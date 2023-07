18/07/2023 - 07:30

Lyon (France) - le 18 juillet 2023 - 7h30 - genOway (Euronext GrowthTM - ALGEN - ISIN : FR0004053510), société de biotechnologie spécialisée dans la conception de solutions précliniques prédictives (mimer toujours mieux l'humain et sa maladie) pour permettre à ses clients de sélectionner leur candidat médicament le plus efficace et le plus sûr, publie ses ventes du 1er semestre 2023.

La société a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 9,3 M€ au 1er semestre 2023, contre 7,8 M€ au 1er semestre 2022, soit une croissance exclusivement organique de +20%, conforme à l'objectif 2023 d'une croissance soutenue et similaire à celle de 2022 communiqué en avril dernier.

Chiffre d'affaires du 1er semestre (1er janvier au 30 juin) :

En M€ - Données non auditées 1er semestre 2023 1er semestre 2022 Variation Modèles Sur mesure & Licences 3,6 3,5 +2% Modèles Catalogue 5,7 4,3 +36% Chiffre d'affaires total 9,3 7,8 +20%

Alexandre Fraichard, Directeur général de genOway déclare : « genOway est fier d'annoncer aujourd'hui qu'elle entre dans sa 4ème année de croissance continue depuis l'initiation de son plan stratégique en 2019. Durant cette période, l'activité Catalogue a progressé à un taux de croissance annuel moyen de +37%. La performance réalisée sur ces six premiers mois témoigne donc, une nouvelle fois, de la capacité de genOway à maintenir semestre après semestre une croissance élevée. Ce rythme soutenu est nourri par l'élargissement de notre gamme qui propose des modèles Catalogue animaux et cellulaires de plus en plus sophistiqués et prédictifs renforçant ainsi l'unicité de l'offre genOway. Cette belle dynamique observée sur ce 1er semestre nous permet d'envisager sereinement d'atteindre le seuil des 20 M€ de chiffre d'affaires en 2023. »

Benjamin Bruneau, Directeur financier de genOway, ajoute : « La croissance de ce semestre est particulièrement tirée par le décollage des ventes de notre modèle BRGSF-HIS - modèle immunodéficient dans lequel a été reconstitué un système immunitaire humain - ainsi que par l'engouement de nos clients partenaires sur nos deux modèles consortium. Ces trois modèles à eux seuls représentent plus de 40% de nos ventes du 1er semestre et leur potentiel commercial est loin d'être épuisé alors que l'un des modèles consortium est encore en période d'exclusivité jusqu'en avril 2024 et que l'autre modèle vient tout juste d'être mis sur le marché. Ces modèles de nouvelle génération permettront d'assurer une croissance forte bien au-delà de notre plan stratégique 2019-2024 et seront un des piliers du futur plan de développement de genOway qui sera présenté au 2nd semestre 2023. »

Prochaine publication : Résultats semestriels 2023, le 21 septembre 2023, après la clôture des marchés d'Euronext.

À propos de genOway

Fondée en 1999, genOway est une société de biotechnologie dont la mission est de mimer toujours mieux l'humain et sa maladie pour contribuer à prévenir et guérir. La société est spécialisée dans la conception, le développement et la commercialisation de modèles précliniques génétiquement modifiés, de souris, de rats et de lignées cellulaires. Chaque jour, genOway crée et améliore ses services et produits pour fournir les solutions précliniques les plus prédictives et ainsi permettre à ses clients de sélectionner leur candidat médicament le plus efficace et le plus sûr.

Dotée de plus de 20 ans d'expertise dans les modèles conçus sur mesure, et d'une plateforme technologique constituée de licences mondiales exclusives (CRISPR/Cas9, Smash), genOway a élaboré à partir de 2018 un catalogue de modèles « humanisés » prêts à l'emploi pour la recherche en immuno-oncologie et pour les immunothérapies.

Basée à Lyon (France), genOway opère dans plus de 28 pays, en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Elle compte parmi ses clients, 380 institutions dont les plus prestigieux laboratoires de recherche académique et 170 entreprises du secteur des sciences de la vie, dont 17 des 20 premières entreprises pharmaceutiques mondiales.

Contact investisseurs : Benjamin Bruneau - genOway - finances@genoway.com

Communication financière : Mathieu Omnes - Investisseurs - Tél : 01 53 67 36 92 - momnes@actus.fr

Serena Boni - Presse - Tél : 04 72 18 04 92 - sboni@actus.fr

