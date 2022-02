28/02/2022 - 17:45

Colmar, le 28 février 2022 – Graines Voltz annonce avoir finalisé l'acquisition de 100 % du capital de la société André Briant Jeunes Plants et de ses filiales[1] auprès d'Aurore Investissements.

Graines Voltz devient un des leaders en France sur le marché des jeunes plants de pépinière

L'acquisition d'André Briant Jeunes Plants, permet à Graines Voltz d'acquérir une position de leadership sur le marché français des jeunes plants de pépinière et de se positionner en Europe comme l'offre la plus large du marché en termes de références dans ce domaine. André Briant Jeunes Plants produit et commercialise huit millions de jeunes plants par an, qui couvrent plus de 2500 références sous sept conditionnements.

Cette opération permet à Graines Voltz d'acquérir un outil de production unique en Europe couvrant 180ha, un laboratoire de production in vitro très performant et un portefeuille de génétiques propriétaires.

L'intégration d'André Briant Jeunes Plants au sein de Graines Voltz devrait être très rapide compte tenu de la complémentarité des gammes des deux groupes, de leur proximité géographique (moins de 10 km), et de la similarité de leurs valeurs d'entreprise. Les équipes des deux groupes se connaissent bien et sont enthousiastes à la perspective de travailler ensemble dans un même projet européen.

Graines Voltz confirme son statut d'acteur de consolidation sur le marché européen

Cette acquisition de taille critique sur le marché de la production de jeunes plants de pépinière confirme le statut d'acteur de consolidation acquis par Graines Voltz sur un marché européen éclaté entre les grands semenciers et des petits acteurs locaux qui n'ont pas la taille nécessaire pour se développer efficacement au niveau européen.

Le renforcement de ses fonds propres auquel vient de procéder Graines Voltz lui permet de poursuivre activement sa recherche de croissances externes en Europe pour acquérir le plus rapidement possible une taille critique sur les marchés stratégiques. Plusieurs dossiers sont actuellement en cours d'étude.

Commentant cette acquisition, Serge Voltz, Président-directeur général de Graines Voltz a déclaré : « Tout est allé très vite. Il s'est passé moins de trois mois entre les premiers contacts et la finalisation de cette acquisition qui rencontre aujourd'hui un large consensus au sein des équipes des deux groupes. Les valeurs professionnelles et humaines autour desquelles nous avons construit notre groupe sont un atout indéniable lorsqu'il s'agit d'intégrer de nouvelles entreprises. Notre engagement au service du beau et du bon, de la diversité variétale, du verdissement du cadre de vie et des circuits courts sont des thèmes porteurs de plus en plus partagés ».

Prochain événement : 22 mars 2022 – Assemblée Générale des actionnaires et point sur l'activité du 1er trimestre.

À propos de Graines Voltz

Graines Voltz est un des premiers distributeurs européens indépendants de semences et de jeunes plants de fleurs et de légumes.

Groupe familial dirigé par Serge Voltz son fondateur, Graines Voltz emploie plus de 470 personnes et connait un fort développement depuis sa création en 1985. Son succès est bâti sur une offre très large de 33 000 références, unique sur le marché européen en termes de diversité de variétés, à destination des professionnels des circuits courts (maraîchers, horticulteurs et collectivités).

Une organisation extrêmement rigoureuse lui permet d'identifier très en amont les variétés répondant aux nouvelles attentes de consommation, d'assurer un contrôle qualité et une traçabilité totale et de délivrer ses produits en flux tendus.

Leader en France, Graines Voltz, qui est portée par la demande croissante des consommateurs en Europe pour des végétaux diversifiés de qualité issus des circuits courts, a l'ambition d'y exporter son modèle. L'Allemagne, premier marché après la France, connait un développement très rapide.

Graines Voltz est cotée sur Euronext Paris (code mnémonique : GRVO - FR0000065971). L'action Graines Voltz fait partie des indices CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All Tradable.

Pour plus d'informations : www.graines-voltz.com: www.graines-voltz.com.

Pour toute information, contacter :

GRAINES VOLTZ KEIMA Communication Judith BALAGNY

Relations investisseurs

Tél. : 06.17.99.28.70

[email protected] Relations investisseurs & Relations presse

Emmanuel DOVERGNE

Tél. : 01 56 43 44 63

[email protected]

[1] 65 % Laboratoire Angevin des Plantes (laboratoire de recherche) et 100% Progref (plants greffés)