Colmar, le 7 septembre 2021 – Graines Voltz réunissait ce jour des investisseurs institutionnels sur son site logistique de Brain sur l'Authion (49) pour leur présenter les principaux métiers du groupe et discuter de sa stratégie.

Brain sur l'Authion, un site opérationnel unique en Europe

Situé à quelques kilomètres d'Angers, au cœur de la vallée verte française, le site de Brain regroupe l'ensemble de la chaîne logistique du groupe : réception, tests et stockage des graines, laboratoires de recherche et jardins d'essai, élevage des jeunes plants, conditionnement des expéditions. Le site collabore étroitement avec les exploitations agricoles locales pour la reproduction des graines et l'élevage des plants.

Une stratégie offensive en Europe

Au cours des échanges avec les investisseurs, Serge Voltz, Président – directeur général du groupe a confirmé sa stratégie de développement en Europe.

Une forte demande portée par des tendances de fond

Dans la plupart des pays développés et notamment en Europe, la crise sanitaire a amplifié deux tendances de fond. D'une part, elle a renforcé la demande pour une alimentation plus saine et moins carnée où les légumes occupent une place croissante. D'autre part, les confinements successifs ont incité les citadins à quitter les grandes villes et renforcé l'attrait pour les espaces verts et les jardins domestiques. Cela se traduit par un accroissement de la demande des consommateurs pour une plus grande diversité de légumes issus de circuits courts de production respectant l'environnement, seuls à même de garantir le goût des produits, et pour le jardinage.

Un business model en phase avec l'évolution du marché

Ces deux tendances sont parfaitement en phase avec la stratégie de Graines Voltz qui a fait de la diversité variétale, avec plus de 28 000 références, et des circuits courts, le cœur de son business model. Face aux grands semenciers qui privilégient les espèces générant de gros volumes avec l'objectif de nourrir la planète, Graines Voltz privilégie les espèces diversifiées où ils sont peu présents et où il peut acquérir un leadership. C'est le cas de la patate douce qu'il a apporté puis développé sur le marché français ou des plantes aromatiques, après l'acquisition de Hild Samen en 2020, qui lui ouvre les portes du vertical farming, activité en plein développement et puissant relais de croissance.

Après avoir acquis une position de référence en France, il a développé ce modèle en Allemagne dont il était culturellement proche avant d'aborder maintenant deux autres grands marchés européens que sont l'Italie et l'Espagne.

L'ambition d'une croissance organique à deux chiffres

Cette stratégie devrait permettre au groupe de générer une forte croissance organique au cours des prochaines années, supérieure à celle du marché et vraisemblablement à deux chiffres, aidée en cela par la montée en puissance progressive de son offre digitale sur les autres marchés européens.

Elle devrait être renforcée par les opportunités de croissance externe de ce marché en consolidation.

Répondant aux questions des investisseurs sur une éventuelle augmentation de capital à venir, Serge Voltz a précisé « Il y a actuellement de nombreuses opportunités de croissance externe et par précaution nous avons demandé en juillet dernier à l'Assemblée générale de nous donner les autorisations nécessaires pour renforcer notre structure financière. Mais, compte tenu du niveau de croissance que nous prévoyions et de l'amélioration de notre profitabilité, ce n'est pas d'actualité. Nous devrions être en mesure de financer les dossiers que nous regardons actuellement sans avoir à y procéder ».

