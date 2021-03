15/03/2021 - 17:45

GRAINES VOLTZ INTEGRE LES INDICES CAC SMALL, CAC MID & SMALL ET CAC ALL TRADABLE

Colmar, le 15 Mars 2021 - Le calendrier de communication financière de Graines Voltz pour l'exercice 2020/2021 clos le 30 septembre 2021 est le suivant :

Mardi 23 mars 2021 Assemblée Générale des actionnaires et point sur l'activité du 1er trimestre Lundi 31 mai 2021 Activité du 1er semestre Mercredi 30 juin 2021 Résultats du 1er semestre Mercredi 29 septembre 2021 Activité du 3ème trimestre Mercredi 15 décembre 2021 Chiffre d'affaires annuel Lund 31 janvier 2022 Résultats annuels

GRAINES VOLTZ INTEGRE PLUSIEURS INDICES D'EURONEXT PARIS

Le Conseil Scientifique des Indices, réuni le 11 mars 2021, a pris la décision d'admettre Graines Voltz dans les échantillons composant les indices CAC Small, CAC Mid & Small et CAC All Tradable.

Cette décision prendra effet vendredi 19 mars 2021 après la clôture du marché.

« C'est une très bonne nouvelle pour l'action Graines Voltz et pour tous ses actionnaires » a déclaré Serge Voltz, Président-directeur général de la société. « Après son passage au SRD long en début d'année puis son admission à la négociation en continu début février, cette décision donne une nouvelle dimension au titre et vient récompenser le travail que nous faisons depuis près de deux ans maintenant pour aligner la dynamique de notre action en Bourse sur notre stratégie de développement».

À propos de Graines Voltz

Graines Voltz est le premier distributeur français indépendant de semences et de jeunes plants de fleurs et de légumes.

Groupe familial dirigé par Serge Voltz son fondateur, Graines Voltz emploie 350 personnes et connait un fort développement depuis sa création en 1985. Son succès est bâti sur une offre très large de 28 000 références, unique sur le marché européen en termes de diversité de variétés, à destination des professionnels des circuits courts (maraîchers, horticulteurs et collectivités).

Une organisation extrêmement rigoureuse lui permet d'identifier très en amont les variétés répondant aux nouvelles attentes de consommation, d'assurer un contrôle qualité et une traçabilité totale et de délivrer ses produits en flux tendus.

Leader en France, Graines Voltz, qui est porté par la demande croissante des consommateurs en Europe pour des végétaux diversifiés de qualité issus des circuits courts, a l'ambition d'y exporter son modèle. L'Allemagne, premier marché après la France, connait un développement très rapide.

Graines Voltz est cotée sur Euronext Paris (code mnémonique : GRVO - FR0000065971).

Pour plus d'informations : www.graines-voltz.com.

