09/02/2024 - 11:00

Lyon (France) - le 9 février 2024 - genOway (Euronext GrowthTM - ALGEN - ISIN : FR0004053510), société spécialisée dans la conception de solutions précliniques prédictives (mimer toujours mieux l'humain et sa maladie) pour permettre aux acteurs de la recherche pharmaceutique de sélectionner les candidats médicaments les plus efficaces et les plus sûrs, annonce avoir intégré pour la 1ère fois le palmarès 2024 des 500 « Champions de la croissance ». Publié par Les Echos, en partenariat avec Statista, ce classement dévoile les 500 entreprises françaises ayant réalisé les plus belles trajectoires de croissance de leur chiffre d'affaires entre 2019 et 2022.

En 2019, genOway a opéré un changement de business model à travers la création d'un catalogue de modèles de recherche préclinique destiné au marché de l'immuno-oncologie, au côté de son activité historique de modèles à façon. Ce choix stratégique a permis à la Société de doubler de taille entre 2019 et 2023 (de 9,5 M€ en 2019 à 20,1 M€ en 2023), avec une croissance exclusivement organique de +20% en moyenne par an au cours des quatre dernières années et une forte amélioration de la profitabilité, avec une marge d'EBITDA supérieur à 15% depuis 2022.

Sur la période 2019-2022 du palmarès 2024, genOway a réalisé plus de +78% de croissance totale, soit un taux de croissance annuel moyen de +21,7% qui positionne la société à la 306e place des 500 entreprises les plus dynamiques de France.

Alexandre Fraichard, Directeur général et co-fondateur de genOway, déclare : « Nous sommes fiers et honorés de faire partie de ce prestigieux palmarès des champions français de la croissance. Ce classement est surtout une reconnaissance de l'engagement de l'ensemble des équipes et de la pertinence de notre stratégie de développement. Fort de cette trajectoire, nous avons lancé en début d'année notre nouveau plan stratégique baptisé « Route 50+ » pour poursuivre notre très forte croissance, avec un niveau élevé de rentabilité. Route 50+ vise à réaliser une croissance organique de 20% par an au cours des prochaines années, totalement autofinancée, pour atteindre un chiffre d'affaires à minima de 50 M€ en 2028, auquel pourrait s'ajouter des opérations de croissance externe de sociétés à fort contenu technologique pour accélérer cette croissance. »

Le classement complet a été publié dans le numéro spécial du magazine les Echos Week-end du 9 février 2024. Il est également consultable sur le site Internet Lesechos.fr et sur le portail fr.statista.com.

Prochaine publication : Résultats annuels 2023, le 26 mars 2024, après la clôture des marchés d'Euronext.

À propos de genOway

Fondée en 1999, genOway est une société dont la mission est de mimer toujours mieux l'humain et sa maladie pour contribuer à prévenir et guérir. La société est spécialisée dans la conception, le développement et la commercialisation de modèles précliniques génétiquement modifiés, de souris, de rats et de lignées cellulaires. Chaque jour, genOway crée et améliore ses services et produits pour fournir les solutions précliniques les plus prédictives et ainsi permettre à ses clients de sélectionner leur candidat médicament le plus efficace et le plus sûr.

Dotée de plus de 20 ans d'expertise dans les modèles conçus sur mesure, et d'une plateforme technologique constituée de licences mondiales exclusives (CRISPR/Cas9, Smash), genOway a élaboré à partir de 2018 un catalogue de modèles « humanisés » prêts à l'emploi pour la recherche en immuno-oncologie et pour les immunothérapies.

Basée à Lyon (France), genOway opère dans plus de 28 pays, en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Elle compte parmi ses clients, 380 institutions dont les plus prestigieux laboratoires de recherche académique et 170 entreprises du secteur des sciences de la vie, dont 17 des 20 premières entreprises pharmaceutiques mondiales. En 2022, genOway a enregistré un chiffre d'affaires de 17,1 M€, en croissance de +22%, et une marge d'EBITDA de 18,8%. Fort d'un chiffre d'affaires en progression de +20% au 1er semestre 2023, la marge d'EBITDA a atteint 25,0% au cours de ce même semestre.

genOway est cotée en Bourse sur Euronext Growth à Paris – Code : ALGEN – Code ISIN : FR0004053510