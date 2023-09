21/09/2023 - 18:00

Croissance de +20% de l'activité, dont +36% pour les modèles Catalogue

Profitabilité en forte hausse avec un EBITDA en croissance de +70% et une marge d'EBITDA à 25,0%, validant avec 18 mois d'avance l'objectif fixé fin 2018 lors de l'initiation du plan stratégique 2019-2024

Capacité d'autofinancement de 2,2 M€ (+57%) et trésorerie disponible de 2,8 M€ à fin juin 2023

Lyon (France) - le 21 septembre 2023 - 18 h00 - genOway (Euronext GrowthTM - ALGEN ISIN : FR0004053510), société de biotechnologie spécialisée dans la conception de solutions précliniques prédictives (mimer toujours mieux l'humain et sa maladie) pour permettre à ses clients de sélectionner leur candidat médicament le plus efficace et le plus sûr, publie ses résultats semestriels 2023 arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 20 septembre 2023.

Principaux éléments financiers du 1er semestre (1er janvier au 30 juin) :

Données en milliers d'euros (non auditées) 1er semestre 2023 1er semestre 2022 Variation Chiffre d'affaires 9 332 7 759 +20% Modèles Sur mesure & Licences 3 640 3 569 +2% Modèles Catalogue 5 692 4 190 +36% EBITDA1 2 331 1 368 +70% Marge d'EBITDA (en %) 25,0% 17,6% Résultat d'exploitation 1 030 258 +299% Marge d'exploitation (en %) 11,0% 3,3% Résultat financier (34) (82) Résultat exceptionnel 218 199 Impôts & Intéressement (196) (174) Résultat net 1 018 201 +406% Marge nette (en %) 10,9% 2,6%

1 Résultat d'exploitation hors dotation aux amortissements et hors pertes et gains de change sur dettes et créances commerciales

Alexandre Fraichard, Directeur général de genOway déclare : « C'est une nouvelle fois un très bon semestre pour genOway. Nous sommes particulièrement fiers d'avoir atteint avec 18 mois d'avance l'objectif de profitabilité que nous nous étions fixés il y a presque 5 ans en initiant notre nouveau plan stratégique axé sur le développement d'une gamme de modèles Catalogue propriétaire en immuno-oncologie. En 4 ans, nous avons déjà doublé notre chiffre d'affaires et nous sommes passés d'un EBITDA négatif à une marge d'EBITDA de 25%, qui tire à la fois parti de la forte rentabilité de notre offre de modèles Catalogue mais également des progrès accomplis par les équipes de genOway en terme de performance industrielle. Nous pouvons désormais engager sereinement la prochaine évolution de genOway, assise sur le développement de nouveaux axes business qui viendront alimenter la croissance de notre activité et poursuivre la dynamique engagée ces dernières années. »

Benjamin Bruneau, Directeur financier de genOway, ajoute : « Les résultats de ce semestre démontrent notre capacité à générer une croissance soutenue et surtout très profitable. Cela va constituer un socle solide pour financer une partie des investissements futurs en lien avec l'implémentation du prochain plan stratégique qui sera présenté fin novembre 2023. Nous avons d'ores et déjà initié la première étape de ce plan en augmentant significativement sur ce semestre nos dépenses de R&D. Ces excellents résultats nous permettent donc de générer une capacité d'autofinancement sur 6 mois de 2,2 M€ pour continuer à investir dans notre croissance tout en nous désendettant progressivement. Nous devrions ainsi atteindre un endettement net nul au cours de l'exercice 2024. »

Solide croissance semestrielle à +20%

La société a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 9,3 M€ au 1er semestre 2023, contre 7,8 M€ au 1er semestre 2022, soit une croissance exclusivement organique de +20%, en ligne avec ses objectifs pour 2023. Cette croissance robuste du chiffre d'affaires se traduit par une forte dynamique sur le segment des modèles Catalogue, qui progresse de +36% au 1er semestre 2023, après des hausses annuelles de +41% en 2022 et +47% en 2021.

Forte progression de la rentabilité au 1er semestre 2023 avec une marge d'EBITDA qui passe à 25,0%, après une hausse déjà significative en 2022

La progression soutenue de l'EBITDA, qui passe de 1,4 M€ au 1er semestre 2022 à 2,3 M€ au 1er semestre 2023, est principalement liée à la forte croissance de l'activité Catalogue dont le modèle économique est structurellement plus rentable. La marge d'EBITDA a donc continué à fortement progresser pour atteindre 25,0% ce semestre, contre 17,6% au 1er semestre 2022 et 4,0% au 1er semestre 2021. Cette progression est également le résultat d'une amélioration continue de la structure de coûts, de l'amélioration de notre performance industrielle et des premiers bénéfices apportés par le plan de réduction des consommations émettrices de gaz à effet de serre pour répondre aux ambitions du programme interne « genOway bas carbone », qui vise à réduire les émissions totales brutes de gaz à effet de serre de la société de 6% par an pendant 5 ans (année de référence : 2021).

Les dotations aux amortissements sont en hausse de +0,1 M€, à 1,2 M€, en lien avec la politique d'investissement pour le développement des modèles Catalogue, avec plus d'une douzaine de nouveaux modèles développés cette année et dont l'amortissement est étalé sur 5 ans. Cette hausse devrait se prolonger jusqu'à la fin de l'année 2023, date à laquelle les premiers modèles commercialisés en 2019 seront complétement amortis.

Le résultat d'exploitation a été multiplié par 4 pour s'inscrire à 1,0 M€, en hausse de +0,8 M€ par rapport au 1er semestre 2022.

Le résultat net à quant à lui était multiplié par 5 et ressort à 1,0 M€ à la fin du 1er semestre 2023 contre 0,2 M€ en 2022.

Évolution de la structure financière de la société

La performance économique réalisée au cours du 1er semestre 2023 a généré une capacité d'autofinancement de 2,2 M€ qui a permis de financer les investissements du semestre à hauteur de 0,7 M€. Le besoin en fonds de roulement augmente quant à lui de 2,8 M€, impacté défavorablement par le retard de paiement du Crédit Impôt Recherche (CIR) de 2,7 M€ au titre de l'exercice 2022.

Au niveau de la structure financière, les capitaux propres s'élèvent à 16,2 M€ au 30 juin 2023 contre 15,4 M€ à fin 2022. La trésorerie disponible ressort à 2,8 M€, incluant le remboursement de 0,9 M€ d'emprunts financiers au cours du semestre.

Il est à noter en événement post-clôture qu'un versement de 2,3 M€ est intervenu mi-septembre 2023 au titre du paiement du solde de la subvention du Fonds européen de développement régional (FEDER). Le versement du CIR de 2,7 M€ est quant à lui escompté d'ici la fin de l'année 2023 ou au début de l'année 2024.

Le tableau ci-dessous présente la situation financière aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022.

Données en milliers d'euros (non auditées) 30 juin 2023 31 déc. 2022 Trésorerie disponible 2 808 4 873 Dettes financières (8 128) (9 029) Trésorerie nette de l'endettement financier (5 320) (4 156) Capitaux propres 16 192 15 366

Perspectives

La croissance du chiffre d'affaires devrait se poursuivre au cours du 2nd semestre avec pour objectif de dépasser le seuil des 20 M€ sur 2023 (rappel : 14,0 M€ en 2021 et 17,1 M€ en 2022).

La profitabilité devrait quant à elle se maintenir à un niveau élevé, proche de celle observée au 1er semestre 2023.

La société dévoilera fin novembre 2023 son nouveau plan stratégique à 5 ans, avec ses nouveaux axes de développement, ses ambitions commerciales et ses objectifs financiers.

Rapport semestriel 2023

Le rapport semestriel a été mis en ligne sur le site d'Euronext (https://live.euronext.com/fr) et peut être consulté sur le site genOway (www.genoway.com ) dans la rubrique « Relations investisseurs. »

Prochaine publication : Chiffre d'affaires 2023, le 16 janvier 2024, après la clôture des marchés d'Euronext.

À propos de genOway

Fondée en 1999, genOway est une société de biotechnologie dont la mission est de mimer toujours mieux l'humain et sa maladie pour contribuer à prévenir et guérir. La société est spécialisée dans la conception, le développement et la commercialisation de modèles précliniques génétiquement modifiés, de souris, de rats et de lignées cellulaires. Chaque jour, genOway crée et améliore ses services et produits pour fournir les solutions précliniques les plus prédictives et ainsi permettre à ses clients de sélectionner leur candidat médicament le plus efficace et le plus sûr.

Dotée de plus de 20 ans d'expertise dans les modèles conçus sur mesure, et d'une plateforme technologique constituée de licences mondiales exclusives (CRISPR/Cas9, Smash), genOway a élaboré à partir de 2018 un catalogue de modèles « humanisés » prêts à l'emploi pour la recherche en immuno-oncologie et pour les immunothérapies.

Basée à Lyon (France), genOway opère dans plus de 28 pays, en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Elle compte parmi ses clients, 380 institutions dont les plus prestigieux laboratoires de recherche académique et 170 entreprises du secteur des sciences de la vie, dont 17 des 20 premières entreprises pharmaceutiques mondiales.

genOway est cotée en Bourse sur Euronext Paris – Code : ALGEN – Code ISIN : FR0004053510