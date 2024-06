27/06/2024 - 17:30

Colmar, le 27 juin 2024 – Le Conseil d'Administration de Graines Voltz, réuni sous la présidence de M. Serge Voltz, a examiné l'activité et les comptes consolidés du 1er semestre de l'exercice 2023/2024 qui sera clos le 30/09/2024.

Le chiffre d'affaires de Graines Voltz pour le 1er semestre de son exercice 2023/2024 s'est établi à 75,9M€ en recul de 0,9% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent. La rentabilité opérationnelle s'établit à 7,4%.

(En K€) Données auditées 2023/24 2022/23 Chiffre d'affaires 75 914 76 630 -0,9% Résultat Opérationnel Courant 5 627 6 119 -8% ROC/CA 7,4% 7,9% Résultat Opérationnel 5 693 4 883 16,6% Résultat Net Part du Groupe 2 915 2 126

Commentant les résultats du 1er semestre, Serge Voltz, Président-directeur général de Graines Voltz a déclaré : « A l'environnement économique toujours difficile se sont ajoutées des conditions météorologiques tout à fait extraordinaires qui ont impacté l'activité de nos clients, en particulier en maraichage dont la saison a tardé à débuter. Cette période a par ailleurs permis à Graines Voltz d'orienter ses efforts sur les fondamentaux de sa gestion et de ses opérations afin d'être en mesure de capturer la croissance lorsque le contexte la rendra possible. »

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE DU 1ER SEMESTRE 2023/2024 : -0,9%

Sur le plan géographique :

La France représente 65,7% du chiffre d'affaires, les ventes sont en recul de 0,6% et s'élèvent à 49,8M€.

représente 65,7% du chiffre d'affaires, les ventes sont en recul de 0,6% et s'élèvent à 49,8M€. L' Europe représente 30,8% du chiffre d'affaires, les ventes sont en augmentation de 0,9% et s'élèvent à 23,4M€.

représente 30,8% du chiffre d'affaires, les ventes sont en augmentation de 0,9% et s'élèvent à 23,4M€. Le Reste du Monde représente 3,5% du chiffre d'affaires, les ventes sont en recul de 19% et s'élèvent à 2,7M€.

En termes de produits :

Les semences représentent 37,8% du chiffre d'affaires, en recul de 2,4% à 28,7M€.

Les jeunes plants représentent 59,9% du chiffre d'affaires, en augmentation de 0,3% à 45,5M€.

Les fournitures représentent 2,3% du chiffre d'affaires à 1,7M€, en recul de 7%.

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT : 5,6M€

Le résultat opérationnel courant représente 7,4% du chiffre d'affaires et s'établit à 5,6M€, en baisse de 492K€ par rapport au résultat opérationnel courant du 1er semestre de l'exercice précédent.

Malgré le léger recul du chiffre d'affaires, le taux de marge brute s'améliore de 1,4%, correspondant à une croissance en valeur de 643K€ sur la période, à mettre en regard avec l'augmentation des charges d'exploitation liées aux actifs de production.

La hausse des taux d'intérêts et de l'endettement à court terme a entrainé une augmentation des charges financières de 433K€. Les crédits à court terme sont principalement utilisés au premier semestre de l'exercice pour financer le pic de l'activité et sont octroyés à taux variables.

Le résultat net part du groupe s'établit à 2,9M€, contre 2,1M€ au semestre de l'exercice précédent.

STRUCTURE FINANCIERE

Les capitaux propres part du groupe sont stables et s'établissent à 75,8M€ contre 74M€ au 1er semestre de l'exercice précédent.

Le besoin en fonds de roulement s'élève à 109,7M€, en recul de 903K€ par rapport à la situation semestrielle de l'exercice précédent.

L'amélioration du BFR traduit les efforts de Graines Voltz sur les encaissements clients (les créances clients diminuent de 3,8M€) et sur la réduction des stocks (en recul de 5,7M€).

L'endettement à long et moyen terme du groupe s'établit à 18,7M€, en recul de 3,3M€. Le ratio d'endettement à long terme rapporté aux capitaux propres de l'ensemble consolidé passe de 29,7% à 24,6%. Un nouvel emprunt a été souscrit au cours du semestre afin de financer l'acquisition des actifs de production de la SCEA Baudonnière près d'Angers. Les emprunts sont souscrits à taux fixe sans covenant bancaire.

L'endettement net à court terme, 52,8M€, est en augmentation de 1,3M€, afin de financer le pic de trésorerie du 1er semestre.

L'endettement net global s'élève à 71,4M€ contre 73,4M€ au 1er semestre de l'exercice précédent, soit un recul de 2M€.

CONFIRMATION DES PERSPECTIVES POUR L'EXERCICE

Sur la base des données disponibles, l'activité du groupe devrait être stable sur l'exercice.

Prochain événement : 10 septembre 2024 après bourse – Activité du 3ième trimestre

À propos de Graines Voltz

Graines Voltz est un des premiers distributeurs européens indépendants de semences et de jeunes plants de fleurs et de légumes.

Groupe familial dirigé par Serge Voltz son fondateur, Graines Voltz emploie plus de 600 personnes et a connu un fort développement depuis sa création en 1985. Son succès est bâti sur une offre très large de 31 000 références, unique sur le marché européen en termes de diversité de variétés, à destination des professionnels des circuits courts (maraîchers, horticulteurs et collectivités).

Une organisation extrêmement rigoureuse lui permet d'identifier très en amont les variétés répondant aux nouvelles attentes de consommation, d'assurer un contrôle qualité et une traçabilité totale et de délivrer ses produits en flux tendus.

Leader en France, Graines Voltz, qui est portée par la demande croissante des consommateurs en Europe pour des végétaux diversifiés de qualité issus des circuits courts, a l'ambition d'y exporter son modèle. L'Allemagne est le premier marché après la France.

Graines Voltz est cotée sur Euronext Paris (code mnémonique : GRVO - FR0000065971). L'action Graines Voltz fait partie des indices CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All Tradable.

Pour plus d'informations : www.graines-voltz.com : www.graines-voltz.com.

