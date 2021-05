26/05/2021 - 18:00

GOUR MEDICAL

Société anonyme au capital de 303.816,39 euros

Siège social : 5, Rue de Castiglione – 75001 Paris

833 663 172 R.C.S Paris

AVIS DE REUNION DES ACTIONNAIRES DE GOUR MEDICAL

AVERTISSEMENT – Épidémie de COVID-19 :

Dans le contexte sanitaire actuel et en raison des mesures prises par les pouvoirs publics pour faire face à

l'épidémie de Covid 19, conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, telle que

modifiée par l'ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020, prorogée par le décret n°2021-255 du

9 mars 2021, portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants

des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de

covid-19, l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire objet du présent avis se tiendra hors de la présence

physique de ses actionnaires ou des autres personnes ayant le droit d'y assister. Elle pourra être suivie en

direct par les actionnaires, selon des modalités qui seront décrites sur le site internet, et sera accessible en

différé sur le site internet de la Société.

À l'occasion de cette Assemblée Générale, il ne sera exceptionnellement pas possible de demander une carte

d'admission pour y assister personnellement.

Les Actionnaires pourront voter par correspondance ou donner pouvoir, en utilisant le formulaire de vote prévu

à cet effet disponible dans la rubrique dédiée à l'Assemblée Générale sur le site de la Société.

Ces moyens de participation mis à la disposition des Actionnaires sont désormais les seuls possibles.

Les Actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée Générale sur le site de

la Société (http://gour-medical.com/investisseurs/).

Dans le cadre de la relation entre la Société et ses Actionnaires, la Société les invite fortement à privilégier la

transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique.

La Société avertit ses actionnaires que, compte tenu des restrictions actuelles à la circulation, elle pourrait ne

pas être en mesure de réceptionner les envois postaux qui lui sont adressés dans les délais légaux.

Les actionnaires de la société Gour Medical (ci-après la « Société ») sont avisés qu'une Assemblée générale

ordinaire et extraordinaire se tiendra à huit clos le mercredi 30 juin 2021 à 9h30, au siège social de la Société

situé au 5, Rue de Castiglione – 75001 Paris, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolutions

suivants :

ORDRE DU JOUR

DECISIONS DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE STATUANT A TITRE ORDINAIRE :

- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre

2020 ;

- Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre

2020 ;

- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du

Code de Commerce ;

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus aux administrateurs ;

(première résolution)

- Affectation du résultat des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ; (deuxième résolution)

- Approbation des conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de Commerce ; (troisième résolution)

- Renouvellement du mandat de Monsieur Loïc Maurel en qualité d'administrateur ; (quatrième résolution)

- Rémunération allouée aux membres du Conseil d'administration ; (cinquième résolution)

- Pouvoirs (sixième résolution).

DECISIONS DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE STATUANT A TITRE EXTRAORDINAIRE :

- Délégation de compétence consentie au conseil d'administration pour augmenter le capital de la Société avec

maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ; (septième résolution)

- Délégation de compétence consentie au conseil d'administration pour augmenter le capital de la Société avec

suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public ; (huitième

résolution)

- Délégation de compétence consentie au conseil d'administration pour augmenter le capital de la Société avec

suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans la limite de 20% du capital par an, par

voie de placement privé ; (neuvième résolution)

- Délégation de compétence consentie au conseil d'administration pour augmenter le nombre de titres à émettre

en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription des actionnaires ; (dixième

résolution)

- Délégation de compétence à conférer au conseil d'administration à l'effet de décider l'incorporation au capital

de bénéfices, réserves ou primes ; (onzième résolution)

- Délégation de compétence consentie au conseil d'administration pour augmenter le capital au bénéfice d'une

ou plusieurs catégories dénommées d'investisseurs ; (douzième résolution)

- Délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour augmenter le capital de la Société au

profit des adhérents au plan d'épargne d'entreprise ; (treizième résolution)

- Examen de la situation de la Société et décision à prendre par application de l'article L.225-248 alinéa 1 du

Code de commerce quant à sa dissolution anticipée ; (quatorzième résolution)

- Pouvoirs (quinzième résolution).

Les textes des projets de résolutions présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à l'ordre du jour à

leur demande seront mis en ligne à la rubrique Investisseur du site Internet de la Société

(http://gour-medical.com/investisseurs/) dès lors qu'ils remplissent les conditions précitées.