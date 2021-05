31/05/2021 - 17:45

PROGRESSION DE L'ACTIVITE SUPERIEURE AUX ATTENTES

Colmar (France), le 31 mai 2021 - Le chiffre d'affaires du 1er semestre de l'exercice 2020/2021 s'élève à 67,2M€1 en progression de 31,6% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent. Correction faite de l'effet calendaire2, la progression par rapport à l'exercice précédent est de +39,8%.

NIVEAU D'ACTIVITE TIRE PAR UNE SOLIDE CROISSANCE ORGANIQUE ET PAR LES CROISSANCES EXTERNES

Cette forte progression de l'activité s'explique d'une part, par une solide croissance organique, supérieure à la tendance historique de 4 à 7 %. Elle est portée par l'engouement des consommateurs pour le jardin et la consommation de légumes frais. D'autre part, elle bénéficie des croissances externes. Suite à l'acquisition des activités de Hild Samen et de Hermina-Maier en 2020, les ventes du groupe en Allemagne ont été multipliées par 7 sur le semestre et représentent près de 20 % de l'activité consolidée, confirmant le succès de la stratégie de diversification géographique en Europe.

FORTE PROGRESSION DES ACTIVITES MARAICHAGE, HOME GARDEN ET DU BIO

Les deux branches, Maraîchage et Horticulture, sont en croissance mais ce sont les activités Maraîchage, principalement les semences et jeunes plants de légumes destinés aux professionnels des circuits courts, qui connaissent la plus forte progression. Du fait des acquisitions allemandes, la branche Maraîchage représente désormais près de 50 % de l'activité du groupe. La croissance de la branche Horticulture est tirée par la très forte demande des consommateurs pour les activités de jardinage.

Les produits bio enregistrent un bond de 70 %. Un tiers de cette progression provient de l'acquisition des activités de Hild Samen mais l'essentiel de la croissance est la conséquence d'une forte augmentation de la demande.

RESULTATS DU 1ER SEMESTRE EN HAUSSE SENSIBLE ET BONNES PERSPECTIVES D'ACTIVITE POUR LE SECOND SEMESTRE

Compte tenu de ce très fort niveau d'activité et de l'évolution du mix produit vers des produits à plus forte valeur ajoutée, les résultats de Graines Voltz pour le 1er semestre devraient s'inscrire en progression sensible par rapport à ceux de la même période de l'exercice précédent.

Par ailleurs, le bon niveau des ventes du début du troisième trimestre et celui du carnet de commandes permettent à la société de viser sur l'ensemble de l'exercice une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 25 % compte tenu d'un second semestre historiquement plus faible que le premier en raison de la saisonnalité de l'activité.

Commentant ce premier semestre, Serge Voltz, Président-directeur général a déclaré « Nous enregistrons la plus forte croissance de notre histoire. Les tendances que nous avions observées l'année dernière se sont confirmées en France et en Europe. Grâce à l'organisation que nous avons mise en place et à la mobilisation de nos équipes que je remercie, nous avons été en mesure d'absorber cette forte croissance sans transiger sur la qualité de nos produits ni sur le respect de nos délais qui ont fait la réputation de notre groupe. Depuis le début du 2ème trimestre, nous avons été en mesure d'expédier jusqu'à 21 millions de jeunes plants par semaine en transport à température dirigée et plus de 500 commandes de semences par jour. Les perspectives d'activité pour le deuxième semestre sont bonnes et nous devrions réaliser un très bon exercice ».

Prochaine publication : Résultats du 1er semestre, le 30 juin après clôture de la Bourse.

Graines Voltz est un des premiers distributeurs européens indépendants de semences et de jeunes plants de fleurs et de légumes.

Groupe familial dirigé par Serge Voltz son fondateur, Graines Voltz emploie 400 personnes et connait un fort développement depuis sa création en 1985. Son succès est bâti sur une offre très large de 28 000 références, unique sur le marché européen en termes de diversité de variétés, à destination des professionnels des circuits courts (maraîchers, horticulteurs et collectivités).

Une organisation extrêmement rigoureuse lui permet d'identifier très en amont les variétés répondant aux nouvelles attentes de consommation, d'assurer un contrôle qualité et une traçabilité totale et de délivrer ses produits en flux tendus.

Leader en France, Graines Voltz, qui est portée par la demande croissante des consommateurs en Europe pour des végétaux diversifiés de qualité issus des circuits courts, a l'ambition d'y exporter son modèle. L'Allemagne, premier marché après la France, connait un développement très rapide.

Graines Voltz est cotée sur Euronext Paris (code mnémonique : GRVO - FR0000065971). L'action Graines Voltz fait partie des indices CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All Tradable.

Pour plus d'informations : www.graines-voltz.com: www.graines-voltz.com.

1 Donnée non auditée

2 La livraison des jeunes plants a lieu chaque début de semaine et la comptabilisation de ces ventes suit logiquement ce rythme hebdomadaire. En 2021, la première livraison est intervenue la semaine débutant le 4 janvier ; de ce fait le 1er semestre ne comprend que les ventes de jeunes plants de 13 semaines contre 14 semaines en 2020.