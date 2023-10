17/10/2023 - 18:00

Lyon (France) - le 17 octobre 2023 - 18h00 - genOway (Euronext GrowthTM - ALGEN - ISIN : FR0004053510), société française de biotechnologie spécialisée dans la conception de solutions précliniques prédictives (mimer toujours mieux l'humain et sa maladie) pour permettre à ses clients de sélectionner leur candidat médicament le plus efficace et le plus sûr, est fière d'annoncer la création d'une coentreprise à Shanghai, en Chine, qui assurera localement la promotion et la vente de son catalogue de modèles précliniques en immuno-oncologie.

Depuis de nombreuses années, l'industrie pharmaceutique chinoise connait une croissance forte, portée par l'objectif gouvernemental de devenir l'un des principaux centres de l'innovation pharmaceutique mondiale. Après une période de montée en puissance des entreprises chinoises en tant que sous-traitantes à la recherche (CROs - Contract Research Organization), les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques chinoises accroissent désormais fortement leurs investissements dans des programmes de recherche portant sur des candidats médicaments innovants à potentiel mondial.

La taille du marché de la recherche préclinique chinoise, qui est aujourd'hui estimée au 3ème rang mondial derrière les Etats-Unis et l'Europe, devrait se rapprocher du leader américain dans la décennie à venir.

La stratégie de genOway au travers de cette coentreprise est de développer une équipe commerciale de qualité à même de délivrer à ses clients chinois la même forte valeur ajoutée scientifique que celle fournie avec succès sur les marchés occidentaux.

Le fonctionnement opérationnel de cette coentreprise sera le suivant :

genOway va fournir à la coentreprise ses modèles et solutions en immuno-oncologie ainsi que l'expertise scientifique et technique associée ;

genOway disposera de 45% du capital et d'un droit de veto sur les choix stratégiques de la coentreprise. genOway sera également le seul valorisateur hors de Chine de l'innovation préclinique en immuno-oncologie produite par la coentreprise. Il est envisagé d'étendre progressivement le périmètre opérationnel de la coentreprise aux nouvelles solutions innovantes de genOway au fur et à mesure de leur mise sur le marché. Cette extension se traduira par des rémunérations supplémentaires pour genOway ;

Les partenaires chinois de la coentreprise, issus du domaine de la MedTech, apporteront leur connaissance du marché local, leur réseau et leur capacité à recruter et animer des équipes commerciales de haut niveau scientifiques (expert PhD). Ils financent le démarrage de l'activité par un premier apport de plus de 3 M€, leur conférant 55% du capital de la coentreprise. Ces moyens importants entièrement alloués au développement de la coentreprise vont permettre de rapidement faire connaître l'offre de genOway sur le marché chinois et ainsi de générer des premières ventes dès 2024. Les premiers recrutements de commerciaux sont déjà sécurisés.

Alexandre Fraichard, Directeur général de genOway déclare : « Notre expérience précédente en Chine nous a permis d'identifier que le marché chinois est très intéressé par nos produits, mais que le décollage rapide des ventes est conditionné à la qualité scientifique des moyens commerciaux mis en place. Cette vision est intégralement partagée par nos nouveaux partenaires chinois. Ces derniers ont d'ailleurs su évaluer rapidement l'avantage technologique et concurrentiel de nos solutions précliniques et identifier par exemple notre modèle BRGSF (modèle outbred immunodéficient originaire de l'Institut Pasteur) comme un modèle inégalé, véritable atout pour apporter de l'innovation sur le marché chinois. Je suis confiant dans le succès de cette coentreprise. L'innovation chinoise a besoin de la valeur unique des produits et solutions précliniques de genOway, et genOway bénéficiera du dynamisme du marché et de l'innovation chinoise. »

Benjamin Bruneau, Directeur financier de genOway, ajoute : « Ces dernières années, nous avons réussi plusieurs accords de distribution de nos produits et solutions précliniques en Europe du Nord et en Asie. Ce nouvel accord nous fait franchir une marche importante. Notre ambition au travers de cette coentreprise est de devenir la référence du marché chinois des solutions précliniques innovantes en immuno-oncologie à horizon 2027. La création de cette coentreprise représente une formidable opportunité pour genOway d'adresser l'un des trois plus grands marchés au monde, à travers un investissement rapide de 3 M€ apporté par nos partenaires, pour développer une équipe commerciale de grande qualité sans impacter les capacités de financement de genOway. Nous consoliderons dès 2024 les résultats de cette coentreprise par intégration proportionnelle. »

À propos de genOway

Fondée en 1999, genOway est une société de biotechnologie dont la mission est de mimer toujours mieux l'humain et sa maladie pour contribuer à prévenir et guérir. La société est spécialisée dans la conception, le développement et la commercialisation de modèles précliniques génétiquement modifiés, de souris, de rats et de lignées cellulaires. Chaque jour, genOway crée et améliore ses services et produits pour fournir les solutions précliniques les plus prédictives et ainsi permettre à ses clients de sélectionner leur candidat médicament le plus efficace et le plus sûr.

Dotée de plus de 20 ans d'expertise dans les modèles conçus sur mesure, et d'une plateforme technologique constituée de licences mondiales exclusives (CRISPR/Cas9, Smash), genOway a élaboré à partir de 2018 un catalogue de modèles « humanisés » prêts à l'emploi pour la recherche en immuno-oncologie et pour les immunothérapies.

Basée à Lyon (France), genOway opère dans plus de 28 pays, en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Elle compte parmi ses clients, 380 institutions dont les plus prestigieux laboratoires de recherche académique et 170 entreprises du secteur des sciences de la vie, dont 17 des 20 premières entreprises pharmaceutiques mondiales.

genOway est cotée en Bourse sur Euronext Paris – Code : ALGEN – Code ISIN : FR0004053510