22/11/2023 - 18:00

Recommandation à l'Achat du titre genOway

Objectif de cours fixé à 5,80 €, soit un potentiel de +41%

Lyon (France) - le 22 novembre 2023 - 18h00 - genOway (Euronext GrowthTM - ALGEN - ISIN : FR0004053510), société française spécialisée dans la conception de modèles précliniques prédictifs (mimer toujours mieux l'humain et sa maladie) génétiquement modifiés pour permettre aux acteurs de l'industrie pharmaceutique, aux laboratoires de recherche et aux sociétés de biotechnologie de sélectionner leur candidat médicament le plus efficace et le plus sûr, annonce l'initiation du suivi du titre de la société par le bureau d'analyse financière d'Euroland Corporate.

La société Euroland Corporate accompagne plus d'une soixantaine d'entreprises cotées en assurant un suivi et une diffusion de l'analyse financière auprès des investisseurs institutionnels et individuels.

Elle initie aujourd'hui la couverture de genOway, avec une étude intitulée « Accélérer la mise sur le marché des thérapies innovantes », publiée le 22 novembre 2023, et une recommandation à l'Achat et un objectif de cours de 5,80 € par action, soit un potentiel de croissance de +41% par rapport au cours de clôture du 21 novembre 2023 (4,10 €).

L'analyse financière de genOway est disponible sur le site d'Euroland Corporate (www.elcorp.com/nos-analyses-financieres), ainsi que sur l'espace Investisseurs du site internet de Genoway (www.genoway.com), espace Investors, rubrique « analystes ».

En outre, initialement prévu fin novembre, genOway dévoilera son nouveau plan stratégique pour la période 2024-2029, le 16 janvier 2024 concomitamment à la publication de son chiffre d'affaires annuel 2023.

Ce plan sera assis sur le développement de nouveaux axes business qui viendront alimenter le développement de l'activité et poursuivre la dynamique de croissance soutenue engagée ces dernières années.

À propos de genOway

Fondée en 1999, genOway est une société dont la mission est de mimer toujours mieux l'humain et sa maladie pour contribuer à prévenir et guérir. La société est spécialisée dans la conception, le développement et la commercialisation de modèles précliniques génétiquement modifiés, de souris, de rats et de lignées cellulaires. Chaque jour, genOway crée et améliore ses services et produits pour fournir les solutions précliniques les plus prédictives et ainsi permettre à ses clients de sélectionner leur candidat médicament le plus efficace et le plus sûr.

Dotée de plus de 20 ans d'expertise dans les modèles conçus sur mesure, et d'une plateforme technologique constituée de licences mondiales exclusives (CRISPR/Cas9, Smash), genOway a élaboré à partir de 2018 un catalogue de modèles « humanisés » prêts à l'emploi pour la recherche en immuno-oncologie et pour les immunothérapies.

Basée à Lyon (France), genOway opère dans plus de 28 pays, en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Elle compte parmi ses clients, 380 institutions dont les plus prestigieux laboratoires de recherche académique et 170 entreprises du secteur des sciences de la vie, dont 17 des 20 premières entreprises pharmaceutiques mondiales. En 2022, genOway a enregistré un chiffre d'affaires de 17,1 M€, en croissance de +22%, et une marge d'EBITDA de 18,8%. Fort d'un chiffre d'affaires en progression de +20% au 1er semestre 2023, la marge d'EBITDA a atteint 25,0% au cours de ce même semestre.

genOway est cotée en Bourse sur Euronext Growth à Paris – Code : ALGEN – Code ISIN : FR0004053510