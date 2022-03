22/03/2022 - 17:45

Colmar, le 22 mars 2022 – L'assemblée générale des actionnaires de Graines Voltz s'est tenue ce jour au siège de la société à Colmar sous la présidence de M. Serge Voltz.

Distribution d'un dividende de 2€ par action

L'Assemblée accueillait pour la première fois les nouveaux actionnaires entrés au capital de la société dans le cadre de l'augmentation de capital réalisée le 16 février 2022. Suite à cette opération, le nombre de titres de la société a été porté de 1.295.197 à 1.480.265 entrainant une augmentation de +40 % du flottant.

L'assemblée a adopté l'ensemble des résolutions proposées par le conseil d'administration. Elle a notamment approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice 2020/2021, qui ont enregistré une progression de 40,8% de l'activité et de 122,4% du résultat net part du groupe, ainsi que la distribution d'un dividende de 2€ par action qui sera mis en paiement le 31 mars 2022.

Graines Voltz maintient la perspective de croissance de son activité pour l'exercice

Le chiffre d'affaires de Graines Voltz pour le 1er trimestre de l'exercice 2021/2022 s'élève à 12,9M€ en progression de 15% par rapport à l'exercice précédent.

52% des ventes ont été réalisées en France, 39% dans les autres pays européens et 9% dans le reste du monde.

Les semences représentent 55% du chiffre d ‘affaires contre 34% pour les jeunes plants et 11% pour les autres produits.

Bien qu'en forte croissance, ce chiffre d‘affaires n'est pas représentatif de l'exercice en cours compte tenu de la saisonnalité de l'activité. Le groupe réalise plus de 75% de son chiffre d‘affaires annuel au cours du 1er semestre de l'année civile (deuxième et troisième trimestres de son exercice social).

Le carnet de commande à ce jour, qui enregistre plus de 70% du chiffre d‘affaires de l'exercice est un meilleur indicateur. Son niveau élevé au 1er mars, en sensible progression par rapport à l'exercice précédent, permet au groupe d'être optimiste quant à son objectif de réaliser une croissance de son activité supérieure à 10% pour l'exercice en cours.

La situation géopolitique en Ukraine ne devrait pas avoir d'impact significatif, en l'état actuel du conflit, sur l'activité du groupe pour l'exercice en cours. En effet, le groupe n'est pas présent dans cette zone géographique tant en Ukraine qu'en Russie. Les deux pays en conflit sont en termes de chiffre d'affaires et d'approvisionnement peu significatifs, cela représente moins de 0,1% des ventes et aucun fournisseur présent dans ces pays.

Prochain événement : 31 mai 2022 – Chiffre d'affaires du 1er semestre de l'exercice 2021/2022.

À propos de Graines Voltz

Graines Voltz est un des premiers distributeurs européens indépendants de semences et de jeunes plants de fleurs et de légumes.

Groupe familial dirigé par Serge Voltz son fondateur, Graines Voltz emploie plus de 470 personnes et connait un fort développement depuis sa création en 1985. Son succès est bâti sur une offre très large de 33 000 références, unique sur le marché européen en termes de diversité de variétés, à destination des professionnels des circuits courts (maraîchers, horticulteurs et collectivités).

Une organisation extrêmement rigoureuse lui permet d'identifier très en amont les variétés répondant aux nouvelles attentes de consommation, d'assurer un contrôle qualité et une traçabilité totale et de délivrer ses produits en flux tendus.

Leader en France, Graines Voltz, qui est portée par la demande croissante des consommateurs en Europe pour des végétaux diversifiés de qualité issus des circuits courts, a l'ambition d'y exporter son modèle. L'Allemagne, premier marché après la France, connait un développement très rapide.

Graines Voltz est cotée sur Euronext Paris (code mnémonique : GRVO - FR0000065971). L'action Graines Voltz fait partie des indices CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All Tradable.

www.graines-voltz.com

