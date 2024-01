16/01/2024 - 18:05

50 M€ de chiffre d'affaires visé à horizon 2028, exclusivement par croissance organique

Stratégie de croissance externe pour accélérer davantage le développement

Marge d'EBITDA minimum de 15% tout au long du plan

Lyon (France) - le 16 janvier 2024 - 18h00 - genOway (Euronext GrowthTM - ALGEN - ISIN : FR0004053510), société spécialisée dans la conception de solutions précliniques prédictives (mimer toujours mieux l'humain et sa maladie) pour permettre aux acteurs de la recherche pharmaceutique de sélectionner les candidats médicaments les plus efficaces et les plus sûrs, dévoile son nouveau plan stratégique, baptisé Route 50+, et les objectifs financiers associés à horizon 2028.

Le succès du précédent plan stratégique 2019-2024, centré sur le développement d'un catalogue de modèles de recherche préclinique destiné au marché de l'immuno-oncologie, a permis à la société de doubler de taille (de 9,5 M€ en 2019 à 20,1 M€ en 2023), avec une croissance exclusivement organique de +20% en moyenne par an au cours des quatre dernières années et une forte amélioration de la profitabilité avec une marge d'EBITDA supérieur à 15% depuis 2022.

Ces quatre dernières années ont permis de développer un portefeuille clients de qualité, réparti de façon équilibrée entre les leaders mondiaux de l'industrie pharmaceutiques (17 des 20 premières sociétés pharmaceutiques mondiales) et les sociétés de biotechnologies, sans aucune dépendance client (le 1er client représente moins de 10% de l'activité de genOway). Ces résultats ont également mis en lumière la forte profitabilité générée par la vente des modèles Catalogue, dont la marge brute se situe entre 50% et 70% en fonction de la spécificité du modèle.

Afin de poursuivre cette dynamique de croissance, les équipes de genOway ont élaboré un plan stratégique 2024-2028 qui marque un nouveau changement d'échelle pour la société, avec la volonté de s'affirmer en tant que partenaire stratégique auprès des laboratoires de recherche pharmaceutique et des sociétés de biotechnologies, en rendant les données de leurs études précliniques plus prédictives et ainsi d'accélérer la recherche de nouveaux médicaments.

Ce nouveau plan à 5 ans vise une croissance organique moyenne de l'ordre de +20% par an sur toute la durée du plan pour atteindre, a minima, 50 M€ de ventes à horizon 2028.

Ce plan s'appuiera sur trois principaux axes de développement :

L'extension de la gamme des modèles Catalogue développés par genOway et l'élargissement de leur utilisation aux principaux axes thérapeutiques en exploitant leur composante inflammatoire. À l'utilisation actuelle des modèles genOway en immuno-oncologie s'ajouteront les maladies neurodégénératives et métaboliques, en ciblant le processus inflammatoire qui va constituer l'axe majeur d'investissement de l'industrie pharmaceutique dans les prochaines années.

L'utilisation des modèles Catalogue genOway à toutes les phases d'études précliniques pour couvrir la totalité de la chaîne de valeur. Au-delà des études d'efficacité sur les candidats médicaments pour lesquels ils sont utilisés à l'heure actuelle, les modèles genOway adresseront les études de pharmacocinétiques et de toxicité non réglementaire.

Le développement d'une offre complète de modèles cellulaires, qui représente actuellement l'outil préclinique le plus utilisé sur le marché mais qui pâtit encore d'un manque de fiabilité. La construction d'une offre avec des modèles cellulaires plus prédictifs permettrait ainsi de multiplier par x5 le marché de genOway, avec un marché mondial adressable qui passerait ainsi de 1 Mds$ à 5 Mds$.

Ces axes de développement seront servis par une stratégie commerciale renforcée autour de plusieurs leviers :

Triplement prévu des effectifs commerciaux, pour accroître la pénétration de genOway au sein des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques sur les marchés prioritaires : États-Unis et principaux marchés européens.

Création d'un réseau de distribution efficient dans la vente de produits très innovants, principalement sur les grands marchés en Asie et les pays occidentaux de taille moyenne. Dans cette perspective, genOway a d'ores et déjà annoncé en fin d'année 2023 la création d'une coentreprise à Shanghai (Chine), qui assurera localement la promotion et la vente de son catalogue de modèles précliniques en immuno-oncologie.

Utilisation d'un nouveau canal de distribution : les « intégrateurs » que sont les sociétés de services précliniques ou CROs (Customer Research Organisations) afin qu'ils intègrent les modèles Catalogue de genOway dans leurs offres de services aux sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques et ainsi bénéficier de leur force commerciale. Ces CROs représentent aujourd'hui un tiers du marché mondial des modèles précliniques.

La mise en œuvre de ce plan stratégique vise à permettre à genOway d'atteindre, d'ici 2028, un chiffre d'affaires minimum de 50 M€ avec une marge d'EBITDA supérieure à 15% sur toutes les années du plan stratégique, tout en intégrant les investissements nécessaires à la réalisation des différents axes de développement. Ces investissements majeurs seront de deux ordres :

Au niveau R&D, pour le développement de nouvelles solutions précliniques encore plus prédictives, et en particulier les futurs modèles cellulaires ;

Au niveau commercial, pour l'accroissement des équipes de vente et des équipes corporate afin de structurer la société et permettre une croissance organique de +20% par an tout au long du plan, mais également à plus long terme au-delà de l'horizon 2028.

Cette croissance, qui permettra à la société de dépasser 50 M€ de chiffre d'affaires en 2028 (contre 20,1 M€ à l'issue de l'exercice 2023) sera exclusivement organique et les investissements associés seront intégralement auto-financés. La société aura également développé les actifs lui permettant d'être en position de poursuivre une forte croissance au-delà de 2028 pour viser une nouvelle dimension.

À terme, l'objectif poursuivi par genOway est d'être identifié par ses clients, les plus grandes sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques mondiales, comme le partenaire de référence en capacité de leur apporter les solutions précliniques les plus prédictives, et être ainsi reconnu comme le fournisseur de solutions précliniques qui leur permet d'extraire le plus de valeur de leurs investissements en recherche et développement.

La société entend également travailler sur des projets d'acquisitions pour accélérer sa croissance au-delà de son objectif organique de 50 M€, en ciblant uniquement ses axes stratégiques, modèles cellulaires et expertise inflammatoire.

Alexandre Fraichard, Directeur général de genOway, déclare : « Notre objectif est ambitieux. Il vise à opérer un nouveau changement d'échelle pour la société afin de lui permettre de continuer à générer une croissance annuelle rentable et récurrente d'au moins +20% par an. Cela va nécessiter des investissements importants en R&D et des recrutements de profils expérimentés, en particulier sur les fonctions commerciales et marketing. Au cours des exercices 2024 et 2025, nous anticipons plus de 50 recrutements afin de délivrer les objectifs attendus.

Les revenus actuels et futurs générés par notre activité, le maintien d'une marge d'EBITDA minimale de 15% tout au long du plan ainsi qu'un endettement net proche de zéro devraient nous permettre d'auto-financer la réalisation de ce plan et de libérer suffisamment de ressources pour continuer à investir et pérenniser notre dynamique de croissance bien au-delà de 2028. C'est le début d'une nouvelle aventure pour genOway et ses collaborateurs, résolument tournée vers la croissance au service de ses clients, avec l'ambition d'affirmer la société comme un leader mondial reconnu, au service de la recherche préclinique.

Benjamin Bruneau, Directeur financier de genOway, commente : « Avec ce nouveau plan stratégique, la croissance de l'EBITDA sera fortement corrélée au développement de notre chiffre d'affaires et à l'objectif de 50 M€ visé à fin 2028. Ce dernier est basé sur une croissance exclusivement organique mais nous prévoyons également de travailler sur des opérations de croissance externe de sociétés à fort contenu technologique. Ceci pourrait nous permettre de nous renforcer par exemple dans les modèles cellulaires de nouvelle génération et d'accélérer notre croissance au-delà des objectifs du plan. »

Prochaine publication : Résultats annuels 2023, le 26 mars 2024, après la clôture des marchés d'Euronext.

