04/11/2021 - 18:55

Progression de l'activité proche de 40% en 2020/2021

Croissance organique de l'activité supérieure à 10% en 2021/2022

Colmar, le 4 novembre 2021 - Graines Voltz rencontrait ce jour des investisseurs institutionnels lors du Forum des Valeurs familiales organisé par la société de Bourse Gilbert Dupont.

Confirmation d'un très bon exercice 2020/2021

Lors de ses échanges avec les investisseurs, Serge Voltz, Président-directeur général du groupe, a confirmé que la croissance de l'activité pour l'exercice clos le 30/09/2021 serait proche de 40% comme le confirmera la publication du chiffre d'affaires annuel le 15 décembre prochain. Cette très forte progression confirme l'engouement croissant des consommateurs pour les légumes frais et pour le verdissement de leur cadre de vie, et le succès des croissances externes réalisées en Allemagne (2020) et en Italie (2021).

Solides perspectives de croissance pour l'exercice 2020/2021

L'exercice 2021/2022 qui vient de débuter devrait prolonger cette tendance. Sur la base des intentions de commandes enregistrées par la société, en sensible progression par rapport à l'exercice précédent, la croissance organique du groupe devrait dépasser 10% et s'inscrire sensiblement au-dessus de la croissance du marché.

Commentant la dynamique de l'activité du groupe, Serge Voltz a précisé « Nous assistons à une véritable mutation dans les habitudes de consommation en Europe. Ce n'est pas qu'un phénomène de mode. Cette tendance devrait perdurer et nous permettre de connaitre une forte croissance organique pendant plusieurs années».

Prochain événement : 15 décembre 2021 - Activité de l'exercice 2020/2021 (après bourse).

À propos de Graines Voltz

Graines Voltz est un des premiers distributeurs européens indépendants de semences et de jeunes plants de fleurs et de légumes. Groupe familial dirigé par Serge Voltz son fondateur, Graines Voltz emploie plus de 400 personnes et connait un fort développement depuis sa création en 1985. Son succès est bâti sur une offre très large de 33 000 références, unique sur le marché européen en termes de diversité de variétés, à destination des professionnels des circuits courts (maraîchers, horticulteurs et collectivités).

Une organisation extrêmement rigoureuse lui permet d'identifier très en amont les variétés répondant aux nouvelles attentes de consommation, d'assurer un contrôle qualité et une traçabilité totale et de délivrer ses produits en flux tendus.

Leader en France, Graines Voltz, qui est portée par la demande croissante des consommateurs en Europe pour des végétaux diversifiés de qualité issus des circuits courts, a l'ambition d'y exporter son modèle. L'Allemagne, premier marché après la France, connait un développement très rapide.

Graines Voltz est cotée sur Euronext Paris (code mnémonique : GRVO - FR0000065971). L'action Graines Voltz fait partie des indices CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All Tradable.

Pour plus d'informations : www.graines-voltz.com: www.graines-voltz.com.

Pour toute information, contacter :