11/12/2024 - 18:00

Colmar, le 11 décembre 2024 - Graines Voltz publie son chiffre d'affaires pour l'exercice 2023/2024.

Le chiffre d'affaires consolidé de Graines Voltz pour l'exercice 2023/2024 s'établit à 134,4M€ contre 133,0M€ pour l'exercice précédent, soit une progression de 1%.

Sur le plan géographique :

La France représente 65% du chiffre d'affaires, les ventes sont en progression de 1,6% et s'élèvent à 87,9M€

L'Europe représente 30% du chiffre d'affaires, les ventes sont en progression de 3,9% et s'élèvent à 39,7M€

Le Reste du Monde représente 5% du chiffre d'affaires, les ventes sont en recul de 19,4% et s'élèvent à 6,8M€

En termes de produits :

Les semences représentent 35,4% du chiffre d'affaires, en progression de 0,4% à 47,6M€

Les jeunes plants représentent 61,7% du chiffre d'affaires, en progression de 0,65% à 82,9M€

Les fournitures et refacturations diverses représentent 2.9% du chiffre d'affaires à 3.9M€, en hausse de 18,7%

Le taux de marge brute consolidé de Graines Voltz pour l'exercice 2023/2024 s'établit à 53,2% contre 52,2% pour l'exercice précédent, soit une progression de 1 point.

Dans un environnement économique toujours perturbé, impactant notamment le secteur de la construction neuve et les projets d'aménagement d'espaces verts associés, Graines Voltz confirme la résilience de son activité et la solidité de son modèle.

Dans ce contexte, Hugo Bony, directeur général, déclare : « En analysant les chiffres de l'exercice passé, on peut constater que l'érosion du chiffre d'affaires a été stoppée et que les chantiers engagés pour réadapter la structure de coûts ont commencé à porter leurs fruits puisque la dégradation des indicateurs opérationnels a été enrayée.

Par ailleurs, depuis ma prise de fonction le 1er octobre 2024, nous avons engagé une revue stratégique des activités de la société dans un contexte de marché qui n'a pas nécessairement permis de réaliser les ambitions passées, en particulier sur le segment de marché de la pépinière sur lequel Graines Voltz avait renforcé ses positions début 2022 par le biais d'une croissance externe. Ce travail de réappréciation des actifs va, sans doute, nous amener à des dépréciations qui pourraient impacter négativement le résultat consolidé de Graines Voltz pour l'exercice 2023/2024. Concernant les perspectives pour l'exercice 2024/2025, si le premier trimestre ne représente qu'une part mineure de l'activité, la dynamique de prise de commandes tend à confirmer les solides positions commerciales du groupe. En parallèle, la revue stratégique en cours devra permettre d'identifier des axes d'amélioration que nous allons travailler afin qu'ils viennent renforcer les résultats futurs de Graines Voltz. »

Prochain événement : 30 janvier 2025 après bourse - Résultats de l'exercice 2023/2024

À propos de Graines Voltz

Graines Voltz est un des premiers distributeurs européens indépendants de semences et de jeunes plants de fleurs et de légumes.

Fondée par Serge Voltz et dirigée par Hugo Bony, Graines Voltz emploie plus de 600 personnes et a connu un fort développement depuis sa création en 1985. Son succès est bâti sur une offre très large de 31 000 références, unique sur le marché européen en termes de diversité de variétés, à destination des professionnels des circuits courts (maraîchers, horticulteurs et collectivités).

Une organisation extrêmement rigoureuse lui permet d'identifier très en amont les variétés répondant aux nouvelles attentes de consommation, d'assurer un contrôle qualité et une traçabilité totale et de délivrer ses produits en flux tendus.

Graines Voltz est cotée sur Euronext Paris (code mnémonique : GRVO - FR0000065971). L'action Graines Voltz fait partie des indices CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All Tradable.

Pour plus d'informations : www.graines-voltz.com : www.graines-voltz.com.