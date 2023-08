31/08/2023 - 18:00

Lyon (France) - le 31 août 2023 - 18h00 - genOway (Euronext GrowthTM - ALGEN - ISIN : FR0004053510), société française de biotechnologie spécialisée dans la conception de solutions précliniques prédictives (mimer toujours mieux l'humain et sa maladie) pour permettre à ses clients de sélectionner leur candidat médicament le plus efficace et le plus sûr, est fière d'avoir contribué au succès des essais précliniques de son client Curadev Pharma, société indienne de biotechnologie spécialisée en immuno-oncologie, pour le développement de sa molécule agoniste STING CRD3874 dédiée au traitement des cancers solides avancés/métastatiques.

La réussite de l'élimination des tumeurs cancéreuses par le système immunitaire nécessite l'action des interférons humains de type I (IFN). Lorsqu'elle est activée dans les cellules du microenvironnement tumoral et les ganglions lymphatiques, la protéine immunitaire STING coordonne les réponses immunitaires pro-inflammatoires en générant ces IFN de type I. L'activation systémique de cette protéine immunitaire STING par perfusion intraveineuse de la molécule CRD3874 chez les patients atteints de cancer constitue ainsi une tentative de réactiver les mécanismes immunitaires dormants ou perturbés.

Curadev Pharma a obtenu en décembre 2022, auprès des autorités américaines de la FDA (Food & Drug Administration), l'autorisation d'initier une étude de phase 1 de son principal agoniste STING CRD3874 dans les cancers solides avancés/métastatiques. Les étapes précliniques, réalisées en utilisant le modèle catalogue humanisé ICP STING développé par genOway, ont permis de démontrer pleinement l'efficacité de cette nouvelle molécule.

Ce résultat fait une nouvelle fois écho à l'objectif de genOway de permettre à ses clients, entreprises pharmaceutiques et sociétés de biotechnologies, de sélectionner rapidement le candidat médicament le plus efficace et le plus sûr dans le cadre de leurs études. Cette stratégie apporte de nombreux bénéfices à ses clients en permettant :

d'accélérer le passage de leur candidat médicament vers les phases cliniques : à peine deux ans pour la molécule STING CRD3874 de Curadev Pharma ;

de trier plus efficacement parmi les candidats médicament : en éliminant plus rapidement les molécules sans effet thérapeutique ou toxiques chez l'humain et en évitant ainsi de les emmener inutilement en phase clinique : les faux positifs ; en amenant en phase clinique des molécules d'intérêt thérapeutique fonctionnel chez l'humain alors qu'aucun effet n'aurait été détecté sur un modèle non humanisé murin : les faux négatifs .

Alexandre Fraichard, Directeur général de genOway déclare : « La collaboration fructueuse initiée fin 2020 avec Curadev Pharma au travers de multiples études sur nos différents modèles ICP humanisés sur la cible STING a permis à notre client d'accéder rapidement à un essai clinique pour son candidat médicament. Ce résultat illustre une nouvelle fois l'ambition de genOway de se positionner comme un acteur de référence sur le marché des études précliniques. Fort des différents succès technologiques et commerciaux enregistrés ces derniers mois, nous continuons jour après jour d'enrichir notre catalogue avec des modèles de plus en plus complexes et de plus en plus prédictifs de façon à créer une offre unique pour nos clients et maximiser ainsi les chances de succès de leur molécule dans les étapes cliniques. »

Arjun Surya, Chief Executive Officer & Chief Scientific Officer chez Curadev Pharma, ajoute : « Curadev bénéficie d'une relation de travail excellente et très productive avec genOway. Les objectifs de cette relation ont évolué au fil des ans, depuis la conception et livraison de modèles animaux génétiquement modifiés à de véritables collaborations scientifiques qui ont conduit à la soumission conjointe de manuscrits d'auteur. Les études précliniques réalisées à l'aide du modèle catalogue ICP STING humanisé fourni par genOway ont fait partie du package IND (Investigational New Drug Applications) de Curadev pour son agoniste systémique STING CRD3874 qui a reçu la “study may proceed letter” de la FDA pour initier la phase 1 de son essai clinique. Nous n'avons aucune hésitation à recommander genOway comme leader dans la conception et la fourniture de modèles génétiquement modifiés pour faire avancer la recherche. »

Prochaine publication : Résultats semestriels 2023, le 21 septembre 2023, après la clôture des marchés d'Euronext.

À propos de genOway

Fondée en 1999, genOway est une société de biotechnologie dont la mission est de mimer toujours mieux l'humain et sa maladie pour contribuer à prévenir et guérir. La société est spécialisée dans la conception, le développement et la commercialisation de modèles précliniques génétiquement modifiés, de souris, de rats et de lignées cellulaires. Chaque jour, genOway crée et améliore ses services et produits pour fournir les solutions précliniques les plus prédictives et ainsi permettre à ses clients de sélectionner leur candidat médicament le plus efficace et le plus sûr.

Dotée de plus de 20 ans d'expertise dans les modèles conçus sur mesure, et d'une plateforme technologique constituée de licences mondiales exclusives (CRISPR/Cas9, Smash), genOway a élaboré à partir de 2018 un catalogue de modèles « humanisés » prêts à l'emploi pour la recherche en immuno-oncologie et pour les immunothérapies.

Basée à Lyon (France), genOway opère dans plus de 28 pays, en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Elle compte parmi ses clients, 380 institutions dont les plus prestigieux laboratoires de recherche académique et 170 entreprises du secteur des sciences de la vie, dont 17 des 20 premières entreprises pharmaceutiques mondiales.

