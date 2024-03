26/03/2024 - 17:45

EBITDA de 4,6 M€ en hausse de +54% , soit une marge d'EBITDA de 23,0% contre 18,8% en 2022

Un endettement net pour la première fois à l'équilibre depuis l'initiation du plan stratégique en 2019

Lyon (France) - le 26 mars 2024 - 18 h00 - genOway (Euronext GrowthTM - ALGEN ISIN : FR0004053510), société de biotechnologie spécialisée dans la conception de solutions précliniques prédictives (mimer toujours mieux l'humain et sa maladie) pour permettre à ses clients de sélectionner leur candidat médicament le plus efficace et le plus sûr, publie ses résultats annuels audités au titre de l'exercice 2023 (clos le 31 décembre 2023), arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 25 mars 2024.

Principaux éléments financiers 2023 :

En K€ - Données auditées - Normes françaises 2023 2022 Variation Chiffre d'affaires 20 046 17 053 +18% Modèles Sur mesure & Licences 6 325 7 039 -10% Modèles Catalogue 13 721 10 015 +37% EBITDA1 4 603 3 205 +54% Marge d'EBITDA (en % du CA) 23,0% 18,8% Résultat d'exploitation 2 065 950 +117% Résultat financier -111 -319 Résultat exceptionnel 3 447 Impôts & Intéressement -390 -300 Résultat net 1 568 778 +102%

1 Résultat d'exploitation hors dotation aux amortissements et hors pertes & et gains de change sur dettes et créances commerciales.

Alexandre Fraichard, Directeur général de genOway déclare : « Les résultats de 2023 viennent témoigner une nouvelle fois du succès de notre 1er plan stratégique 2019-2024 centré sur le développement d'un catalogue de modèles de recherche préclinique destinés au marché de l'immuno-oncologie. Cette gamme Catalogue a continué de progresser fortement en 2023 avec une croissance de +37%, après des hausses annuelles successives de +43% en 2022, +45% en 2021 et +33% en 2020.

Ce plan aura ainsi permis à la société de doubler de taille en passant de 9,5 M€ de chiffre d'affaires en 2019 à 20,0 M€ en 2023, avec une croissance exclusivement organique de +20% en moyenne par an au cours des quatre dernières années. Ce plan s'est accompagné également d'une forte amélioration de notre profitabilité avec une marge d'EBITDA qui est passée de 6% en 2019 à 23% sur 2023.

Afin de poursuivre sur cette belle trajectoire, genOway a lancé en janvier 2024 son nouveau plan stratégique Route 50+ visant à générer une croissance organique moyenne de l'ordre de +20% par an au cours des prochaines années pour atteindre un minimum de 50 M€ de ventes à horizon 2028 tout en conservant une marge d'EBITDA supérieure à 15%. C'est une nouvelle phase de développement qui démarre pour genOway et ses équipes, avec l'ambition affirmée d'être reconnu comme un acteur de référence au service de ses clients et de la recherche préclinique mondiale »

Benjamin Bruneau, Directeur financier de genOway, ajoute : « Au-delà de la forte croissance de notre activité et d'une rentabilité élevée, la performance réalisée sur 2023 a généré une capacité d'autofinancement record de 3,8 M€. Ceci nous a permis de financer l'intégralité de nos investissements à hauteur de 2,0 M€ ainsi que le remboursement annuel de nos emprunts pour 1,8 M€. Nous sommes donc désormais en capacité d'autofinancer nos investissements, et donc notre croissance future, tout en poursuivant notre désendettement financier. Nous avons d'ores et déjà atteint un endettement net quasiment nul à la clôture de l'exercice 2023. »

Croissance soutenue de +37% des modèles Catalogue en 2023

À l'issue de l'exercice 2023, genOway a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 20,0 M€, en croissance exclusivement organique de +18% par rapport à 2022.

Dans la continuité des quatre dernières années, la croissance est une nouvelle fois portée par le fort développement de l'activité de modèles Catalogue, qui représente désormais plus des deux tiers des ventes de la société. L'activité de modèles Sur mesure & Licences est en retrait de -10% en 2023. Cette baisse s'explique par un changement progressif des demandes des clients, qui souhaitent dorénavant acheter de nouveaux modèles au travers du Catalogue genOway, plutôt que de les faire développer pour leur propre compte. Cela permet notamment de mutualiser les coûts, en particulier lorsque ces nouveaux modèles sont développés et produits par genOway dans le cadre d'un consortium.

Forte progression de l'EBITDA et du résultat d'exploitation en 2023

L'EBITDA a progressé de +54% en 2023 à 4,6 M€, en lien avec la croissance du chiffre d'affaires des modèles Catalogue, qui bénéficie d'une plus forte profitabilité avec des niveaux de marge brute entre 50% et 70% en fonction de la spécificité du modèle. La marge d'EBITDA ressort ainsi à 23,0% sur l'année 2023, contre 18,8% un an plus tôt.

Le résultat d'exploitation atteint 2,1 M€ et affiche une forte hausse de +117% par rapport à 2022. Ce résultat intègre un impact positif de 1,5 M€ faisant suite à la concession d'une licence d'exploitation des modèles Catalogue de genOway à genOway Shanghai en contrepartie de l'acquisition de 45% des titres de la co-entreprise (lire le communiqué de presse du 17 octobre 2023). Il intègre également une provision de 1,8 M€ afin de déprécier la totalité de la créance Cyagen dans les comptes de genOway à la suite d'une réévaluation du risque sur le recouvrement de cette dernière. La décision d'arbitrage est attendue au 2nd semestre 2024.

Les dotations aux amortissements sont en légère hausse de +0,1 M€ à 2,4 M€, en lien avec la politique d'investissements pour le développement d'une dizaine de nouveaux modèles Catalogue chaque année, dont l'amortissement est étalé sur 5 ans.

Après la prise en compte d'un résultat financier de -0,1 M€, comprenant principalement les intérêts de la dette, et en l'absence de résultat exceptionnel, le résultat net est doublé, pour s'établir à 1,6 M€ en 2023 contre 0,8 M€ en 2022, soit une marge nette de 7,8%.

Évolution de la structure financière de la société

Au niveau du bilan, les capitaux propres s'élèvent à 16,5 M€ au 31 décembre 2023 contre 15,4 M€ à fin 2022. Le niveau de trésorerie disponible ressort à 4,3 M€ auxquels il convient d'ajouter 2,7 M€ correspondant au Crédit Impôt Recherche de 2022, traditionnellement versé au 2nd semestre de l'exercice suivant. Ce dernier a fait l'objet d'un contrôle par l'administration fiscale qui n'a révélé aucune anomalie et le versement a finalement été effectué intégralement le 31 janvier 2024, post clôture de l'exercice.

Le tableau ci-après présente la situation financière aux 31 décembre 2023 et 31 décembre 2022.

Données auditées en milliers d'euros 31 déc. 2023 31 déc. 2022 Trésorerie disponible 4 251 4 873 Dettes financières -7 224 -9 029 Crédit Impôt Recherche 2022 perçu le 31/01/2024* 2 732 - Trésorerie nette de l'endettement financier* -241 -4 156 Capitaux propres 16 504 15 366

* Le CIR au titre de l'exercice 2022 a été exceptionnellement perçu en retard en janvier 2024 alors qu'il est traditionnellement perçu au cours du 2nd semestre de l'exercice suivant.

Route 50+ pour bâtir un leader mondial au service de la recherche préclinique

En janvier 2024, genOway a présenté son nouveau plan stratégique Route 50+, qui vise à bâtir un leader mondial reconnu, au service de la recherche préclinique.

Route 50+ s'appuie sur trois principaux axes de développement produits :

L'extension de la gamme des modèles Catalogue développés par genOway, par l'élargissement de leur utilisation aux principaux axes thérapeutiques en exploitant leur composante inflammatoire ; Le déploiement des modèles Catalogue genOway au-delà de la mesure de l'efficacité des candidats médicament, aux phases d'étude de leur distribution et sécurité et ainsi couvrir la totalité de la chaîne de valeur ; L'accélération du développement d'une offre complète de modèles cellulaires, qui représente actuellement l'outil préclinique le plus utilisé du marché.

Route 50+ démultiplie les ressources commerciales disponibles en s'appuyant sur 3 leviers :

Tripler les effectifs commerciaux sur les marchés prioritaires ; Amplifier notre réseau de partenaires commerciaux, après une première JV en Chine, pour couvrir en particulier les principaux marchés asiatiques ; Cibler un nouveau marché, les sociétés de services précliniques pour que nos produits soient intégrés à leurs offres et ainsi vendus par leurs forces commerciales.

Ce nouveau plan à 5 ans vise une croissance organique moyenne de l'ordre de +20% par an sur toute la durée du plan pour atteindre, à minima, 50 M€ de ventes à horizon 2028, avec une marge d'EBITDA supérieure à 15% sur toutes les années du plan stratégique, tout en intégrant les investissements nécessaires à la réalisation des différents axes de développement. Cette croissance, exclusivement organique, sera intégralement auto-financée.

La société entend également travailler sur des projets d'acquisitions pour accélérer sa croissance au-delà de son objectif organique de 50 M€, en ciblant uniquement ses axes stratégiques, modèles cellulaires et expertise inflammatoire.

Perspectives 2024

L'exercice 2024 devrait s'inscrire dans une dynamique de croissance similaire à 2023, toujours tirée par le développement de l'offre de modèles Catalogue. L'activité de services à façon devrait quant à elle continuer sa mutation pour s'imbriquer de plus en plus dans le développement de nouveaux modèles en partenariat avec les clients sur base des modèles Catalogue existants.

L'implémentation du nouveau plan stratégique Route 50+ se déroule conformément à la feuille de route avec le lancement de nombreux recrutements pour structurer la société au niveau commercial et accélérer les programmes de recherche et développement afin d'élaborer les modèles de nouvelle génération permettant de réaliser des études précliniques toujours plus prédictives.

Rapport annuel 2023

Le rapport annuel sera mis en ligne sur le site d'Euronext (https://live.euronext.com/fr) fin avril et pourra être consulté sur le site genOway (www.genoway.com ) dans la rubrique « Relations investisseurs. »

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2024, le 18 juillet 2024, après la clôture des marchés d'Euronext.

À propos de genOway

Fondée en 1999, genOway est une société dont la mission est de mimer toujours mieux l'humain et sa maladie pour contribuer à prévenir et guérir. La société est spécialisée dans la conception, le développement et la commercialisation de modèles précliniques génétiquement modifiés, de souris, de rats et de lignées cellulaires. Chaque jour, genOway crée et améliore ses services et produits pour fournir les solutions précliniques les plus prédictives et ainsi permettre à ses clients de sélectionner leur candidat médicament le plus efficace et le plus sûr.

Dotée de plus de 20 ans d'expertise dans les modèles conçus sur mesure, et d'une plateforme technologique constituée de licences mondiales exclusives (CRISPR/Cas9, Smash), genOway a élaboré à partir de 2018 un catalogue de modèles « humanisés » prêts à l'emploi pour la recherche en immuno-oncologie et pour les immunothérapies.

Basée à Lyon (France), genOway opère dans plus de 28 pays, en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Elle compte parmi ses clients, 380 institutions dont les plus prestigieux laboratoires de recherche académique et 170 entreprises du secteur des sciences de la vie, dont 17 des 20 premières entreprises pharmaceutiques mondiales. En 2022, genOway a enregistré un chiffre d'affaires de 17,1 M€, en croissance de +22%, et une marge d'EBITDA de 18,8%. Fort d'un chiffre d'affaires en progression de +20% au 1er semestre 2023, la marge d'EBITDA a atteint 25,0% au cours de ce même semestre.

genOway est cotée en Bourse sur Euronext Growth à Paris – Code : ALGEN – Code ISIN : FR0004053510

