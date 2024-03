22/03/2024 - 17:30

Colmar, le 22 mars 2024 – L'assemblée générale des actionnaires de Graines Voltz s'est tenue ce jour au siège de la société à Colmar sous la présidence de M. Serge Voltz.

L'assemblée a adopté l'ensemble des résolutions proposées par le conseil d'administration. Elle a notamment approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice 2022/2023, ainsi que la proposition de ne pas distribuer de dividendes au titre de l'exercice 2022/2023.

Le résultat détaillé des votes sera disponible sur le site internet de la société dès le 29 mars 2024 dans la rubrique « Assemblées Générales », dans la section « Bourse ».

POINT SUR L'ACTIVITE DU PREMIER TRIMESTRE ET SUR LES PERSPECTIVES

Analyse du premier trimestre

Le chiffre d'affaires de Graines Voltz pour le 1e trimestre de l'exercice 2023/2024 (octobre à décembre), trimestre structurellement peu significatif du fait de la saisonnalité de l'activité, s'est élevé à 12,7M€ en croissance de 3,77% par rapport à l'exercice précédent.

Sur cette période, 52% du chiffre d'affaires a été réalisé en France, 41,6% dans les autres pays européens et 6,4% dans le reste du monde. Les semences ont représenté 45,4%, les jeunes plants 50,7% et les autres produits 3,9% du chiffre d'affaires.

Perspectives de l'activité pour l'exercice 2023/2024

La facturation du premier trimestre ne représentant qu'une part mineure de l'activité (moins de 10%) et le contexte global demeurant incertain, la société Graines Voltz continue de rester prudente en matière de prévision d'activité et ne souhaite pas se prononcer sur un objectif de chiffre d'affaires pour l'exercice à venir.

REVISION DU CALENDRIER DE COMMUNICATION 2024

La publication des résultats du 1er semestre, initialement prévue le 28 juin 2024, aura finalement lieu le 27 juin 2024.

Prochain événement : 29 Mai 2024 – Activité du 1er semestre.

À propos de Graines Voltz

Graines Voltz est un des premiers distributeurs européens indépendants de semences et de jeunes plants de fleurs et de légumes. Groupe familial dirigé par Serge Voltz son fondateur, Graines Voltz emploie plus de 600 personnes et se développe en France et en Europe depuis sa création en 1985. Sa spécificité est d'avoir bâti une offre très large de 31 000 références, à destination des professionnels des circuits courts (maraîchers, horticulteurs et collectivités).

Une organisation extrêmement rigoureuse lui permet d'identifier très en amont les variétés répondant aux nouvelles attentes de consommation, d'assurer un contrôle qualité et une traçabilité totale et de délivrer ses produits en flux tendus.

Graines Voltz est cotée sur Euronext Paris (code mnémonique : GRVO - FR0000065971). L'action Graines Voltz fait partie des indices CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All Tradable.

Pour plus d'informations : www.graines-voltz.com: www.graines-voltz.com.

Pour toute information, contacter :

GRAINES VOLTZ

Judith BALAGNY

Relations investisseurs

Tél. : 06 17 99 28 70

jbalagnyinvestisseurs@grainesvoltz.com