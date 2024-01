31/01/2024 - 17:30

Colmar, le 31 janvier 2024 - Le Conseil d'Administration de Graines Voltz, réuni sous la présidence de M. Serge Voltz, a examiné l'activité et arrêté les comptes consolidés de l'exercice clos le 30/09/2023.

(en K€) Données auditées 2022/23 2021/22 Chiffre d'affaires 133 036 132 243 Résultat Opérationnel Courant 2 452 6 283 ROC/CA 1,8% 4,7% Résultat Opérationnel 2 231 6 336 Résultat Net Part du Groupe 661 5 187

Commentant les résultats de l'exercice, Serge Voltz, Président-Directeur Général de Graines Voltz a déclaré : « L'exercice 2022-2023 s'est déroulé dans un contexte économique et météorologique particulièrement hostile alors que nous nous étions organisés pour poursuivre notre développement. L'année 2023 a probablement été la plus difficile de notre histoire, et ceci à tous les niveaux. En conséquence, nous avons accéléré la transformation de notre modèle économique afin de nous adapter aux nouvelles conditions de marché, et affichons une grande prudence pour l'exercice à venir. »

CHIFFRE D'AFFAIRES : STABILITE DE L'ACTIVITE DANS UN CONTEXTE DEFAVORABLE

Le chiffre d'affaires de Graines Voltz pour 2022/2023 s'établit à 133M€ en progression de 0,6% à périmètre courant par rapport à l'exercice précédent. À périmètre constant, l'activité est en recul de 2,4%.

Une année affectée par le contexte économique et les conditions météorologiques

Comme évoqué lors des dernières communications, les producteurs ont été très prudents pour leur mise en production compte tenu des effets conjugués, pour eux-mêmes et pour leurs clients, du contexte inflationniste et des conditions météorologiques exceptionnellement mauvaises (au premier semestre).

L'activité du groupe a été particulièrement impactée sur les livraisons du mois de mars. Pour rappel, ce second trimestre représente d'ordinaire, en moyenne, à lui seul, plus de 50% du chiffre d'affaires de l'année et le mois de mars est le mois de facturation le plus important de l'année.

Sur le plan géographique

La France réalise un chiffre d'affaires de 86,6M€, en progression de 1,9%,

réalise un chiffre d'affaires de 86,6M€, en progression de 1,9%, L' Europe hors France réalise un chiffre d'affaires de 38,1M€ en recul de 3,3%.

réalise un chiffre d'affaires de 38,1M€ en recul de 3,3%. Le Reste du Monde représente 6% du chiffre d'affaires, les ventes sont en augmentation de 6,4% et s'élèvent à 8,3M€.

En termes de produits

Les semences représentent 36% du chiffre d'affaires, en recul de 4,8% à 47,4M€.

représentent 36% du chiffre d'affaires, en recul de 4,8% à 47,4M€. Les jeunes plants représentent 62% du chiffre d'affaires, en progression de 4,8% à périmètre courant (en recul de 0,2% à périmètre constant) à 82,4M€.

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT : 2,4M€

Le résultat opérationnel courant (ROC) s'établit à 2,4M€ contre 6,3M€ pour l'exercice précédent.

Plusieurs facteurs expliquent cette évolution :

L'augmentation globale des charges liée à l'inflation,

Des charges plus importantes liées à l'intégration de la société ABJP sur un exercice complet,

L'augmentation des effectifs et de la structure engagée pour accompagner le développement et dont le coût n'a pas pu être absorbé du fait de la conjoncture,

Le don en nature d'un stock de semences à destination de l'Ukraine pour un montant de 1,5M€ au 2nd semestre.

Les charges financières ont fortement augmenté, passant de 629K€ à 1,5M€ du fait de l'augmentation de l'endettement à court terme (augmentation des stocks et rallongement des délais de règlement de nos clients) et de la hausse des taux. Les crédits à court terme, octroyés à des taux variables, sont principalement utilisés au deuxième trimestre pour financer l'accroissement saisonnier du BFR.

Conformément à son engagement de recentrer son activité en Europe, le Groupe a cédé en date du 23 mars 2023 le solde de sa participation (49 %) dans TOPSEM, sa filiale algérienne. Cette cession a un impact négatif sur les comptes à hauteur de 1,3M€. Le groupe a ainsi cédé toutes ses filiales non stratégiques et ne conserve désormais, en dehors de l'Europe, que sa filiale marocaine dont le modèle économique, basé sur le circuit court, est proche du modèle européen.

Le résultat net part du groupe s'établit à 661K€, contre 5,2M€ lors de l'exercice précédent.

SOLIDE STRUCTURE FINANCIERE

La structure financière du groupe au 30 septembre 2023 est stable. Les capitaux propres part du groupe s'établissent à 72,3M€ contre 72,2M€ au 30 septembre 2022.

Le besoin en fonds de roulement s'élève à 85M€, en progression de 8M€ par rapport à l'exercice précédent.

Cette progression s'explique principalement par l'augmentation des stocks qui passe de 50,3M€ à 55,7 M€, due aux stocks de plants de pépinière (5,9M€) suite à l'acquisition d'André Briant Jeunes Plants (ABJP), et aux stocks de semences (45M€).

L'endettement à long terme du groupe s'établit à 21M€, stable par rapport à l'an dernier. Le ratio d'endettement à long terme rapporté aux capitaux propres de l'ensemble consolidé est en ligne avec celui de l'exercice précédent et s'élève à 28,9%. Les emprunts sont souscrits pour une durée de 3 à 7 ans, et ne font pas l'objet de covenants. L'endettement à court terme de 37,2 M€ est en augmentation de 4,9M€ par rapport à 2022.

STRATEGIE ET PERSPECTIVES :

Réadaptation de la structure de coûts

Comme évoqué lors de la publication des résultats du premier semestre, plusieurs chantiers ont été menés au sein du groupe pour réadapter la structure de coûts sans toucher pour autant à la capacité de poursuivre et de développer l'activité. Un plan d'action a été mis en place autour de 4 axes majeurs :

Une maitrise de la masse salariale en l'indexant sur le chiffre d'affaires réalisé pendant la saison 2022-2023

Un allègement de l'ensemble des charges variables

Une politique de stockage prudente visant à abaisser le niveau de ses stocks de semences d'environ 10M€ pour l'exercice 2023-2024

Le durcissement des règles de recouvrement en raccourcissant notamment les délais de règlement des clients

Croissance de l'activité pour l'exercice 2023/2024

Compte tenu du fait que la facturation du premier trimestre (Octobre-Décembre) ne représente qu'une part mineure de l'activité (moins de 10%), et que de nombreux clients hésitent encore à passer leur commande dans un contexte économique incertain, Graines Voltz est conduit à une nécessaire prudence en matière de prévision d'activité et ne souhaite pas se prononcer sur un objectif de chiffre d'affaires pour l'exercice à venir.

MISE A JOUR DE LA DPEF ET BILAN CARBONE

Graines Voltz a mis à jour sa Déclaration de Performances Extra Financières (DPEF) certifiée par un organisme indépendant. Cette DPEF est insérée dans le rapport financier, et est mis en ligne sur le site internet de la société à compter de ce jour, 31 janvier 2023.

Par ailleurs, et conformément à la réglementation, Graines Voltz a effectué son premier bilan carbone pour l'exercice 2023. Les résultats sont publiés dans la DPEF.

DIVIDENDES

Compte tenu du recul du résultat net, le conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale qui se réunira le 22 mars 2024, pour approuver les comptes de l'exercice 2022/2023, de ne pas distribuer de dividende.

Prochain événement : 22 mars 2024 – Assemblée Générale des actionnaires et point sur l'activité du 1er trimestre.

À propos de Graines Voltz

Graines Voltz est un des premiers distributeurs européens indépendants de semences et de jeunes plants de fleurs et de légumes. Groupe familial dirigé par Serge Voltz son fondateur, Graines Voltz emploie plus de 600 personnes et se développe en France et en Europe depuis sa création en 1985. Sa spécificité est d'avoir bâti une offre très large de 31 000 références, à destination des professionnels des circuits courts (maraîchers, horticulteurs et collectivités).

Une organisation extrêmement rigoureuse lui permet d'identifier très en amont les variétés répondant aux nouvelles attentes de consommation, d'assurer un contrôle qualité et une traçabilité totale et de délivrer ses produits en flux tendus.

Graines Voltz est cotée sur Euronext Paris (code mnémonique : GRVO - FR0000065971). L'action Graines Voltz fait partie des indices CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All Tradable.

Pour plus d'informations : www.graines-voltz.com: www.graines-voltz.com.

