31/05/2023 - 17:30

Colmar, le 31 mai 2023 – Graines Voltz publie son chiffre d'affaires pour le 1er semestre de son exercice 2022/2023.

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDE DU 1ER SEMESTRE 2022/2023 : +1 %

Le chiffre d'affaires de Graines Voltz pour le 1er semestre de son exercice 2022/2023 s'est établi à 76,6M€ en croissance de 0.9%, à périmètre courant, et en recul de 4,4% à périmètre constant par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent.

Sur cette période, 65,4% du chiffre d'affaires a été réalisé en France, 30.2% dans les autres pays européens et 4,35% dans le reste du monde.

Les semences ont représenté 38,3%, les jeunes plants 59,2% et les autres produits 2,4% du chiffre d'affaires.

Un deuxième trimestre (Janvier à Mars) affecté comme attendu par le contexte économique et les conditions météorologiques

Comme évoqué lors de la dernière communication, les producteurs ont été très prudents pour leur mise en production compte tenu des effets conjugués, pour eux-mêmes et pour leurs clients, du contexte inflationniste et des conditions météorologiques exceptionnellement mauvaises (épisode inhabituel de sécheresse notamment au mois de février).

L'activité du groupe a été particulièrement impactée sur les livraisons du mois de mars, ce qui explique en grande partie le ralentissement de la croissance initialement prévue. Pour rappel, ce second trimestre représente d'ordinaire, en moyenne, à lui seul, plus de 50% du chiffre d'affaires de l'année et le mois de mars est le mois de facturation le plus important de l'année.

Une activité soutenue par l'activité d'André Briant Jeunes Plants

L'activité plants est quasiment stable à périmètre constant (-1.7%) malgré ce contexte hostile et progresse de 7.8% à périmètre courant grâce à la contribution d'André Briand Jeunes Plants (acquisition d'une activité Jeunes plants d'arbres et d'arbustes réalisée en février 2022). Ceci permet de compenser la baisse de l'activité semences.

CONFIRMATION DES PERSPECTIVES POUR L'EXERCICE

Compte tenu du niveau d'activité de ce dernier trimestre, et du contexte incertain dans lequel le groupe évolue (contexte inflationniste et météorologique), Graines Voltz continue d'anticiper une relative stabilité de l'activité sur l'exercice à périmètre courant, et une activité en recul à périmètre constant, sauf nouvelle dégradation non prévisible dans les mois à venir.

FINALISATION DE CESSION DE LA FILIALE ALGERIENNE

Conformément à sa stratégie de concentration de son activité de distribution en particulier en Europe, Graines Voltz annonce avoir cédé la totalité des actions qu'elle détenait dans sa filiale algérienne Topsem.

Cette opération aura un impact négatif d'environ 1.2 millions d'Euros sur les comptes de l'exercice.

Commentant cette actualité, Serge Voltz, Président-directeur général a déclaré : « Dans ce contexte exceptionnellement défavorable dans notre secteur, qui a subi trois crises majeures en 12 mois, force est de constater que notre groupe fait preuve d'une bonne résilience par rapport aux autres acteurs de notre secteur d'activité. Grace à l'amélioration du mix Jeunes Plants/Semences et à notre capacité d'adaptation de l'offre variétale, nous parvenons à contenir les effets de ces crises et à n'enregistrer qu'une faible baisse de notre chiffre d'affaires ».

Prochain événement : 29 juin 2022 après bourse – Résultats du 1er semestre de l'exercice 2022/2023.

