13/09/2023 - 17:30

Colmar (France), le 13 septembre 2023 - Le chiffre d'affaires des neuf premiers mois de l'exercice 2022/2023 s'élève à 115,6 M€ en progression de 1% à périmètre courant par rapport à la même période de l'exercice précédent.

UN 3EME TRIMESTRE EN LIGNE AVEC LES PERSPECTIVES ATTENDUES

L'activité du troisième trimestre (avril à juin 2023), en progression de 0,97%, s'établit à 38,9 M€ et indique un léger regain de confiance de la part des clients du groupe.

BONNE RESILIENCE DU GROUPE SUR LES 9 PREMIERS MOIS

L'activité des neuf premiers mois de l'exercice, en croissance de 1% à périmètre courant et en recul de 2,41% à périmètre constant, confirme la résistance de l'activité dans un exercice perturbé par les conditions météorologiques et les effets de l'inflation.

La croissance est tirée par les jeunes plants qui connaissent une progression de 5,3% à périmètre courant. Sur le plan géographique, seule la filiale Marocaine a subi plus fortement les effets du contexte global et connait un recul de 5,3% de ses ventes.

PERSPECTIVES D'ACTIVITE POUR LA FIN DE L'EXERCICE

Sur la base des données disponibles, l'activité du quatrième trimestre, qui représente en moyenne 13% du chiffre d'affaires annuel, confirme la résistance de l'activité. Le chiffre d‘affaires de l'exercice devrait être stable à périmètre courant et en légère baisse à périmètre constant conformément aux annonces précédentes.

Malgré un contexte perturbé depuis plus d'un an, le secteur est résilient. Les tendances sociétales telles que le verdissement du cadre de vie, la baisse de la consommation de viande au profit des légumes, et l'intérêt porté pour la production en circuit court continuent malgré tout d'être fortes. Il n'y a pas de raison à ce jour de penser qu'elles seront durablement affectées ; au contraire, elles pourraient en sortir renforcées.

Commentant cette activité, Serge Voltz, Président-directeur général a déclaré « Graines Voltz continue de faire preuve de résilience avec un niveau d'activité stable malgré un exercice perturbé. Les chocs qui ont altéré la demande sur cet exercice devraient progressivement s'estomper et nous permettre, grâce à une offre variétale adaptée aux tendances de fond, de capter à nouveau de la croissance ».

Suspension Du Contrat De Liquidité

Le groupe annonce avoir suspendu, en date du 05 septembre 2023 et jusqu'à nouvel ordre, le contrat de liquidité confié à la société de bourse Gilbert Dupont portant sur les actions de la société.

Prochain événement : 13 décembre 2023 – Chiffre d'affaires annuel 2022/2023.

À propos de Graines Voltz

Graines Voltz est un des premiers distributeurs européens indépendants de semences et de jeunes plants de fleurs et de légumes.

Groupe familial dirigé par Serge Voltz son fondateur, Graines Voltz emploie près de 600 personnes et connait un fort développement depuis sa création en 1985. Son succès est bâti sur une offre très large de 31 000 références, unique sur le marché européen en termes de diversité de variétés, à destination des professionnels des circuits courts (maraîchers, horticulteurs, pépiniéristes et collectivités).

Une organisation extrêmement rigoureuse lui permet d'identifier très en amont les variétés répondant aux nouvelles attentes de consommation, d'assurer un contrôle qualité et une traçabilité totale et de délivrer ses produits en flux tendus.

Leader en France, Graines Voltz, qui est portée par la demande croissante des consommateurs en Europe pour des végétaux diversifiés de qualité issus des circuits courts, a l'ambition d'y exporter son modèle. L'Allemagne, premier marché après la France, connait un développement très rapide.

Graines Voltz est cotée sur Euronext Paris (code mnémonique : GRVO - FR0000065971). L'action Graines Voltz fait partie des indices CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All Tradable.

Pour plus d'informations : www.graines-voltz.com: www.graines-voltz.com.

Pour toute information, contacter :

GRAINES VOLTZ

Judith BALAGNY

Relations investisseurs

Tél. : 06 17 99 28 70

jbalagnyinvestisseurs@grainesvoltz.com