Colmar, le 31 janvier 2023 - Le Conseil d'Administration de Graines Voltz, réuni sous la présidence de M. Serge Voltz, a examiné l'activité et arrêté les comptes consolidés de l'exercice clos le 30/09/2022.

(en K€) Données auditées 2021/22 2020/21 Chiffre d'affaires 132 243 122 298 Résultat Opérationnel Courant 6 283 12 945 ROC/CA 4,7% 10,6% Résultat Opérationnel 6 336 12 968 Résultat Net Part du Groupe 5 187 9 382

Commentant les résultats de l'exercice, Serge Voltz, Président-Directeur Général de Graines Voltz a déclaré : « L'exercice qui vient de s'écouler démontre la résilience de notre groupe dans un contexte exceptionnel. Nous avons pu absorber les impacts de la guerre en Ukraine et des conditions climatiques de l'exercice sans fragiliser notre structure financière et sans obérer la mise en place de notre projet de développement. Les investissements réalisés dans les plants de pépinière renforcent notre positionnement concurrentiel. Et nous restons attentifs pour saisir les nouvelles opportunités de croissance externe ».

CHIFFRE D'AFFAIRES : BONNE RESISTANCE DE L'ACTIVITE DANS UN CONTEXTE DEFAVORABLE

Le chiffre d'affaires de Graines Voltz pour 2021/2022 s'établit à 132,2M€ en progression de 8,1% par rapport à l'exercice précédent. À périmètre constant[1], l'activité est stable.

Après un 1er semestre dynamique enregistrant une progression du chiffre d'affaires de 12,8%, l'activité du groupe a été affectée, dès la fin du premier semestre 2022, par les effets du conflit en Ukraine et par des conditions climatiques exceptionnelles. Cela s'est traduit par une activité moins importante que prévue au troisième et surtout au quatrième trimestre.

En termes de produits

L'activité « jeunes plants » a bien résisté à la dégradation de la conjoncture, confirmant l'intérêt pour le groupe de continuer à se développer sur ce segment de marché.

Le chiffre d'affaires « jeunes plants » s'élève à 78,7M€ en progression de 21,3% à périmètre courant et de 7 % à périmètre constant.

Le chiffre d'affaires « semences » s'élève à 49,8M€ en retrait de 8 % à périmètre courant et de 9.3% à périmètre constant. La demande de semences a été plus sensible aux conditions météorologiques et aux effets d'arbitrage consécutifs à la guerre en Ukraine.

Sur le plan géographique

Si on exclut les filiales du pourtour méditerranéen (Maroc et Turquie), le chiffre d'affaires de l'exercice s'établit à 126,1M€ en croissance de 10,9% par rapport à l'exercice précédent et de +1,1% à périmètre constant.

réalise un chiffre d'affaires de 85 M€, en progression de 9,1%, L' Europe hors France réalise un chiffre d'affaires de 39,4 M€ en progression de 14,4%.

réalise un chiffre d'affaires de 39,4 M€ en progression de 14,4%. Le Reste du Monde réalise un chiffre d'affaires de 1,7M€, en progression de 23%

Les filiales du pourtour méditerranéen réalisent un chiffre d'affaires de 6 M€ en retrait de 28% par rapport à l'exercice précédent. Ce recul s'explique à la fois par le changement de méthode de consolidation de notre filiale algérienne qui est mise en équivalence pour l'exercice 2022 et le recul des activités au Maroc, affectées par le contexte global et les conditions météorologiques.

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT : 6,3M€

Le résultat opérationnel courant (ROC) s'élève à 6,3M€ contre 12,9M€ pour l'exercice précédent.

Plusieurs facteurs expliquent cette évolution :

L'augmentation des frais de recherche et de développement de la station de recherche située en Allemagne, mise en place courant 1 er semestre 2021

semestre 2021 Les charges plus importantes dans l'outil de production de plants

Les primes distribuées au 1 er semestre reflétant la volonté de récompenser les salariés sous forme d'une prime de résultat complémentaire

semestre reflétant la volonté de récompenser les salariés sous forme d'une prime de résultat complémentaire L'augmentation des coûts, en particulier les frais de transport sur ventes et de l'énergie, qui n'a pas pu être répercutée sur les clients compte tenu de la politique de ne pas modifier les grilles tarifaires en cours de campagne

L'augmentation des effectifs et de la structure engagée dès fin de l'exercice précédent pour accompagner le changement de dimension du groupe et dont le coût n'a pas pu être absorbé du fait de la dégradation brutale de la conjoncture,

Le don en nature d'un stock de semences à destination de l'Ukraine pour un montant de 1,4 M€ au 1er semestre.

Les charges non récurrentes (1,8 M€) et le don en nature d'un stock de semences à destination de l'Ukraine impactent le résultat opérationnel courant à hauteur de 3,2 millions d'euros.

Le résultat net part du groupe s'établit à 5 M€, soit un résultat net par action de 3,68 €.

SOLIDE STRUCTURE FINANCIERE

La structure financière du groupe au 30 septembre 2022 est solide. Les capitaux propres part du groupe s'établissent à 71,8M€ contre 42 M€ au 30/09/2021.

Le besoin en fonds de roulement s'élève à 76M€, en progression de 27 M€ par rapport à l'exercice précédent.

Cette progression s'explique principalement par l'augmentation des stocks pour 20 M€. Elle est due aux stocks de plants de pépinière (+4,4 M€) suite à l'acquisition d'André Briant Jeunes Plants (ABJP), et aux stocks de semences (+12,5 M€) qui répond à la volonté depuis la saison précédente de constituer un stock à 3 ans. Compte tenu des niveaux de stocks en fin d'exercice, il a été décidé de ne pas reconduire cette politique d'anticipation sur la saison 2022/2023.

L'endettement à long terme du groupe s'établit à 20,8 M€, en augmentation de 6 M€. Le ratio d'endettement à long terme rapporté aux capitaux propres de l'ensemble consolidé passe de 34,9% à 28,9 %. Les emprunts sont souscrits pour une durée de 3 à 7 ans, et les emprunts ne font pas l'objet de covenants.

L'endettement à court terme, 18,3M€ est en ligne avec celui de l'exercice précédent (+0,5M€).

STRATEGIE ET PERSPECTIVES : UN POTENTIEL INTACT

Un modèle économique renforcé

Il ne faut pas limiter l'analyse de l'exercice 2021/2022 au seul impact conjoncturel des conséquences des crises climatique et ukrainienne sur son activité et ses résultats. C'est un exercice important qui a permis de renforcer le modèle économique du groupe.

L'acquisition d'ABJP en février 2022 a permis à Graines Voltz de compléter son offre en acquérant une position de leadership unique en Europe sur le marché très convoité des jeunes plants de pépinière. Au 31/12/2022 le carnet de commande d'ABJP pour l'exercice en cours avait déjà quasiment atteint l'objectif de chiffre d'affaires pour l'exercice.

Faiblement sensible au coût de l'énergie (production en plein air), cette activité, essentielle au verdissement du cadre de vie, devrait continuer à avoir une croissance à deux chiffres au cours des prochaines années, d'autant plus qu'elle bénéficiera du soutien des équipes commerciales de Graines Voltz beaucoup plus nombreuses.

L'activité Vertical Farming a été structurée et élargie en termes d'espèces pour pouvoir répondre aux demandes croissantes des clients à l'international. Cette activité pourrait constituer un puissant relais de croissance dans les années à venir.

Par ailleurs, comme il s'y était engagé, le groupe a poursuivi sa stratégie de recentrage de ses activités aux producteurs en circuit-court et a réduit sa présence sur le pourtour méditerranéen. En juin 2021, il a réduit sa participation dans sa filiale algérienne TOPSEM (Algérie), le taux de participation de Graines Voltz SA passant de 68 % à 49 %. Début septembre 2022, l'intégralité des actions de sa filiale turque a été cédée. Il conserve ses activités au Maroc où les activités sont en corrélation avec la stratégie poursuivie par le groupe.

Enfin, l'augmentation de capital réalisée en février 2022 a permis à Graines Voltz de renforcer ses fonds propres et d'élargir la base de ses actionnaires institutionnels.

Croissance de l'activité pour l'exercice 2022/2023

Le contexte économique qui demeure incertain conduit à une nécessaire prudence en matière de prévision d'activité. À ce jour, le groupe confirme une croissance de son activité, à périmètre courant, comprise entre 5 et 10% pour l'exercice en cours. Le niveau de croissance est fortement indexé sur le retour de la confiance des producteurs au second semestre et leur niveau de réachat de fin de saison.

A l'issue de cette crise, le groupe est confiant dans sa capacité à retrouver un niveau de croissance soutenu.

Perspectives de croissance externe

Les conséquences de la crise renforcent la position de consolidateur de Graines Voltz sur son marché. Sa solide structure financière et l'équilibre de ses activités lui confèrent une résilience dont peu d'acteurs peuvent se prévaloir. Le groupe est donc en position idéale pour saisir les opportunités qui se présenteront.

PUBLICATION D'UNE PREMIERE DPEF CERTIFIEE

Graines Voltz, qui a franchi au cours de l'exercice 2021/22 le seuil de 500 salariés, a établi une Déclaration de Performances Extra Financières (DPEF) certifiée par un organisme indépendant. Cette DPEF est insérée dans le rapport financier, et sera mis en ligne sur le site internet de la société à compter du 31 janvier 2023.

DIVIDENDES

Faisant l'arbitrage entre le recul du résultat net et le financement des croissances à venir, le conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale qui se réunira le 28 mars prochain pour approuver les comptes de l'exercice 2021/2022 de ne pas distribuer de dividende.

Prochain événement : 28 mars 2023 – Assemblée Générale des actionnaires et point sur l'activité du 1er trimestre.

À propos de Graines Voltz

Graines Voltz est un des premiers distributeurs européens indépendants de semences et de jeunes plants de fleurs et de légumes.

Groupe familial dirigé par Serge Voltz son fondateur, Graines Voltz connait un fort développement depuis sa création en 1985. Son succès est bâti sur une offre très large de 33 000 références, unique sur le marché européen en termes de diversité de variétés, à destination des professionnels des circuits courts (maraîchers, horticulteurs et collectivités).

Une organisation extrêmement rigoureuse lui permet d'identifier très en amont les variétés répondant aux nouvelles attentes de consommation, d'assurer un contrôle qualité et une traçabilité totale et de délivrer ses produits en flux tendus.

Leader en France, Graines Voltz, qui est portée par la demande croissante des consommateurs en Europe pour des végétaux diversifiés de qualité issus des circuits courts, a l'ambition d'y exporter son modèle. L'Allemagne, premier marché après la France, connait un développement très rapide.

Graines Voltz est cotée sur Euronext Paris (code mnémonique : GRVO - FR0000065971). L'action Graines Voltz fait partie des indices CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All Tradable.

Pour plus d'informations : www.graines-voltz.com: www.graines-voltz.com.

[1] Effets périmètres : Retraitement du chiffre d'affaires de l'Algérie sur 12 mois suite au changement de méthode (Mise en équivalence), consolidation de l'Italie sur 12 mois contre 5 en 2021, et consolidation d'ABJP, LAP, Progref sur 7 mois.