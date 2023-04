28/04/2023 - 20:00

Le Conseil d'administration de Gold by Gold (FR0011208693 - ALGLD), groupe français de collecte, recyclage/affinage et négoce de métaux précieux coté sur Euronext Growth à Paris, a arrêté, lors de sa réunion ce jour, les comptes annuels de l'exercice 2022. Ces informations annuelles auditées, présentées et commentées ci-dessous de manière synthétique, ont été établies en données consolidées selon les normes comptables françaises.

Données consolidées en K€ - Normes comptables françaises 2022 2021 Chiffre d'affaires 8 203 6 928 Marge brute 629 494 Taux de marge brute 7,7% 7,1% Résultat d'exploitation -55 -260 Résultat financier 6 -5 Résultat exceptionnel -210 -4 Résultat net consolidé -239 -177 dont intérêts minoritaires -14 -14 Résultat net part du groupe -226 -164

Activité & faits marquants de l'exercice 2022

En 2022, Gold by Gold a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 8,2 M€, en progression de +18% par rapport à 2021.

La division Négoce & Affinage a négocié 121 kg d'Or en 2022 (vs. 110 kg d'Or en 2021), porté par la montée en puissance de l'activité de la nouvelle base colombienne, progression toutefois plus lente que prévue en raison du changement politique qu'a connu le pays durant l'été 2022. Les exportations d'Or se sont déroulées dans un contexte de marché de l'Or porteur (variation de +8% du prix moyen de l'Or exprimé en euro en 2022 par rapport à 2021 - Source : World Gold Council).

En 2022, la filiale colombienne Gold by Gold Colombia a obtenu la certification de minerais responsables, Responsible Minerals Assurance Process (RMAP), qui garantit que les process en place sont conformes aux exigences du Guide de devoir de diligence de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) pour des chaînes d'approvisionnement responsables en minerais.

Les activités d'affinage et d'Or tracé auprès de joailliers innovants et d'artisans sont demeurées stable en France, ces derniers privilégiant désormais plus largement l'Or recyclé que l'Or tracé.

L'activité de la division Collecte & Recyclage est restée atone en 2022, le cadre législatif et réglementaire français ne permettant toujours pas d'envisager le redéploiement du recyclage de l'Or auprès des particuliers sur internet, malgré des cours de l'Or relativement élevés.

Résultats financiers 2022

La marge brute 2022 s'est établie à 629 K€, en progression de +27% par rapport à 2021.

Le taux de marge brute ressort ainsi à 7,7% en 2022, contre 7,1% en 2021. Cette évolution est le fruit (i) de la hausse des volumes des activités de Négoce d'Or, et (ii) de la progression des cours de l'Or sur la période.

La perte d'exploitation a été limitée à -55 K€ en 2022, contre -260 K€ en 2021. Avec des volumes de négoce d'Or encore limités, l'activité n'a pas permis de couvrir l'augmentation de la structure de coûts lié au redéploiement en Colombie (5 recrutements réalisés en 2022 au sein de la nouvelle filiale colombienne).

Le résultat financier est non significatif en 2022.

Gold by Gold enregistre une perte exceptionnelle de -210 K€, constituée d'ajustements de provisions sur les stocks d'Or immobilisés au Pérou (sans impact sur la trésorerie) consécutifs à l'évolution défavorable de la parité euro/dollar, et, dans une moindre proportion, des coûts liés à l'opération d'apport partiel d'actif (filialisation des activités de Gold By Gold et apport de l'ensemble des activités ainsi que des titres de la filiale Gold by Gold Colombia à Aurfina Fondeur Affineur) (lire le communiqué de presse du 24 novembre 2022).

Au final, la perte nette annuelle s'élève à -226 K€ au titre de l'exercice 2022.

Situation financière au 31 décembre 2022

Données consolidées en K€ 31/12

2022 31/12

2021 Données consolidées en K€ 31/12

2022 31/12

2021 Actif immobilisé 302 282 Capitaux propres 3 486 3 851 dont intérêts minoritaires 89 111 Actif circulant 4 792 4 465 dont stocks 1 799 1 230 Provisions 2 286 2 196 dont créances clients 1 305 1 575 dont autres créances 1 679 1 594 Dettes financières 219 251 dont emprunts financiers 219 250 Disponibilités 2 143 3 676 Autres dettes 1 209 2 077 dont dettes fournisseurs 918 821 TOTAL ACTIF 7 270 8 423 TOTAL PASSIF 7 270 8 423

Gold by Gold conserve un bilan sain à l'issue de l'exercice 2022.

Les capitaux propres consolidés du Groupe étaient de 3,5 M€ au 31 décembre 2022.

Les stocks s'établissaient à un niveau de 1,8 M€, en accroissement du fait de l'activité enregistrée en fin d'année, et les créances clients à 1,3 M€.

La trésorerie disponible s'élevait à 2,1 M€ et les dettes financières totalisaient 219 K€, dont 218 K€ au titre d'un prêt garanti par l'État (PGE).

A fin 2022, Gold by Gold bénéficiait ainsi d'une trésorerie nette excédentaire de 1,9 M€.

Gold by Gold proposera à la prochaine assemblée générale des actionnaires le versement d'un dividende de 0,03 € par action au titre de l'exercice 2022.

Evènement post clôture

Début 2023 le Groupe a finalisé l'apport partiel d'actif relatif à la filialisation des activités de Gold By Gold prévoyant que Gold by Gold SA apporte à Aurfina Fondeur Affineur l'ensemble de ses activités ainsi que les titres de sa filiale Gold by Gold Colombia.

Fin janvier 2023, la société a été informée de la suspension du projet de cession des 2 220 650 actions Gold By Gold détenues par M. Patrick Schein, principal actionnaire et Président - Directeur général de la Société, représentant 82,42% du capital, l'acquéreur du bloc d'actions ayant indiqué son intention de ne plus se porter acquéreur de ces actions, suspendant de facto le projet de cession de la filiale Aurfina Fondeur Affineur à M. Patrick Schein.

Perspectives

Dans un contexte de marché porteur pour les cours de l'Or, Gold by Gold se concentre en 2023 sur le développement de ses activités de Négoce d'Or à partir de sa base colombienne. Le changement politique intervenu mi-2022 en Colombie constitue toutefois aujourd'hui un frein important au développement de l'activité dans ce pays. Au Pérou, Gold by Gold reste mobilisé et accompagne les actions en justice en cours.

Le Groupe veillera en 2023 à continuer d'optimiser sa structure de coûts et à préserver sa situation financière.

