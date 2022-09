19/09/2022 - 18:00

Colmar, le 19 septembre 2022 – Du fait de l'organisation d'une visite d'investisseurs institutionnels sur le site de Brain-sur-l'Authion le 22 septembre 2022, Graines Voltz a décidé d'avancer au 21 septembre 2022 après bourse l'annonce de son chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021/2022 qui était initialement prévue le 28 septembre 2022 après bourse.

Ce changement de date a exclusivement pour objectif d'assurer l'égalité d'information des actionnaires.

Prochain événement : 21 septembre 2022 – Activité du 3ème trimestre 2021/2022.

www.graines-voltz.com

