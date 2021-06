30/06/2021 - 17:45



Forte progression du résultat net PART DU GROUPE : +96,5%

Chiffre d'affaires en hausse de 31,5 %

Forte progression du Résultat Opérationnel Courant : +58,6%

Résultat net part du groupe : + 96,5%

Révision à la hausse de l'objectif de chiffre d‘affaires annuel

Colmar, le 30 juin 2021 - Le Conseil d'Administration de Graines Voltz, réuni sous la présidence de M. Serge Voltz, a examiné l'activité et arrêté les comptes consolidés du 1er semestre de l'exercice clos le 30/09/2021.

(en K€) Données auditées 2020/21 2019/20 Chiffre d'affaires 67 185 51 103 +31,5% Résultat Opérationnel Courant 10 467 6 598 +58,6% ROC/CA 15,6% 12,9% + 270bp* Résultat Opérationnel 10 499 6 598 +59,1% Résultat Net Part du Groupe 7 571 3 846 +96,5%

*Points de base

Commentant les résultats du 1er semestre, Serge Voltz, Président-directeur général de Graines Voltz a déclaré : « La très forte progression que nous enregistrons ce semestre résulte de notre positionnement sur des segments de marchés qui sont aujourd'hui au cœur de la demande des consommateurs, en France et en Europe, comme le jardinage et les légumes frais issus des circuits courts. Nous pensons qu'il ne s'agit pas d'un engouement passager mais d'une tendance de fond. Cette tendance structurelle devrait accélérer la consolidation du marché et nous permettre de poursuivre notre croissance à un rythme soutenu sur les années à venir en combinant croissance organique et acquisitions ».

Chiffre d'affaires : progression historique de l'activité

Le chiffre d'affaires de Graines Voltz a progressé de 31,5% au cours du 1er semestre pour s'établir à 67,2 M€. À base calendaire comparable, la progression est de 39,7%[1].

Cette progression résulte de la combinaison d'une forte croissance organique, supérieure à 10%[2], et de la contribution des acquisitions de Hild Samen et de Hermina Maier réalisées en Allemagne en 2020.

La croissance organique est tirée par la très forte demande pour le jardinage qui connait un engouement croissant depuis le début de la crise sanitaire et pour les légumes frais destinés aux circuits courts (maraichers). Au cours de l'exercice 2019/2020, le groupe avait enregistré une croissance organique de 4,5%, dans la fourchette haute du marché.

En termes de produits[3] :

A base calendaire comparable,

Le chiffre d ‘affaires des semences pour le 1 er semestre s'élève à 33,5 M€ en hausse de 66,2%. Cette forte progression provient des deux acquisitions en Allemagne et d'une croissance organique supérieure à 10%.

semestre s'élève à 33,5 M€ en hausse de 66,2%. Cette forte progression provient des deux acquisitions en Allemagne et d'une croissance organique supérieure à 10%. Le chiffre d'affaires des jeunes plants se monte à 32 M€ en progression de 14,9% à périmètre constant. Au cours des six derniers mois, le groupe a été en mesure de livrer certaines semaines jusqu'à 21 millions de jeunes plants en transport à température dirigée.

Sur le plan géographique :

En acquérant une position de taille critique en Allemagne grâce aux acquisitions réalisées en 2020, le groupe améliore la répartition géographique de son activité en s'appuyant sur un deuxième marché en forte croissance. A base calendaire comparable :

La France réalise un chiffre d'affaires de 42,7 M€, en progression de 8%, et représente 64% de l'activité du groupe,

réalise un chiffre d'affaires de 42,7 M€, en progression de 8%, et représente 64% de l'activité du groupe, L' Europe hors France réalise un chiffre d'affaires de 19,3 M€ contre 3,8 M€ en 2019/2020, soit 29% de l'activité du groupe. Cette forte progression est due pour l'essentiel à la contribution des deux croissances externes réalisées en Allemagne en 2020 qui ont multiplié par 7 le niveau des ventes en Allemagne et en Autriche.

réalise un chiffre d'affaires de 19,3 M€ contre 3,8 M€ en 2019/2020, soit 29% de l'activité du groupe. Cette forte progression est due pour l'essentiel à la contribution des deux croissances externes réalisées en Allemagne en 2020 qui ont multiplié par 7 le niveau des ventes en Allemagne et en Autriche. Le Reste du Monde réalise un chiffre d'affaires de 5,2 M€, en progression de 8,4% soit 7% du chiffre d'affaires du groupe.

Résultat opérationnel courant: 10,5M€ en progression de 58,6%

Le résultat opérationnel courant (ROC) s'établit à 10,5M€ à comparer à 6,6M€ pour l'exercice précédent. Le ratio de rentabilité (ROC/CA) se situe à 15,60% soit une progression de 270 points de base de la marge opérationnelle courante.

Cette très forte progression résulte de la croissance de l'activité et d'une évolution du mix produit. Elle est d'autant plus significative qu'elle consolide pour la première fois Hermina Maier dont le taux de marge est inférieur à celui du groupe compte tenu de son mix produit.

Le résultat net part du groupe s'établit à 7,6M€, en croissance de 96,5% par rapport à l'exercice précédent, soit un résultat net par action de 6 € contre 3 € l'an dernier.

La structure financière du groupe à fin mars est largement conditionnée par la saisonnalité de l'activité qui enregistre son pic d'activité à la fin du 1er semestre. À la fin de l'exercice, le groupe escompte un niveau de BFR en progression par rapport aux derniers exercices, principalement sous l'effet du renforcement des stocks en anticipation de la croissance de la demande des prochains exercices[4].

L'endettement financier est marqué par une progression sensible de la part à long terme, conséquence des croissances externes finalisées sur la période, mais reste parfaitement maîtrisé d'autant que le groupe a pu profiter de conditions financières particulières attractives.

Stratégie et perspectives : un changement de dimension bien engagé

Révision à la hausse de l'objectif de progression de l'activité sur l'exercice

Le très bon niveau d'activité du 3ème trimestre et celui du carnet de commande conduisent le groupe à revoir à la hausse son objectif de progression d'activité pour l'exercice en cours pour le porter de « supérieur à 25% » à « supérieur à 35 % ».

Il s'agira de la plus forte croissance enregistrée par le groupe depuis sa création.

Une rentabilité en progression structurelle

Sur l'exercice, le groupe vise une progression de l'ordre de 150bp de son taux de résultat opérationnel courant. Cette évolution marque le début d'une amélioration de la rentabilité qui devrait s'accélérer avec l'évolution du mix produit. Elle bénéficiera également de l'alignement progressif du taux de marge des acquisitions sur celui du groupe au fur et à mesure de l'évolution de leur mix produit.

Poursuite du développement en Europe

Au deuxième trimestre 2021, Graines Voltz a acquis 100% du capital de Florensis Italia, distributeur réputé de plants de fleurs aux professionnels en Italie. Cette acquisition ouvre au groupe le marché italien qui est l'un des principaux marchés européens pour la consommation de légumes frais. Cette première implantation lui permettra d'y déployer son modèle de distribution mixte horticulture/maraichage.

Plusieurs dossiers de croissance externe sont en cours d'étude, notamment en Allemagne/Autriche, en Italie et en Espagne. L'objectif poursuivi est d'atteindre rapidement sur ces marchés une taille critique et un statut de 1er distributeur indépendant.

Pour mener à bien cet ambitieux programme de croissance, le groupe se dotera des ressources financières stables nécessaires.

Prochain événement : 29 septembre 2021 - Activité du 3ème trimestre (après bourse).

À propos de Graines Voltz

Graines Voltz est un des premiers distributeurs européens indépendants de semences et de jeunes plants de fleurs et de légumes.

Groupe familial dirigé par Serge Voltz son fondateur, Graines Voltz emploie plus de 400 personnes et connait un fort développement depuis sa création en 1985. Son succès est bâti sur une offre très large de 28 000 références, unique sur le marché européen en termes de diversité de variétés, à destination des professionnels des circuits courts (maraîchers, horticulteurs et collectivités).

Une organisation extrêmement rigoureuse lui permet d'identifier très en amont les variétés répondant aux nouvelles attentes de consommation, d'assurer un contrôle qualité et une traçabilité totale et de délivrer ses produits en flux tendus.

Leader en France, Graines Voltz, qui est portée par la demande croissante des consommateurs en Europe pour des végétaux diversifiés de qualité issus des circuits courts, a l'ambition d'y exporter son modèle. L'Allemagne, premier marché après la France, connait un développement très rapide.

Graines Voltz est cotée sur Euronext Paris (code mnémonique : GRVO - FR0000065971). L'action Graines Voltz fait partie des indices CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All Tradable.

Pour plus d'informations : www.graines-voltz.com

[1] La livraison des jeunes plants a lieu chaque début de semaine et la comptabilisation de ces ventes suit logiquement ce rythme hebdomadaire. En 2021, la première livraison est intervenue la semaine débutant le 4 janvier ; de ce fait le 1er semestre ne comprend que les ventes de jeunes plants de 13 semaines contre 14 semaines en 2020.

[2] En moyenne, la croissance organique du groupe était comprise entre 4 et 7%.

[3] Graines Voltz distribue essentiellement deux types de produits : des semences et des jeunes plants en légumes et en fleurs. Cette subdivision facilite les comparaisons avec le marché.

[4] Pour garantir la continuité de la distribution de ses produits, la politique du groupe est de stocker l'équivalent de trois années de ventes de semences.