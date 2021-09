29/09/2021 - 18:00

Objectif annuel confirmé et solides perspectives pour 2022

PROGRESSION DE L'ACTIVITE SUPERIEURE AUX ATTENTES

Colmar (France), le 29 septembre 2021 - Le chiffre d'affaires des neuf premiers mois de l'exercice 2020/2021 s'élève à 104 M€[1] en progression de 42 % par rapport à la même période de l'exercice précédent, dépassant d'ores et déjà l'objectif initial pour l'exercice complet de 100 M€, une première dans l'histoire de l'entreprise.

TRES BON TROISIEME TRIMESTRE : + 68%

Comme attendu, l'activité du troisième trimestre a été très soutenue à 36,7 M€ 1, en progression de 68% par rapport au 3ème trimestre 2020, confirmant la solidité des tendances qui soutiennent l'activité du groupe. A nouveau, le groupe a enregistré des pointes d'activité supérieures aux années précédentes qui ont pu être absorbées grâce à la mobilisation des équipes et à la solidité de l'organisation. Par ailleurs, la politique très anticipatrice de la gestion des stocks a permis d'assurer la livraison de l'ensemble des commandes sans retard malgré un contexte économique global souvent désorganisé par des ruptures d'approvisionnement.

NIVEAU D'ACTIVITE TIRE VERS LE HAUT PAR UNE SOLIDE CROISSANCE ORGANIQUE ET PAR LES CROISSANCES EXTERNES

Cette forte progression de l'activité s'explique d'une part, par une solide croissance organique, supérieure à la tendance habituelle de 4 à 7 %. Elle est portée par l'engouement des consommateurs pour le jardin et la consommation de légumes frais. D'autre part, elle bénéficie des croissances externes réalisées en Allemagne en 2020.

La combinaison de ces deux facteurs a permis de multiplier par 8 l'activité en Allemagne/Autriche au cours des neuf premiers mois de l'exercice et qui représente un peu plus de 20% du chiffre d ‘affaires du groupe.

FORTE PROGRESSION DANS TOUTES LES ACTIVITES

Les ventes de semences ont progressé de 55,6% et représentent 44% du chiffre d'affaires du groupe. Elles ont bénéficié des croissances externes. Les ventes de plants progressent de 25,7% pour atteindre 53% du chiffre d'affaires du groupe. Cette croissance est d'autant plus spectaculaire qu'elle est presque exclusivement organique.

Les produits bio toujours portés par une très forte demande enregistrent un bond de 46%.

CONFIRMATION DE L'OBJECTIF DE CHIFFRE D ‘AFFAIRES ANNUEL 2021 ET SOLIDES PERSPECTIVES D'ACTIVITE POUR 2022

Compte tenu des données disponibles pour le 4ème trimestre, le groupe confirme son objectif donné fin juin de réaliser une progression de son chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'exercice supérieure à 35 %.

Commentant ces très bons chiffres, Serge Voltz, Président-directeur général a déclaré « Depuis le début de l'exercice, nous avons dû réviser plusieurs fois à la hausse nos prévisions de croissance d'activité. Tout en étant convaincus du bien-fondé de notre positionnement, nous sommes malgré tout surpris par la force de la demande en France et en Allemagne. Au regard des premières commandes pour 2022, l'activité de l'exercice prochain devrait continuer à être très soutenue. Et, compte tenu du fait que l'augmentation des commandes résulte souvent de l'évolution de la capacité de production de nos clients, nous pensons que cette tendance se prolongera sur plusieurs années. C'est la raison pour laquelle nous ambitionnons, hors crise majeure, une croissance organique supérieure à 10% pour les prochains exercices ».

Prochaine publication : Chiffre d'affaires de l'exercice 2020/2021, le 15 décembre 2021 après clôture de la Bourse.

À propos de Graines Voltz

Graines Voltz est un des premiers distributeurs européens indépendants de semences et de jeunes plants de fleurs et de légumes.

Groupe familial dirigé par Serge Voltz son fondateur, Graines Voltz emploie 400 personnes et connait un fort développement depuis sa création en 1985. Son succès est bâti sur une offre très large de 33 000 références, unique sur le marché européen en termes de diversité de variétés, à destination des professionnels des circuits courts (maraîchers, horticulteurs et collectivités).

Une organisation extrêmement rigoureuse lui permet d'identifier très en amont les variétés répondant aux nouvelles attentes de consommation, d'assurer un contrôle qualité et une traçabilité totale et de délivrer ses produits en flux tendus.

Leader en France, Graines Voltz, qui est portée par la demande croissante des consommateurs en Europe pour des végétaux diversifiés de qualité issus des circuits courts, a l'ambition d'y exporter son modèle. L'Allemagne, premier marché après la France, connait un développement très rapide.

Graines Voltz est cotée sur Euronext Paris (code mnémonique : GRVO - FR0000065971). L'action Graines Voltz fait partie des indices CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All Tradable.

