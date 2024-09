09/09/2024 - 18:30

Colmar, le 09 septembre 2024 – Le chiffre d'affaires des neuf premiers mois de l'exercice 2023/2024, en très léger recul de 0,15% par rapport à la même période de l'exercice précédent, s'élève à 115,4 M€ contre 115,6 M€ en 2023.

UN 3EME TRIMESTRE EN LIGNE AVEC LES PERSPECTIVES ATTENDUES

L'activité du troisième trimestre (avril à juin 2024), en progression de 1,4%, s'établit à 39,5 M€ et confirme un léger regain de confiance de la part des clients du groupe.

Bonne résilience du groupe sur les 9 premiers mois

L'activité des neuf premiers mois de l'exercice, en recul de 0,15%, indique le retour progressif à une activité plus stable, et ce malgré les conditions météorologiques extraordinaires et l'environnement économique toujours difficile.

En termes de produits, les jeunes plants et les semences évoluent de la même manière, les jeunes plants représentant 62% du chiffre d'affaires et les semences 35%.

Perspectives d'activité pour la fin de l'exercice

Sur la base des données disponibles, l'activité du quatrième trimestre, qui représente en moyenne 13% du chiffre d'affaires annuel, confirme la stabilité de l'activité sur l'ensemble de l'exercice 2023/2024.

NOMINATION D'UN NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL

Graines Voltz annonce la nomination de Hugo Bony comme directeur général de l'entreprise. Il prendra ses fonctions au 1er octobre 2024 et succédera ainsi au fondateur de l'entreprise, Serge Voltz, qui conservera la présidence du conseil d'administration. Ce renforcement de la gouvernance marque une étape importante dans l'histoire de l'entreprise.

Serge Voltz, qui a fondé Graines Voltz en 1985 à Colmar, a su développer un modèle de distribution local en un acteur européen incontournable du marché des semences et jeunes plants potagers, floraux et de pépinière. Sous sa direction, Graines Voltz a connu une croissance remarquable, bâtie sur des valeurs de qualité, d'innovation, de respect et de confiance.

Chef de projet au sein du cabinet de conseil en stratégie Boston Consulting Group puis directeur général d'Agrauxine, filiale du groupe Lesaffre, dont il a piloté la croissance internationale, Hugo Bony a rejoint Graines Voltz au début de l'année 2024. Il a rapidement démontré ses compétences et son engagement envers les valeurs et les objectifs de l'entreprise.

Serge Voltz, en lui transmettant les rênes de la direction générale, exprime toute sa confiance en sa capacité à conduire Graines Voltz vers de nouveaux succès. « C'est avec une certaine émotion que je passe le relais de la direction générale à Hugo. Il a su gagner la confiance de l'équipe par sa capacité à appréhender rapidement nos enjeux et sa vision stratégique. Je suis convaincu qu'il saura préserver l'héritage de Graines Voltz, que j'ai bâti durant toutes ces années avec le soutien exceptionnel de mes collaborateurs , tout en impulsant une dynamique nouvelle. En tant que président du conseil d'administration, je continuerai à soutenir l'entreprise et à travailler en étroite collaboration avec Hugo pour assurer la continuité de notre mission » déclare Serge Voltz.

Hugo Bony, fort de cette marque de confiance, est déterminé à poursuivre le développement de Graines Voltz avec la même passion et le même engagement qui ont rendu possible les succès des décennies passées : « En reprenant le flambeau que me transmet Serge Voltz, je suis conscient de la responsabilité qui m'incombe, celle de perpétuer les valeurs et la mission de Graines Voltz. Je suis heureux de pouvoir continuer à bénéficier de son expertise et de ses conseils en sa qualité de président du conseil d'administration. Ensemble, avec tous les collaborateurs, nos partenaires et nos clients, nous continuerons à innover et à œuvrer pour un avenir durable et prospère pour tous. »

Prochain événement : 11 décembre 2024 après bourse – Chiffre d'affaire annuel

À propos de Graines Voltz

Graines Voltz est un des premiers distributeurs européens indépendants de semences et de jeunes plants de fleurs et de légumes.

Groupe familial dirigé par Serge Voltz son fondateur, Graines Voltz emploie plus de 600 personnes et a connu un fort développement depuis sa création en 1985. Son succès est bâti sur une offre très large de 31 000 références, unique sur le marché européen en termes de diversité de variétés, à destination des professionnels des circuits courts (maraîchers, horticulteurs et collectivités).

Une organisation extrêmement rigoureuse lui permet d'identifier très en amont les variétés répondant aux nouvelles attentes de consommation, d'assurer un contrôle qualité et une traçabilité totale et de délivrer ses produits en flux tendus.

Leader en France, Graines Voltz, qui est portée par la demande croissante des consommateurs en Europe pour des végétaux diversifiés de qualité issus des circuits courts, a l'ambition d'y exporter son modèle. L'Allemagne est le premier marché après la France.

Graines Voltz est cotée sur Euronext Paris (code mnémonique : GRVO - FR0000065971). L'action Graines Voltz fait partie des indices CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All Tradable.

Pour plus d'informations : www.graines-voltz.com : www.graines-voltz.com.