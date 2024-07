18/07/2024 - 18:00

Lyon (France) - le 18 juillet 2024 - 18h00 - genOway (Euronext GrowthTM - ALGEN - ISIN : FR0004053510), société spécialisée dans la conception de solutions précliniques prédictives (mimer toujours mieux l'humain et sa maladie) pour permettre aux acteurs de la recherche pharmaceutique de sélectionner les candidats médicaments les plus efficaces et les plus sûrs, publie son chiffre d'affaires du 1er semestre 2024.

La société a réalisé un chiffre d'affaires de 10,7 M€ au 1er semestre 2024, contre 9,3 M€ au 1er semestre 2023, soit une croissance exclusivement organique de +15%. Cette solide performance est conforme à l'objectif communiqué en mars dernier de réaliser une croissance annuelle en 2024 similaire à celle de 2023 (soit +3 M€ de chiffre d'affaires comme pour les trois derniers exercices).

Chiffre d'affaires du 1er semestre (1er janvier au 30 juin) :

En M€ - Données non auditées 1er semestre 2022 1er semestre 2023 1er semestre 2024 Variation

(S1 2024 vs. S1 2023) Chiffre d'affaires 7,8 9,3 10,7 +15%

Pour la 5ème année consécutive, genOway continue de générer semestre après semestre une croissance organique à deux chiffres, tirée par le développement de ses ventes de modèles Catalogue.

Compte tenu de l'évolution de la demande client pour les modèles pré-cliniques, la séparation des activités Catalogue et Sur-mesure ne paraît plus pertinente. En effet, consécutivement au fort développement de l'offre Catalogue ces dernières années, les clients ont un choix de plus en plus large pour effectuer rapidement les premiers tests pré-cliniques sur leurs composés. Ils peuvent ensuite demander de modifier ces modèles catalogues ou de les croiser avec d'autres modèles catalogues afin de les rendre plus prédictifs. Ces changements d'habitudes rendent les offres Catalogue & Sur-mesure de genOway complétement fongibles. C'est dans ce contexte que genOway a pris la décision de regrouper dorénavant ces deux activités dans un seul et même segment d'activité.

Le plan Route50+ ambitionne d'accélérer la croissance de la société, établie aujourd'hui à +3M€ par an (11 M€ en 2020, 14 M€ en 2021, 17 M€ en 2022 et 20 M€ en 2023) pour viser une croissance annuelle de +20%, conduisant à une progression du chiffre d'affaires de plus en plus importante année après année (+5 M€ à compter de 2025, puis +6 M€ en 2026, etc.).

À travers le plan Route50+, genOway vise un objectif de 50 M€ de ventes à horizon 2028, avec une marge d'EBITDA supérieure à 15% sur toutes les années du plan stratégique, tout en intégrant les investissements nécessaires à la réalisation des différents axes de développement. Les objectifs sur lesquels reposent cette croissance exclusivement organique à savoir la mise en route de nouvelles offres produits et des moyens commerciaux supplémentaires avancent globalement de façon satisfaisante.

Alexandre Fraichard, Directeur général de genOway, déclare : « L'année 2024 est une année de construction pour genOway afin de poser les bases qui nous permettront d'atteindre les objectifs de notre nouveau plan stratégique ROUTE50+ visant à atteindre un minimum de 50 M€ de chiffre d'affaires en accélérant la croissance à un rythme moyen de +20% par an

Des efforts importants ont été engagées depuis le début de l'année, par exemple pour le renforcement de notre équipe commerciale ou pour le développement de nouveaux modèles en particulier dans le domaine de l'inflammation. Ce travail important et mobilisateur n'a pas encore impacté la croissance de la société qui devrait s'inscrire cette année à un niveau comparable à celui observé au cours des trois dernières années, à savoir +3M€ de chiffre d'affaires soit une croissance au 2nd semestre similaire à celle observée au 1er semestre.

Nous sommes confiants dans notre capacité à pouvoir mettre en œuvre rapidement les changements nécessaires à la réalisation de notre plan ROUTE50+ pour accélérer la croissance dès 2025. »

Prochaine publication : Résultats semestriels 2024, le 23 septembre 2024, après la clôture des marchés d'Euronext.

À propos de genOway

Fondée en 1999, genOway est une société dont la mission est de mimer toujours mieux l'humain et sa maladie pour contribuer à prévenir et guérir. La société est spécialisée dans la conception, le développement et la commercialisation de modèles précliniques génétiquement modifiés, de souris, de rats et de lignées cellulaires. Chaque jour, genOway crée et améliore ses services et produits pour fournir les solutions précliniques les plus prédictives et ainsi permettre à ses clients de sélectionner leur candidat médicament le plus efficace et le plus sûr.

Dotée de plus de 20 ans d'expertise dans les modèles conçus sur mesure, et d'une plateforme technologique constituée de licences mondiales exclusives (CRISPR/Cas9, Smash), genOway a élaboré à partir de 2018 un catalogue de modèles « humanisés » prêts à l'emploi pour la recherche en immuno-oncologie et pour les immunothérapies.

Basée à Lyon (France), genOway opère dans plus de 28 pays, en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Elle compte parmi ses clients, 380 institutions dont les plus prestigieux laboratoires de recherche académique et 170 entreprises du secteur des sciences de la vie, dont 17 des 20 premières entreprises pharmaceutiques mondiales. En 2022, genOway a enregistré un chiffre d'affaires de 17,1 M€, en croissance de +22%, et une marge d'EBITDA de 18,8%. Fort d'un chiffre d'affaires en progression de +20% au 1er semestre 2023, la marge d'EBITDA a atteint 25,0% au cours de ce même semestre.

genOway est cotée en Bourse sur Euronext Growth à Paris – Code : ALGEN – Code ISIN : FR0004053510

