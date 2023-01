30/01/2023 - 19:35

Gold by Gold (FR0011208693 - ALGLD), groupe français de collecte, recyclage/affinage et négoce de métaux précieux coté sur Euronext Growth à Paris, informe ses actionnaires de la finalisation de l'apport partiel d'actif relatif à la filialisation des activités de Gold By Gold prévoyant que Gold by Gold (la « Société ») apporte à Aurfina Fondeur Affineur l'ensemble de ses activités ainsi que les titres de sa filiale Gold by Gold Colombia (lire le communiqué de presse du 24 novembre 2022).

La Société a également été informée de la suspension du projet de cession des 2 220 650 actions Gold By Gold détenues par M. Patrick Schein, principal actionnaire et Président - Directeur général de la Société, représentant 82,42% du capital. L'acquéreur du bloc d'actions ayant indiqué son intention de ne plus se porter acquéreur de ces actions, aucun seuil réglementaire impliquant le dépôt d'une offre publique obligatoire ne sera franchi. Enfin, le projet de cession de la filiale Aurfina Fondeur Affineur à M. Schein est par conséquence suspendu.

La Société a demandé à Euronext Paris la reprise de cotation du titre Gold By Gold sur le marché Euronext Growth à Paris à compter de la séance de Bourse du mercredi 1er février 2023.

A propos de Gold by Gold

Créé en 1992, Gold by Gold est un groupe français de collecte, de recyclage et de négoce de métaux précieux. A travers ses trois divisions opérationnelles, Gold by Gold bénéficie d'un modèle totalement intégré et maitrise l'intégralité de la chaîne d'approvisionnement des métaux précieux, depuis leur extraction ou achat jusqu'à leur affinage au sein de ses propres ateliers et leur revente.

> Division Négoce & Affinage : négoce international d'Or primaire entre des mines et collecteurs d'Or basés dans différents pays d'Amérique du Sud et l'Europe et affinage de l'Or pour compte propre et pour des acteurs de l'industrie bijoutière ou des collecteurs spécialisés ;

> Division Collecte & Recyclage : collecte et le recyclage de l'Or auprès des particuliers en France sur internet, sur le site GoldbyGold.com ;

Le capital social de Gold by Gold est composé de 2 694 462 actions. Gold by Gold est coté sur Euronext Growth à Paris. Code ISIN FR0011208693 – Mnémo : ALGLD – Code ICB : 1777 – Gold mining.

Pour plus d'informations : Goldbygold-groupe.com

