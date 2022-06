29/06/2022 - 17:45

Un bon 1er semestre dans un contexte exceptionnel

Colmar, le 29 juin 2022 - Le Conseil d'Administration de Graines Voltz, réuni sous la présidence de M. Serge Voltz, a examiné l'activité et les comptes consolidés du 1er semestre de l'exercice 2021/2022 qui sera clos le 30/09/2022.

Dans un marché bousculé par le conflit en Ukraine, la forte progression de l'inflation et des conditions climatiques défavorables, Graines Voltz enregistre une croissance de 13% de son activité sur le premier semestre de son exercice 2021/2022 et maintient un niveau de résultat élevé en dépit de la hausse des charges consécutive à cette situation.

(en K€) Données auditées 2021/22 2020/21 Chiffre d'affaires 75 910 67 185 +13% Résultat Opérationnel Courant 10 025 10 467 -4,2% ROC/CA 13,2% 15,6% Résultat Opérationnel 10 048 10 499 -4,3% Résultat Net Part du Groupe 7 058 7 571 -6,7%

Commentant les résultats du 1er semestre, Serge Voltz, Président-directeur général de Graines Voltz a déclaré : « La diversification de notre offre, sa focalisation sur les marchés de production locale et notre proximité avec nos clients permettent à Graines Voltz de s'adapter rapidement aux changements induits par la situation exceptionnelle à laquelle font aujourd'hui face les marchés agricoles. Mais il ne faut pas sous-estimer les risques de ce contexte. Sans modifier notre ambition de développement en Europe, et dans le reste du monde en ce qui concerne le Vertical Farming, nous avons donc pris le parti de la prudence. Nous ne ferons pas de surenchères dans notre stratégie de croissance externe et nous attendrons de saisir les opportunités que ce contexte ne manquera pas de faire émerger ».

CHIFFRE D'AFFAIRES : +13% EN GLOBAL ET +16,7% SUR SON PERIMETRE STRATEGIQUE

Le chiffre d'affaires de Graines Voltz pour le 1er semestre de son exercice 2021/2022 s'est établi à 75,9M€ en croissance de 13% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent.

En dehors des filiales non stratégiques (Maroc, Algérie, Turquie), le chiffre d'affaires s'élève à 73,3M€, en progression de 16,7%.

Sur ce périmètre stratégique :

La France est en croissance de 13,8% à 48,6M€, l'Europe de 20,3% à 23,2M€ et le reste du monde enregistre un quasi doublement de son activité, passant de 0,7 M€ à 1,4 M€,

Le chiffre d'affaires des plants passe de 32M€ à 42M€ soit une progression de 31,3%. Le chiffre d'affaires des semences progresse de 1%, passant de 29,1M€ à 29,4M€. Enfin, les fournitures diverses progressent de 11,7% à 1,8 M€.

Dans un contexte perturbé par plusieurs crises, l'évolution de l'activité de Graines Voltz reflète sa capacité à capter l'évolution de la demande du marché grâce à la diversification de son offre (plus de 33.000 références), unique en Europe, à sa focalisation sur les circuits de production locale et à une organisation commerciale très proche du terrain avec plus de 100 technico-commerciaux.

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT : 10M€ ET 11,3M€ EN DEHORS DES ELEMENTS NON RECURRENTS

Le résultat opérationnel courant (ROC) s'établit à 10M€ à comparer à 10,5M€ pour le 1er semestre de l'exercice précédent.

L'évolution du ROC s'explique notamment par :

la progression de l'activité du groupe (+13%),

la volonté du groupe de récompenser les salariés sous forme d'une prime de résultat complémentaire,

des charges plus importantes dans l'outil de production de plants,

l'augmentation des prix des fournitures et du renforcement des forces de vente pour explorer les nouveaux marchés (nouveaux pays européens, Vertical Farming),

l'augmentation des frais de recherche et de développement de la station de recherche située en Allemagne mise en place courant du 1 er semestre 2021,

semestre 2021, l'augmentation des coûts de transport

Un certain nombre de ces charges non récurrentes (primes complémentaires, et l'augmentation des coûts de transport qui n'a pas pu être répercutée sur les prix de vente de la saison en cours mais le sera sur la prochaine saison) impactent le ROC à hauteur de 1,3 M€. En dehors de ces charges, le ROC s'établit à 11,3M€, soit une progression de 8% par rapport au ROC du 1er semestre de l'exercice précédent qui s'était établi à 10,5M€.

L'augmentation des charges financières de 258 K€ s'explique notamment par un mali de fusion de 300 K€ suite à l'intégration d'un sous-traitant producteur de plants dans les comptes du groupe en date du 20/01/2022.

Le résultat net part du groupe, à 7,1 M€, est en ligne avec celui de l'exercice précédent.

Au 31 mars 2022, les capitaux propres du groupe s'élèvent à 73,6M€, en augmentation de 33,3M€ par rapport 31 mars 2021. Cette augmentation s'explique d'une part par l'augmentation de capital effectuée au cours du premier semestre et d'autre part par l'intégration des sociétés ANDRE BRIANT JEUNES PLANTS, PROGREF et LABORATOIRE ANGEVIN DES PLANTES acquises au cours du semestre.

L'endettement net du groupe est stable par rapport au 31 mars 2021. Le ratio d'endettement à long terme s'établit à 32,9%. Profitant de bonnes conditions bancaires dans un contexte de remontée des taux, le groupe a transformé une partie de son endettement à court terme en moyen terme. De ce fait, l'endettement du groupe à court terme baisse de 10M€.

Le besoin en fonds de roulement est en augmentation de 32,2% par rapport au 31 mars 2021. Cette augmentation provient principalement de l'augmentation des stocks importants à cette période de l'année et de la croissance du chiffre d'affaires du 1er semestre qui vient augmenter le poste clients.

STRATEGIE ET PERSPECTIVES : POURSUITE RAISONNEE DU PROJET DE DEVELOPPEMENT EN EUROPE

Même si le groupe a démontré une grande adaptabilité au cours du 1er semestre, la multiplicité et la gravité des crises en cours restreignent la visibilité et appellent nécessairement à la prudence.

Croissance de 10% de l'activité pour l'exercice 2021/2022

Compte tenu des incertitudes liées au contexte et aux aléas climatiques, en particulier les chutes de grêles exceptionnelles de ces derniers jours, le groupe prévoit une croissance de son chiffre d'affaires à périmètre constant de l'ordre de 10 % pour l'exercice 2021/2022.

Une approche volontairement sélective des croissances externes

En matière de croissance externe, Graines Voltz confirme sa stratégie de poursuivre activement la consolidation du marché de la distribution des semences et des jeunes plants en Europe. Le groupe étudie actuellement plusieurs dossiers et teste différents marchés européens comme le Portugal, à partir de la plateforme française avec des équipes commerciales dédiées. Toutefois, compte tenu du contexte de marché qui bouscule les business models des entreprises du secteur, les demandes des vendeurs ne reflètent pas encore ces incertitudes. Le groupe a donc décidé de ne pas assouplir ses critères d'investissement (de l'ordre de 3 fois l'EBITDA). De ce fait, il est peu probable qu'une nouvelle acquisition soit signée avant la fin de l'exercice. Mais le groupe dispose d'une solide structure financière qui lui permettra de saisir les opportunités de croissance externe qui se présenteront.

Poursuite active du développement du Vertical Farming

Le groupe poursuit par ailleurs activement le développement commercial du Vertical Farming pour lequel il dispose d'un positionnement stratégique mondial grâce à son portefeuille unique de semences aromatiques propriétaires. Plusieurs contrats importants de ventes de semences d'aromatiques sont en discussion, notamment aux États-Unis.

Prochain événement : 28 septembre 2022 – Activité du 3ème trimestre 2021/2022.

