Colmar, le 16 février 2022 - Graines Voltz annonce avoir signé un protocole d'accord avec Aurore Investissements portant sur l'acquisition par le groupe Graines Voltz de 100 % du capital de la société André Briant Jeunes Plants et de ses filiales Laboratoire Angevin Des Plantes et Progref.

André Briant Jeunes Plants, un acteur de référence en France et en Europe

La société André Briant Jeunes Plants, fondée en 1933 à Angers, est un des leaders du marché des jeunes plants de pépinière en France, et est devenue un acteur européen reconnu.

Les sites de production d'André Briant Jeunes Plants qui sont situés en Anjou, au cœur du pôle français de production horticole, couvrent 150 hectares et emploient actuellement plus de 70 personnes. https://www.andre-briant.fr/pepiniere-briant/sites-hors-sol/

André Briant Jeunes Plants produit et commercialise huit millions de jeunes plants par an, qui couvrent plus de 2500 références sous sept conditionnements, soit la gamme produit et variétale la plus large du marché européen. La société détient un portefeuille de génétiques propriétaires et a une maîtrise reconnue en matière de production in vitro qui permet de multiplier des plants dont les qualités de résistance aux maladies sont supérieures à celles des plants issus de semences. Un jeune plant issu d'une production in vitro peut valoir jusqu'à dix fois plus cher qu'un jeune plant issu de semis.

André Briant Jeunes Plants a réalisé au 31 aout 2021 un chiffre d'affaires de 10,5 millions d'euros dont 38 % à l'international. 3,4 millions d'euros de chiffre d'affaires ont été réalisés en Europe, notamment en Allemagne et en Italie, et 1 million d'euros hors Union Européenne.

Une acquisition qui triple le marché potentiel de Graines Voltz dans les jeunes plants

Graines Voltz, qui est très présent sur le marché des jeunes plants (53% de son chiffre d'affaires et un positionnement de leader sur le marché des jeunes plants pour plantes à massifs) n'était encore qu'un acteur marginal sur le marché des jeunes plants de pépinière. Or, la taille du marché de la pépinière est plus de deux fois supérieure à celle du marché des plantes à massif et elle est appelée à progresser, tirée par la demande croissante pour le verdissement du cadre de vie (collectivités publiques et jardins).

Cette acquisition permet donc à Graines Voltz, de compléter son offre végétale destinée aux horticulteurs et aux collectivités par une gamme de plants de pépinières en France et en Europe. Elle renforce aussi la capacité de l'équipe VOLTZ Horticulture, à promouvoir les meilleures génétiques exclusives sur cette activité et de ce fait, donner une impulsion très forte au marché.

À moyen terme, la vente de jeunes plants de pépinière pourrait représenter pour Graines Voltz un chiffre d'affaires supérieur à 50M€.

Une progression attendue de la rentabilité consolidée

L'activité d'André Briant Jeunes Plants dispose d'un important levier opérationnel. L'augmentation des ventes qui devrait résulter de l'ouverture du portefeuille client de Graines Voltz, dix fois plus important en nombre, aux productions d'André Briant aura un effet rapide sur sa rentabilité. Plusieurs synergies devraient par ailleurs être mises en œuvre dans le cadre de ce rapprochement, ce que permet la proximité des deux sites distants de quelques kilomètres seulement.

Cette acquisition sera réalisée, conformément au modèle du groupe, sur la base d'une valorisation inférieure à trois fois l'Ebitda. Le besoin global de financement de cette opération est estimé à 11M€, comprenant le prix d'acquisition et le besoin en fonds de roulement.

Son closing devrait avoir lieu avant la fin du mois de mars 2022.

Graines Voltz indique par ailleurs que d'autres discussions sont en cours portant sur l'acquisition de distributeurs en Europe, mais aucun accord liant n'a, à ce jour, été conclu et il n'existe à ce jour pas de certitude quant à la concrétisation de ces discussions et la conclusion d'un accord liant.

Commentant cette acquisition, Serge Voltz, Président-directeur général de Graines Voltz a déclaré : « C'est sans aucun doute la plus belle acquisition que nous pouvions faire actuellement. Elle est au cœur de notre stratégie de développement en Europe. L'acquisition d'André Briant Jeunes Plants est réellement transformante. Elle nous permet à la fois d'élargir notre offre variétale en acquérant un portefeuille de génétiques propriétaires et exclusives de jeunes plants de pépinière au cœur de notre stratégie de montée dans la chaine de valeur et de renforcer notre présence en Europe où André Briant Jeunes Plants distribue ses productions dans plusieurs pays. De nombreuses synergies découleront de cette acquisition ».

Prochain événement : 22 mars 2022 - Assemblée Générale des actionnaires et point sur l'activité du 1er trimestre.

À propos de Graines Voltz

Graines Voltz est un des premiers distributeurs européens indépendants de semences et de jeunes plants de fleurs et de légumes.

Groupe familial dirigé par Serge Voltz son fondateur, Graines Voltz emploie plus de 400 personnes et connait un fort développement depuis sa création en 1985. Son succès est bâti sur une offre très large de 33 000 références, unique sur le marché européen en termes de diversité de variétés, à destination des professionnels des circuits courts (maraîchers, horticulteurs et collectivités).

Une organisation extrêmement rigoureuse lui permet d'identifier très en amont les variétés répondant aux nouvelles attentes de consommation, d'assurer un contrôle qualité et une traçabilité totale et de délivrer ses produits en flux tendus.

Leader en France, Graines Voltz, qui est portée par la demande croissante des consommateurs en Europe pour des végétaux diversifiés de qualité issus des circuits courts, a l'ambition d'y exporter son modèle. L'Allemagne, premier marché après la France, connait un développement très rapide.

Graines Voltz est cotée sur Euronext Paris (code mnémonique : GRVO - FR0000065971). L'action Graines Voltz fait partie des indices CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All Tradable.

