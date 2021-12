(Euronext Paris - Compartiment C)

15/12/2021 - 17:45

Anticipation d'une croissance à deux chiffres pour l'exercice 2021/2022

Colmar, le 15 décembre 2021 - Le groupe Graines Voltz publie ce jour son chiffre d'affaires consolidé pour l'exercice 2020/20211 et donne des indications sur l'évolution de ses résultats ainsi que sur ses perspectives d'activité pour l'exercice 2021/2022

Chiffre d'affaires 2020/21 : + 40,8%

Le chiffre d'affaires de Graines Voltz pour l'exercice 2020/2021 s'élève à 122,2 M€[1] en progression de 40,8 % par rapport à l'exercice précédent.

Forte progression de la France et de l'Europe

En France, l'activité du groupe est en progression de +13,4% à 77,9M€, soit une croissance trois fois supérieure à celle de l'exercice précédent qui s'était élevée à +4,5%. Elle s'inscrit nettement au-dessus du trend de croissance historique de la société, compris entre 4 et 7%, et de la croissance du marché français.

L'activité européenne hors de France, s'élève à 34,4M€ soit plus de quatre fois le chiffre d'affaires de l'exercice précédent sur cette zone. Cette progression est due principalement aux deux croissances externes réalisées en 2020 (Hild Samen et Hermina Maier) qui ont été très rapidement intégrées et ont enregistré de très bonnes performances. Graines Voltz confirme son statut de premier distributeur indépendant sur le marché allemand.

L'activité hors d'Europe, à 9,8M€, est en léger retrait (-0,3 M€) par rapport à celle de l'exercice précédent.

Progression de plus de 50% des ventes de semences et de 25% des ventes de plants

La vente de semences s'établit à 54,1M€ en progression de 54,5% par rapport à l'exercice précédent. Cette forte progression est due à la combinaison d'une croissance organique supérieure à 10% et aux contributions des croissances externes.

La vente des plants est en progression de 25,6% et représente un chiffre d'affaires de 64,8 M€. En France, le chiffre d'affaires des plants s'établit à 57,1M€ en croissance, exclusivement organique, de 10,8 %.

Progression du bio : +45%

Les ventes des variétés bio enregistrent une progression de 44,9%.

Doublement du résultat opérationnel courant et du résultat net

Au stade actuel des travaux d'arrêté de l'exercice 2020/2021, le résultat opérationnel courant devrait quasiment doubler par rapport à celui de l'exercice précédent, et passer de 6,7 M€ à plus de 12,9 M€ faisant passer le taux de marge opérationnelle courante (ROC/CA) de 7 % à plus de 10,5%. Cette forte progression est la conséquence de la bonne intégration des croissances externes, de l'évolution du mix produit d'un bon levier opérationnel.

Le taux de marge globale du groupe augmente de 30 points de base passant de 49,1% à 49,4%.

Le résultat net devrait plus que doubler passant de 3,9 M€ à plus de 9 M€.

Très bonnes perspectives d'activité pour l'exercice 2021/2022

Compte tenu du carnet de commande qui s'inscrit en forte hausse par rapport à l'exercice précédent, le groupe prévoit, dans les conditions actuelles, une progression organique de son activité supérieure à 10% pour l'exercice 2021/2022.

Commentant ces très bonnes performances, Serge Voltz a déclaré « 2020/2021 est un très bon exercice, tant sur le plan de l'activité que de la rentabilité. Il vient confirmer ce que nous avions annoncé en janvier dernier lorsque nous avions qualifié l'exercice 2019/2020 de « charnière ». Notre groupe confirme cette année avoir franchi une étape clé dans son développement et, porté par la demande structurelle des consommateurs pour les produits frais et pour le verdissement de leur cadre de vie, devrait continuer à enregistrer une forte croissance au cours des prochaines années. Nous y serons aidés par le statut d'acteur de consolidation que nous avons acquis sur un marché européen très éclaté où nous allons poursuivre activement notre stratégie de croissance externe ciblée. A moyen terme, le potentiel que nous voyons apparaitre dans les nouveaux modes de culture comme le Vertical Farming ou le Smart Garden devrait nous apporter un puissant relais de croissance ».

Prochain événement : 31 janvier 2022 - Résultats de l'exercice 2020/2021 (après bourse).

À propos de Graines Voltz

Graines Voltz est un des premiers distributeurs européens indépendants de semences et de jeunes plants de fleurs et de légumes.

Groupe familial dirigé par Serge Voltz son fondateur, Graines Voltz emploie plus de 400 personnes et connait un fort développement depuis sa création en 1985. Son succès est bâti sur une offre très large de 33 000 références, unique sur le marché européen en termes de diversité de variétés, à destination des professionnels des circuits courts (maraîchers, horticulteurs et collectivités).

Une organisation extrêmement rigoureuse lui permet d'identifier très en amont les variétés répondant aux nouvelles attentes de consommation, d'assurer un contrôle qualité et une traçabilité totale et de délivrer ses produits en flux tendus.

Leader en France, Graines Voltz, qui est portée par la demande croissante des consommateurs en Europe pour des végétaux diversifiés de qualité issus des circuits courts, a l'ambition d'y exporter son modèle. L'Allemagne, premier marché après la France, connait un développement très rapide.

Graines Voltz est cotée sur Euronext Paris (code mnémonique : GRVO - FR0000065971). L'action Graines Voltz fait partie des indices CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All Tradable.

Pour plus d'informations : www.graines-voltz.com: www.graines-voltz.com.

Pour toute information, contacter :

GRAINES VOLTZ KEIMA Communication Serge VOLTZ

Président et Fondateur

Tél. : 03 89 20 18 19

[email protected] Relations investisseurs & Relations presse

Emmanuel DOVERGNE

Tél. : 01 56 43 44 63

[email protected]

[1] Données non auditées