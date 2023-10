31/10/2023 - 18:00

Le Conseil d'administration de Gold by Gold (FR0011208693 - ALGLD), groupe français de collecte, recyclage/affinage et négoce de métaux précieux coté sur Euronext Growth à Paris, a arrêté, lors de sa réunion du 30 octobre 2023, les comptes intermédiaires au titre du 1er semestre de l'exercice 2023. Ces informations semestrielles non auditées, présentées et commentées ci-dessous de manière synthétique, ont été établies en données consolidées selon les normes comptables françaises

Données consolidées en K€ - Normes comptables françaises S1 2023 S1 2022 Chiffre d'affaires 3 501 4 496 Marge brute -70 517 Taux de marge brute n.a. 11,5% Résultat d'exploitation -479 75 Résultat financier 7 26 Résultat exceptionnel 23 -232 Résultat net consolidé -448 -153 dont intérêts minoritaires -73 -8 Résultat net part du groupe -375 -145

Activité & faits marquants du 1er semestre 2023

Au 1er semestre 2023, Gold by Gold a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 3,5 M€, en repli de -22% par rapport au 1er semestre 2022.

Cette évolution est le reflet du recul des activités de Négoce d'Or depuis la filiale colombienne Gold by Gold Colombia, activités ralenties depuis le 2nd semestre 2022 en raison du changement politique qu'a connu le pays durant l'été 2022 et de la concurrence accrue de marchés illégaux qui se sont développés. Parallèlement, les activités d'affinage et d'Or tracé en France auprès de joailliers innovants et d'artisans sont également en repli, ces derniers privilégiant désormais plus largement l'Or recyclé que l'Or tracé.

La division Négoce & Affinage a négocié 54 kg d'Or au cours du 1er semestre 2023 (vs. 63 kg d'Or au 1er semestre 2022). Ces exportations d'Or se sont déroulées dans un contexte de marché de l'Or globalement stable (variation de +4% du prix moyen de l'Or exprimé en euro au 1er semestre 2023 par rapport au 1er semestre 2022 - Source : World Gold Council).

L'activité de la division Collecte & Recyclage est restée atone au 1er semestre 2023, le cadre législatif et réglementaire français ne permettant pas de redéployer les activités de recyclage de l'Or auprès des particuliers sur internet.

Résultats financiers semestriel 2023

La marge brute semestrielle 2023 s'est établie à -70 K€ au 1er semestre 2023 contre 517 K€ un an plus tôt. Ce niveau de marge brute est lié à (i) des marges des activités de négoce fortement réduites sur le marché « officiel » avec des volumes faibles et une concurrence exacerbée par le développement des marchés illégaux qui pèse fortement sur les prix et, (ii) l'évolution défavorable de la parité euro/dollar sur la période.

Le résultat d'exploitation s'inscrit en recul à -479 K€ au 1er semestre 2023 contre 75 K€ l'an dernier, avec une structure de coûts demeurée stable au cours de la période

Le résultat financier est non significatif à 7 K€ au 1er semestre 2023.

Le résultat exceptionnel est positif à hauteur de 23 K€, porté par des reprises de provisions sur exercices antérieurs. Pour rappel, Gold by Gold avait enregistré une perte exceptionnelle de -232 K€ au 1er semestre 2022, constituée essentiellement d'ajustements de provisions sur les stocks d'Or immobilisés au Pérou consécutifs à l'évolution de la parité euro/dollar.

Au final, la perte nette semestrielle s'élève à -375 K€, à comparer à -145 K€ au 1er semestre 2022.

Situation financière au 30 juin 2023

Données consolidées en K€ 30/06/2023 31/12/2022 Données consolidées en K€ 30/06/2023 31/12/2022 Actif immobilisé 299 302 Capitaux propres 2 965 3 486 dont intérêts minoritaires 20 89 Actif circulant 4 720 4 792 dont stocks 1 924 1 799 Provisions 2 243 2 286 dont créances clients 1 051 1 305 dont autres créances 1 724 1 679 Dettes financières 240 219 dont emprunts financiers 240 219 Disponibilités 1 594 2 144 Autres dettes 1 165 1 209 dont dettes fournisseurs 805 918 TOTAL ACTIF 6 613 7 270 TOTAL PASSIF 6 613 7 270

Gold by Gold conservait une situation bilancielle équilibrée à l'issue du 1er semestre 2023.

Les capitaux propres consolidés du Groupe étaient de 3,0 M€ au 30 juin 2023.

Les stocks s'établissaient à un niveau de 1,9 M€ et les créances clients à 1,1 M€.

La trésorerie disponible s'élevait à 1,6 M€ et les dettes financières totalisaient 240 K€, dont 188 K€ au titre d'un prêt garanti par l'État (PGE).

A mi-2023, Gold by Gold bénéficiait ainsi d'une trésorerie nette excédentaire de 1,4 M€, représentant 46% des fonds propres et 0,50 € par action.

Perspectives

Après un 1er semestre 2023 fortement ralenti par un environnement de marché adverse au développement de l'activité de Négoce d'Or en Colombie, les ventes du 3ème trimestre ont été plus soutenues, avec 40 kg d'Or négociés au cours du trimestre écoulé. Toutefois, les niveaux de marge demeurent fortement impactés par la concurrence des marchés illégaux conséquence des changements politiques récents dans le pays.

Au Pérou, Gold by Gold reste mobilisé et accompagne les actions en justice en cours.

Le Groupe veille à continuer d'optimiser sa structure de coûts et à préserver sa situation financière.

