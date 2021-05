05/05/2021 - 08:00

Colmar (France), le 5 mai 2021, Graines Voltz annonce avoir finalisé l'acquisition de 100% du capital de la société Florensis Italia qui avait été annoncée le 14 avril dernier.

Basée à Lazzate, province de Lombardie en Italie, Florensis Italia SRL est spécialisée dans la vente de jeunes plants de fleurs sur le marché italien. Le maintien des équipes italiennes qui continueront à distribuer les gammes Florensis va permettre à Graines Voltz de poursuivre le développement de cette activité sans à-coups et d'y ajouter très rapidement ses activités de semences potagères avec l'ambition de tripler le chiffre d'affaires de cette filiale dans les trois ans.

Commentant cette acquisition, Serge Voltz, Président-directeur général de Graines Voltz a déclaré «Le marché italien est l'un des trois principaux marchés européens pour les légumes frais avec la France et l'Allemagne où nous sommes déjà solidement implantés. L'Italie constitue donc un nouveau pôle de croissance que nous allons nous attacher à faire croitre rapidement ».

Prochaine publication : Activité du 1er semestre, le 31 mai 2021 après clôture de la Bourse.

Graines Voltz est un des premiers distributeurs européens indépendants de semences et de jeunes plants de fleurs et de légumes.

Groupe familial dirigé par Serge Voltz son fondateur, Graines Voltz emploie 400 personnes et connait un fort développement depuis sa création en 1985. Son succès est bâti sur une offre très large de 28 000 références, unique sur le marché européen en termes de diversité de variétés, à destination des professionnels des circuits courts (maraîchers, horticulteurs et collectivités).

Une organisation extrêmement rigoureuse lui permet d'identifier très en amont les variétés répondant aux nouvelles attentes de consommation, d'assurer un contrôle qualité et une traçabilité totale et de délivrer ses produits en flux tendus.

Leader en France, Graines Voltz, qui est portée par la demande croissante des consommateurs en Europe pour des végétaux diversifiés de qualité issus des circuits courts, a l'ambition d'y exporter son modèle. L'Allemagne, premier marché après la France, connait un développement très rapide.

Graines Voltz est cotée sur Euronext Paris (code mnémonique : GRVO - FR0000065971). L'action Graines Voltz fait partie des indices CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All Tradable.

Pour plus d'informations : www.graines-voltz.com: www.graines-voltz.com.

Pour toute information, contacter :

GRAINES VOLTZ KEIMA Communication Serge VOLTZ

Président et Fondateur

Tél. : 03 89 20 18 19

[email protected] Relations investisseurs & Relations presse

Emmanuel DOVERGNE

Tél. : 01 56 43 44 63

[email protected]

GRAINES VOLTZ - 1, rue Edouard Branly - 68000 Colmar - France

www.graines-voltz.com