écologique à travers une plateforme d'offres globale et complémentaires.

« Nous sommes heureux de nous associer à un leader mondial de la gestion de l'énergie et du développement durable, Schneider Electric, pour ce partenariat stratégique. GreenYellow continue de s'affirmer à travers cette alliance comme un acteur international majeur, en capacité d'accompagner les grands industriels et les multinationales dans leurs transitions énergétique, économique et écologique, au plus près du terrain, sur leurs sites pour réduire leur empreinte carbone » a indiqué Otmane Hajji, Président de GreenYellow.

À propos de Schneider Electric

La raison d'être de Schneider est de permettre à chacun de tirer le meilleur de son énergie et de ses ressources, afin de concilier progrès et développement durable pour tous. Nous nommons cette ambition : Life is On.

Notre mission est d'être le partenaire digital du développement durable et de l'efficacité de nos clients.

Nous menons la transformation numérique en intégrant les technologies de l'énergie et des automatismes les plus avancées. Nous connectons jusqu'au cloud, produits, plateformes de contrôle, logiciels et services sur l'ensemble du cycle de vie de vos activités pour une gestion intégrée de l'habitat résidentiel, des bâtiments tertiaires, des data centers, des infrastructures et des industries.

Nous sommes la plus locale des entreprises globales. Nous prônons des standards ouverts et rassemblons autour de notre mission un écosystème de partenaires fédérés par nos valeurs de responsabilité et d'inclusion.

www.se.com

A propos de GreenYellow

GreenYellow, filiale énergie du groupe Casino, est devenu en 14 ans un acteur majeur de la transition énergétique en France et à l'international et un véritable allié des entreprises et des collectivités dans ce domaine.

Expert de la production solaire photovoltaïque décentralisée, des projets d'efficacité énergétique et des services à l'énergie, GreenYellow propose à ses clients une plateforme unique et globale, pour faire de leur transition énergétique une réalité bénéfique et engagée.

Opérant dans 16 pays sur 4 continents, GreenYellow enrichit constamment son offre, grâce à l'innovation, pour répondre aux besoins des acteurs privés et publics et les accompagner dans la réduction de leur empreinte écologique. L'entreprise compte plus de 500 collaborateurs dans le monde.

