14/12/2022 - 17:45

Colmar, le 14 décembre 2022 – Graines Voltz publie son chiffre d'affaires pour l'exercice 2021/2022.

CHIFFRE D'AFFAIRES 2021/2022 : 132,2M€

Le chiffre d'affaires de Graines Voltz pour l'exercice 2021/2022 s'établit à 132,2M€ en croissance de 8,1% par rapport à l'exercice précédent[1].

Progression de +10,9% sur le périmètre stratégique

En excluant les filiales non stratégiques du pourtour méditerranéen (Maroc, Algérie et Turquie), le chiffre d'affaires de l'exercice s'établit à 126,1M€ en croissance de 10,9% par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires progresse de 9,1% en France et de 14,4% dans les autres pays européens.

À périmètre constant, l'activité progresse de 1,09% sur le périmètre stratégique.

En matière de produits sur ce même périmètre, les jeunes plants enregistrent une progression de 21,3%, alors que les semences sont en repli de 4,3% par rapport à l'exercice précédent. La demande de semences a été plus sensible à la canicule et aux effets d'arbitrage consécutifs à la guerre en Ukraine.

La stratégie de développement mixte semences/jeunes plants a permis au groupe de diversifier ses marchés en renforçant sa résilience.

PERSPECTIVES D'ACTIVITE POUR L'EXERCICE 2022/2023

À ce stade, Il est difficile d'afficher un objectif d'activité pour l'exercice en cours compte tenu de l'instabilité qui demeure sur les marchés du fait de la poursuite du conflit en Ukraine et de ses conséquences économiques. Le groupe observe néanmoins que les premiers chiffres des ventes du 1er trimestre sont bien orientés. Cet indicateur doit être toutefois analysé avec prudence car les ventes du 1er trimestre représentent en moyenne moins de 10% du chiffre d'affaires de l'exercice. Néanmoins, et à supposer que la situation économique et géopolitique ne se dégrade pas davantage, le groupe considère toujours comme possible l'hypothèse d'une croissance, à périmètre courant, de 5 à 10% en 2022/2023.

Commentant cette actualité, Serge Voltz, Président-directeur général a déclaré « L'activité du groupe a globalement bien résisté au contexte inhabituellement hostile auquel nous avons dû faire face au cours de notre deuxième semestre. Sur l'exercice, le chiffre d‘affaires progresse à périmètre global et à périmètre constant. Notre développement dans les jeunes plants a joué un rôle important dans cette évolution et a conforté notre résilience, notamment l'acquisition d'André Briant Jeunes Plants ( ABJP) début 2022 dont les perspectives sont très encourageantes ».

Prochain événement : 31 janvier 2023 après bourse – Résultats de l'exercice 2021/2022.

À propos de Graines Voltz

Graines Voltz est un des premiers distributeurs européens indépendants de semences et de jeunes plants de fleurs et de légumes.

Groupe familial dirigé par Serge Voltz son fondateur, Graines Voltz connait un fort développement depuis sa création en 1985. Son succès est bâti sur une offre très large de 33 000 références, unique sur le marché européen en termes de diversité de variétés, à destination des professionnels des circuits courts (maraîchers, horticulteurs et collectivités).

Une organisation extrêmement rigoureuse lui permet d'identifier très en amont les variétés répondant aux nouvelles attentes de consommation, d'assurer un contrôle qualité et une traçabilité totale et de délivrer ses produits en flux tendus.

Leader en France, Graines Voltz, qui est portée par la demande croissante des consommateurs en Europe pour des végétaux diversifiés de qualité issus des circuits courts, a l'ambition d'y exporter son modèle. L'Allemagne, premier marché après la France, connait un développement très rapide.

Graines Voltz est cotée sur Euronext Paris (code mnémonique : GRVO - FR0000065971). L'action Graines Voltz fait partie des indices CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All Tradable.

Pour plus d'informations : www.graines-voltz.com: www.graines-voltz.com.

Pour toute information, contacter :

GRAINES VOLTZ KEIMA Communication Judith BALAGNY

Relations investisseurs

Tél. : 06 17 99 28 70

jbalagnyinvestisseurs@grainesvoltz.com Relations investisseurs & Relations presse

Emmanuel DOVERGNE

Tél. : 01 56 43 44 63

emmanuel.dovergne@keima.fr

[1] Le chiffre d'affaires 2021/2022 ne comptabilise pas l'activité réalisée par la filiale algérienne du groupe dont le seuil de détention est passé à 49%. Cette société est désormais consolidée par mise en équivalence. Au cours de l'exercice 2020/2021, cette filiale avait réalisé un chiffre d'affaires de 1,6M€.