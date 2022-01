31/01/2022 - 17:45

Chiffre d'affaires : +40,8 %

Quasi doublement du ROC : +94,2%

Résultat net part du groupe multiplié par 2,2

Proposition de distribution d'un dividende de 2 € par action

Ambition réaffirmée de poursuivre une croissance soutenue

Colmar, le 31 janvier 2022 - Le Conseil d'Administration de Graines Voltz, réuni sous la présidence de M. Serge Voltz, a examiné l'activité et arrêté les comptes consolidés de l'exercice clos le 30/09/2021.

(en K€) Données auditées 2020/21 2019/20 Chiffre d'affaires 122 298 86 837 +40,8% Résultat Opérationnel Courant 12 945 6 664 +94,2% ROC/CA 10,6% 7,7% + 290bp Résultat Opérationnel 12 968 6 630 +95,60% Résultat Net Part du Groupe 9 382 4 218 +122,4%

Commentant les résultats de l'exercice, Serge Voltz, Président-directeur général de Graines Voltz a déclaré : « En deux ans, notre groupe a opéré un véritable changement de dimension qui lui a permis de doubler sa croissance structurelle, de multiplier par plus de deux son résultat net et d'améliorer son profil de risque, malgré un contexte sanitaire éprouvant. Ces très bonnes performances ne reflètent pas l'aboutissement mais le début de notre projet de croissance. La position de consolidateur de marché que nous avons acquise en Europe, la bonne adéquation de notre projet aux attentes des consommateurs et les relais de croissance dont nous disposons devraient nous permettre de poursuivre notre développement à un rythme soutenu, supérieur à celui du marché, tout en améliorant encore notre rentabilité ».

CHIFFRE D'AFFAIRES : UN CHANGEMENT DE DIMENSION

Le chiffre d'affaires de Graines Voltz a progressé de 40,8% au cours de l'exercice pour s'établir à 122,3 M€, dépassant pour la première fois de son histoire le seuil de 100M€.

Cette progression résulte de la combinaison d'une forte croissance organique, supérieure à 10%[1], et de la contribution des acquisitions du portefeuille d'activités de Hild Samen et de la société Hermina Maier réalisées en Allemagne en 2020, et de Florensis Italia en mai 2021.

Cette forte croissance organique est générée par la diversité variétale (potagères, fleurs) et de formats de produits (semences et plants). La diversité unique en Europe de l'offre du groupe qui comprend plus de 33.000 références lui permet de capter la croissance du marché sur les espèces secondaires les plus porteuses et en particulier les produits biologiques, et de bénéficier pleinement de l'engouement croissant des consommateurs pour les légumes frais destinés aux circuits courts et du verdissement du cadre de vie.

En termes de produits :

Le chiffre d'affaires « semences » s'élève à 54,1 M€ en hausse de 54,5% dont plus de 10% en croissance organique,

Le chiffre d'affaires « jeunes plants » s'élève à 64,8M€ en progression de 25,6 %. 88% des ventes sont réalisées en France et augmentent également de plus de 10% en croissance organique.

Sur le plan géographique :

La France réalise un chiffre d'affaires de 77,9 M€, en progression de 13,4%,

réalise un chiffre d'affaires de 77,9 M€, en progression de 13,4%, L' Europe hors France réalise un chiffre d'affaires de 34,4 M€ contre 7,8 M€ en 2019/2020. Cette forte progression de 337 % est due essentiellement à la contribution des deux acquisitions réalisées en l'Allemagne. Elles ont permis de multiplier par 7 les ventes en Allemagne et en Autriche.

réalise un chiffre d'affaires de 34,4 M€ contre 7,8 M€ en 2019/2020. Cette forte progression de 337 % est due essentiellement à la contribution des deux acquisitions réalisées en l'Allemagne. Elles ont permis de multiplier par 7 les ventes en Allemagne et en Autriche. Le Reste du Monde réalise un chiffre d'affaires de 9,8 M€, en ligne avec celui de l'exercice précédent.

La forte progression de l'activité européenne (hors de France), qui représente 28% du chiffre d'affaires consolidé améliore sensiblement le profil de risque du groupe en élargissant sa base de croissance sur le marché européen.

QUASI DOUBLEMENT DU RESULTAT OPERATIONNEL COURANT : 12,9M€

Le résultat opérationnel courant (ROC) s'établit à 12,9M€ à comparer à 6,6M€ pour l'exercice précédent soit une progression de 290 points de base de la marge opérationnelle courante.

Cette très forte progression résulte de la croissance de l'activité, de l'évolution du mix produit grâce notamment l'acquisition du portefeuille de semences de Hild et des économies d'échelle.

Il est important de souligner la très grande résilience de la plateforme industrielle et logistique du groupe qui a été capable d'absorber cette forte croissance de l'activité et l'intégration de trois sociétés étrangères dans un contexte de crise sanitaire et de fragilité des circuits d'approvisionnements dans le monde. Graines Voltz n'a constaté aucun retard ou annulation de commande au cours de l'exercice, grâce à la mobilisation de ses équipes et à une politique de stockage très anticipatrice.

Le résultat net part du groupe fait plus que doubler pour s'établir à 9,5M€ contre 4,2M€ pour l'exercice précédent, soit un résultat net par action de 7 € contre 3 € l'an dernier.

La structure financière du groupe au 30 septembre 2021 s'améliore. Ainsi les capitaux propres part du groupe progressent de 29 % pour atteindre 43 M€, soit une augmentation de 9,8 M€.

L'endettement à long terme du groupe augmente de 5,8 M€ pour atteindre 14,6 M€, du fait des opérations de croissance externe réalisées en Allemagne et en Italie. Le ratio d'endettement à long terme rapporté aux capitaux propres de l'ensemble consolidé passe de 27,2 % à 34,9 %.

La progression de l'activité s'est traduite par une augmentation maitrisée du besoin en fonds de roulement de 2,9 M€, largement inférieure à l'augmentation du chiffre d'affaires.

STRATEGIE ET PERSPECTIVES : POURSUITE DE LA CROISSANCE

Croissance à deux chiffres de l'activité pour l'exercice 2021/2022

Compte tenu du niveau du carnet de commande à ce jour, le groupe confirme viser une croissance organique supérieure à 10 % pour l'exercice 2021/2022.

Poursuite d'une croissance organique à deux chiffres à moyen terme

La structure de son portefeuille devrait permettre au groupe de prolonger une croissance organique à deux chiffres sur plusieurs exercices. Au-delà de la croissance structurelle du marché des semences qui s'inscrit sur moyenne période autour de 4% par an, la diversité de son offre (jeunes plants, nouvelles espèces, bio, …) devrait lui permettre de capter une croissance complémentaire.

Par ailleurs, le développement progressif de son modèle unique en Europe de distribution mixte horticulture/maraichage sur ses nouvelles implantations européennes, Allemagne/Autriche, Italie, Espagne, devrait permettre à Graines Voltz d'augmenter rapidement ses parts de marché pour y réaliser à terme un chiffre d'affaires équivalent à celui de la France.

Enfin, les relais de croissance que sont le « e-commerce » et « Vertical Farming » génèreront, dès cette année, des flux d'activité en forte croissance.

D'ores et déjà, des clients professionnels européens des pays dans lesquels le groupe n'est pas implanté ont passé des commandes sur la plateforme d'e-commerce ouverte il y a un an.

Le Vertical Farming connait pour sa part un développement exponentiel. Ce marché mondial qui devrait dépasser 20Md$ avant la fin de la décennie, représentera pour les semences, à cette échéance, un marché annuel compris entre 200 et 400 M$. Graines Voltz devrait être en mesure de capter une part significative de ce marché au niveau mondial grâce à sa gamme de semences aromatiques unique, les aromatiques représentant une part importante de la production des fermes verticales.

Poursuite de la croissance externe en Europe

Le succès de l'intégration des deux acquisitions allemandes réalisées en 2020 conforte Graines Voltz dans sa capacité d'accélérer son développement par croissance externe. Profitant de son statut sans équivalent de consolidateur dans un marché européen constitué de petits acteurs qui n'ont pas la taille critique et de grands semenciers qui sont tentés de se dégager des activités trop petites pour leur business model, le groupe reçoit de nombreuses propositions.

Plusieurs dossiers de croissance externe sont en cours d'étude, notamment en Allemagne/Autriche, en Italie, en Espagne, en Europe du Nord et en France. Les conditions favorables d'acquisition, en règle générale inférieures à trois fois l'EBITDA, permettent au groupe de rendre ces acquisitions rapidement relutives.

Une logique de croissance rentable

Parallèlement à la croissance de son activité, le groupe poursuit l'objectif d'améliorer sa rentabilité et d'ancrer durablement celle-ci au-dessus de 10%. Le développement du portefeuille de semences propriétaires ou sous contrat exclusif, y contribuera pour une part significative. L'effet significatif de l'acquisition du portefeuille de semences de plantes aromatiques en 2020 sur la rentabilité opérationnelle de l'exercice 2020/2021 va se poursuivre au cours des prochains exercices, à mesure que ces produits se substitueront dans l'ensemble du groupe aux produits similaires dont Graines Voltz n'était que distributeur. Le développement des synergies et les effets d'échelle y contribueront également, la plateforme industrielle et logistique du groupe disposant encore d'un potentiel significatif pour absorber un accroissement d'activité.

DISTRIBUTION DE DIVIDENDE : 2€ PAR ACTION

Faisant l'arbitrage entre la progression du résultat net et le financement de la croissance externe à venir, le conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale qui se réunira le 22 mars prochain pour approuver les comptes de l'exercice 2020/2021, la distribution d'un dividende de 2€ par action.

Prochain événement : 22 mars 2022 – Assemblée Générale des actionnaires et point sur l'activité du 1er trimestre.

À propos de Graines Voltz

Graines Voltz est un des premiers distributeurs européens indépendants de semences et de jeunes plants de fleurs et de légumes.

Groupe familial dirigé par Serge Voltz son fondateur, Graines Voltz emploie plus de 400 personnes et connait un fort développement depuis sa création en 1985. Son succès est bâti sur une offre très large de 33 000 références, unique sur le marché européen en termes de diversité de variétés, à destination des professionnels des circuits courts (maraîchers, horticulteurs et collectivités).

Une organisation extrêmement rigoureuse lui permet d'identifier très en amont les variétés répondant aux nouvelles attentes de consommation, d'assurer un contrôle qualité et une traçabilité totale et de délivrer ses produits en flux tendus.

Leader en France, Graines Voltz, qui est portée par la demande croissante des consommateurs en Europe pour des végétaux diversifiés de qualité issus des circuits courts, a l'ambition d'y exporter son modèle. L'Allemagne, premier marché après la France, connait un développement très rapide.

Graines Voltz est cotée sur Euronext Paris (code mnémonique : GRVO - FR0000065971). L'action Graines Voltz fait partie des indices CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All Tradable.

Pour plus d'informations : www.graines-voltz.com: www.graines-voltz.com.

[1] La croissance organique moyenne du groupe était comprise entre 4 et 7%.