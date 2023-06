28/06/2023 - 17:30

Graines Voltz affiche une bonne résilience dans un environnement perturbé

Colmar, le 28 juin 2023 – Le Conseil d'Administration de Graines Voltz, réuni sous la présidence de M. Serge Voltz, a examiné l'activité et les comptes consolidés du 1er semestre de l'exercice 2022/2023 qui sera clos le 30/09/2023.

Dans un marché fortement affecté par deux crises climatiques successives et par les effets de l'inflation, Graines Voltz fait preuve d'une bonne résistance de son activité sur le semestre, qui enregistre une croissance de 0,9% à périmètre courant et ne recule que de 4,4% à périmètre constant. La rentabilité opérationnelle s'établit à 7,9%.

(En K€) Données auditées 2022/23 2021/22 Chiffre d'affaires 76 630 75 910 +0.9% Résultat Opérationnel Courant 6 119 10 025 -38.9% ROC/CA 7,9% 13,2% Résultat Opérationnel 4 883 10 048 -51.4% Résultat Net Part du Groupe 2 126 7 058

Commentant les résultats du 1er semestre, Serge Voltz, Président-directeur général de Graines Voltz a déclaré : « Dans un environnement perturbé depuis plus d'un an maintenant par des crises climatiques historiques et un contexte économique difficile, Graines Voltz fait preuve d'une solide résilience en affichant un niveau d'activité quasiment stable. Cela est conforté par la bonne résistance de nos clients qui ont su s'adapter à ce contexte. La résistance de la filière, qui reste portée par des tendances sociétales fortes, permet d'anticiper un retour à la croissance lorsque ces conditions exceptionnelles s'atténueront. »

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE DU 1ER SEMESTRE 2022/2023 : +0,9%

Le chiffre d'affaires de Graines Voltz pour le 1er semestre de son exercice 2022/2023 s'est établi à 76,6M€ en croissance de 0,9%, à périmètre courant, et en recul de 4,4% à périmètre constant par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent.

Sur le plan géographique :

La France représente 65,4% du chiffre d'affaires, les ventes sont en croissance de 3% et s'élèvent à 50M€.

représente 65,4% du chiffre d'affaires, les ventes sont en croissance de 3% et s'élèvent à 50M€. L' Europe représente 30,2% du chiffre d'affaires, les ventes sont en recul de 0,2% et s'élèvent à 23M€.

représente 30,2% du chiffre d'affaires, les ventes sont en recul de 0,2% et s'élèvent à 23M€. Le Reste du Monde représente 4,4% du chiffre d'affaires, les ventes sont en recul de 18% et s'élèvent à 3M€, du fait notamment de la sortie de la filiale en Turquie et d'une baisse d'activité au Maroc.

En termes de produits :

Les semences représentent 38,3% du chiffre d'affaires, en recul de 8,2% à 29,4M€.

Les jeunes plants représentent 59,2% du chiffre d'affaires, en croissance de 7,9% à périmètre courant (en recul de 1,7% à périmètre constant) à 45,4M€.

Les fournitures représentent 2,5% du chiffre d'affaires à 1,9M€, en croissance de 1,8%.

Dans un contexte perturbé par plusieurs crises majeures, la stabilité de l'activité de Graines Voltz reflète sa résilience. L'évolution du mix Jeunes Plants/Semences, la diversité de l'offre variétale et son déploiement européen ont permis de contenir l'essentiel des effets de ces crises.

RESULTATS OPERATIONNEL COURANT : 6,1M€

Le résultat opérationnel courant s'établit à 6,1M€, en baisse de 3,9 M€ par rapport au résultat opérationnel courant du 1er semestre de l'exercice précédent, affichant une marge opérationnelle de 7,9%.

L'évolution du ROC s'explique principalement par le fait que Graines Voltz a dimensionné son organisation (tant au niveau de sa masse salariale que de son outil de production) pour l'exercice 2022/2023 afin d'accompagner son développement. Le contexte économique et les conditions météorologiques ont cependant affecté l'activité au cours du semestre. Plusieurs chantiers sont en réflexion au sein du groupe pour réadapter la structure de coûts s'il s'avérait que la situation se prolonge.

Les charges financières ont augmenté de 157K€ du fait de l'augmentation de l'endettement à court terme et de la hausse des taux. Les crédits à court terme, octroyés à des taux variables, sont principalement utilisés au deuxième trimestre pour financer l'accroissement saisonnier du BFR.

Conformément à son engagement de recentrer son activité en Europe, le Groupe a cédé en date du 23 mars 2023 le solde de sa participation (49 %) dans TOPSEM, sa filiale algérienne. Cette cession a un impact négatif sur les comptes à hauteur de 1,3M€. Le groupe a ainsi cédé toutes ses filiales non stratégiques et ne conserve désormais, en dehors de l'Europe, que sa filiale marocaine dont le modèle économique, basé sur le circuit court, est proche du modèle européen.

Le résultat net part du groupe s'établit à 2,1M€, contre 7,1 M€ au même semestre de l'exercice précédent, tenant compte entre autres du coût du désengagement de sa filiale en Algérie.

STRUCTURE FINANCIERE

Les capitaux propres part du groupe sont stables et s'établissent à 74M€ contre 73,6M€ au 31/03/2022.

Le besoin en fonds de roulement s'élève à 110M€, en progression de 15M€ par rapport à la situation semestrielle du 31/03/2022.

Cette progression s'explique principalement par l'augmentation des stocks de semences (+11,3 M€) suite aux commandes passées pendant l'exercice précédent sur la base de la stratégie en vigueur à l'époque et au recul de la vente de semences. Cette stratégie avait pour objectif de détenir en stocks de semences environ trois années d'activité. A la fin de l'exercice 2021/2022, le groupe a décidé de revoir cette stratégie en abaissant le niveau d'objectif de ses stocks de semences. Cette nouvelle stratégie aura un effet à la baisse sur le niveau des stocks du prochain exercice.

L'endettement à long et moyen terme du groupe s'établit à 21,9M€, en recul de 2,2M€. Le ratio d'endettement à long terme rapporté aux capitaux propres de l'ensemble consolidé passe de 32,9% à 29,6%. Le groupe a souscrit deux emprunts à moyen terme pour un montant global de 5M€. Ces emprunts sont souscrits à taux fixe sans covenant bancaire.

L'endettement net à court terme, 51,4 M€, est en croissance de 21 M€, afin de financer principalement l'augmentation des stocks. Ce niveau est appelé à baisser structurellement dès le prochain exercice du fait de la nouvelle politique de stockage.

CONFIRMATION DES PERSPECTIVES POUR L'EXERCICE

Sur la base des données disponibles, l'activité du troisième trimestre semble confirmer la résistance de l'activité. Sauf dégradation inattendue au 4ème trimestre, l'activité du groupe devrait donc être stable sur l'exercice à périmètre courant et en légère baisse à périmètre constant conformément à ce que le groupe anticipait.

